1 órája
Igaza van Pascualnak? Igaza lesz az ajkai klubvezetésnek?
Érdekes mérkőzést játszott a One Veszprém HC a kézilabda Bajnokok Ligájában, az ajkai futballcsapat edzőt váltott, szenvednek az NB III-es együttesek. Újabb adással jelentkezik a Helyzet Podcast.
A veszprémi kézilabdacsapat a lengyel Kielcét fogadta a Bajnokok Ligája csoportkörének legutóbbi játéknapján. A magyar bajnok könnyedén gyűrte le vetélytársát az első félidőben, fordulás után azonban változott a játék képe, és a hazaiak majdnem elveszítettek egy pontot. Mi okozhatta a visszaesést, igaza van a dühösen nyilatkozó Xavier Pascualnak? Folytatódik a Helyzet Podcast.
A Helyzet Podcast további témái
A One Veszprém mellett ezúttal is foglalkoztunk futballal, többek között arról beszélgettünk, hogy:
- az FC Ajka edzőt váltott, az NB II-es labdarúgócsapatot egy volt szövetségi kapitány igyekszik majd kirángatni a hullámvölgyből. Sokan másik edzőt vártak, de a klubvezetés így döntött, hamarosan kiderül, jól tette-e.
- a futball NB III-ban nem megy annyira jól a Veszprém vármegyei együtteseknek, amelyek közül a Veszprém és a Balatonfüred nemrég épp egymás ellen lépett pályára.
- a vármegyei focikupában több meglepetés is akadt, az egyik nagy favorit alacsonyabb osztályú ellenféllel szemben pottyant ki a sorozatból.
- akadnak még példaképek a megyei labdarúgásban, az egyikük Egri József, aki 72 évesen védi nagy lelkesedéssel a Szentgál kapuját.
A mikrofonnál Balogh Dávid és Horváth Gábor újságírók.