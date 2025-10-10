Igaza van Pascualnak? Igaza lesz az ajkai klubvezetésnek?

A veszprémi kézilabdacsapat a lengyel Kielcét fogadta a Bajnokok Ligája csoportkörének legutóbbi játéknapján. A magyar bajnok könnyedén gyűrte le vetélytársát az első félidőben, fordulás után azonban változott a játék képe, és a hazaiak majdnem elveszítettek egy pontot. Mi okozhatta a visszaesést, igaza van a dühösen nyilatkozó Xavier Pascualnak? Folytatódik a Helyzet Podcast.

Ismét itt a Helyzet Podcast, Veszprém vármegye kibeszélő sportos podcastműsora. Ezúttal is kiemelten foglalkoztunk a veszprémi kézilabdázókkal, akik nyertek a Kielce ellen. A lengyel csapat az első félidőben „vakon volt", később viszont feltámadt

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Helyzet Podcast további témái

A One Veszprém mellett ezúttal is foglalkoztunk futballal, többek között arról beszélgettünk, hogy:

az FC Ajka edzőt váltott, az NB II-es labdarúgócsapatot egy volt szövetségi kapitány igyekszik majd kirángatni a hullámvölgyből. Sokan másik edzőt vártak, de a klubvezetés így döntött, hamarosan kiderül, jól tette-e.

a futball NB III-ban nem megy annyira jól a Veszprém vármegyei együtteseknek, amelyek közül a Veszprém és a Balatonfüred nemrég épp egymás ellen lépett pályára.

a vármegyei focikupában több meglepetés is akadt, az egyik nagy favorit alacsonyabb osztályú ellenféllel szemben pottyant ki a sorozatból.

akadnak még példaképek a megyei labdarúgásban, az egyikük Egri József, aki 72 évesen védi nagy lelkesedéssel a Szentgál kapuját.

A mikrofonnál Balogh Dávid és Horváth Gábor újságírók.