Skara

A pápai hegymászó történelmet írt Grúziában (+ videó)

Címkék#hegymászás#Mógor Péter#grúzia#expedíció

Egy négyfős magyar hegymászócsapat – Kovács Albert, Mógor Péter, Demény Barnabás és Pekker Szabolcs – vállalkozott arra, hogy első magyarként megmássza Grúzia legmagasabb hegycsúcsát, a Skarát, amely a Bezengi-gerincen, az orosz–grúz határon emelkedik. Bár az időjárás végül közbeszólt, és 4350 méternél vissza kellett fordulniuk, így is történelmet írtak.

Haraszti Gábor

Az 5193 méter magas Skara különlegessége, hogy nincs „normál útja” – szemben például az osztrák Grossglocknerrel –, így kizárólag a Cargiani-útvonalon lehet próbálkozni, amely a nemzetközi besorolásban is rendkívül nehéznek számít (a skálán 10-ből 8-as fokozat). Ez a technikás sziklamászószakaszok miatt eddig egyetlen magyar hegymászónak sem sikerült.

A hegymászó, aki első magyarként próbálta a Skarát meghódítani.
Mógor Péter hegymászó társaival első magyarként jutott fel a Hala Skara nevű csúcsra 
Fotó: Mógor Péter

A pápai hegymászó a Skara főcsúcsát szerette volna meghódítani

Mógor Péter szerint a siker sokszor nemcsak a fizikai állóképességen múlik:
– Mentálisan is nagyon megterhelő 20 kilós zsákokkal, bakancsban, mászócipő nélkül haladni a sziklás szakaszokon. Mi tudtuk, mire vállalkozunk, és felkészültünk, de az időjárás az egyetlen tényező, amire nem lehet felkészülni.

A hegymászócsapat elé lenyűgöző kilátás tárult
Fotó: Mógor Péter

Út a hegyre – és vissza
Az expedíció a grúziai Mestia faluból indult Ushguliba, Európa legmagasabban fekvő, állandóan lakott településére (2200 méteren). Innen terepjáróval jutottak a gleccser lábához, ahonnan már gyalog folytatták útjukat. A kedvezőtlen időjárás miatt módosítaniuk kellett a terveken: a Skara főcsúcsának meghódítása helyett a Hala Skara nevű 4350 méteres csúcsra jutottak fel, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílt a Bezengi-gerincre és magára a Skarára. Bár nem az eredeti célt érték el, rendkívül értékes fotódokumentációt készítettek, amely későbbi mászások során segítséget jelenthet, nem mellesleg történelmet írtak, ugyanis ezen a csúcson soha nem járt még magyar hegymászó. 

A kutyák, akik velük tartottak
Az expedíció különleges élménye volt, hogy két kóbor kutya is csatlakozott a hegymászókhoz 3000 méter környékén. A négylábúak a legveszélyesebb szakaszokon is kitartottak mellettük, egészen a csúcsig kísérve a magyarokat.
– Olyan helyeken jöttek át utánunk, ahol biztosak voltunk benne, hogy nem képesek követni. Mégis megtették. Ez egyfajta szimbiózis volt: ők élelmet kaptak, mi pedig társaságot és hűséget tőlük. Hihetetlen tapasztalat volt – mesélte Mógor Péter.

A csapat a tervek szerint még visszatér Grúziába
Fotó: Mógor Péter

Visszatérnek még a Skarára
Bár most a Skara csúcsa elérhetetlen maradt, a hegymászók nem adják fel. Már az ereszkedés közben megszületett bennük az elhatározás, hogy visszatérnek Grúziába.
– Most a téli mászás lehetősége is felmerült, de akár egy jövő nyári expedíció is. A lényeg, hogy ki kell választani azt az egy hetet, amikor stabil jó idő van. Akkor talán sikerülhet – mondta búcsúzóul Mógor Péter.

 

