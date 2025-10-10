október 10., péntek

1 órája

Igaza van Pascualnak? Igaza lesz az ajkai klubvezetésnek?

Címkék#futballcsapat#Napló#veol podcast#FC Ajka#helyzet podcast#One Veszprém

Érdekes mérkőzést játszott a One Veszprém HC a kézilabda Bajnokok Ligájában, az ajkai futballcsapat edzőt váltott, szenvednek az NB III-es együttesek. Újabb adással jelentkezik a Helyzet Podcast.

Horváth Gábor

A veszprémi kézilabdacsapat a lengyel Kielcét fogadta a Bajnokok Ligája csoportkörének legutóbbi játéknapján. A magyar bajnok könnyedén gyűrte le vetélytársát az első félidőben, fordulás után azonban változott a játék képe, és a hazaiak majdnem elveszítettek egy pontot. Mi okozhatta a visszaesést, igaza van a dühösen nyilatkozó Xavier Pascualnak? Folytatódik a Helyzet Podcast.

Ismét itt a Helyzet Podcast, Veszprém megye kibeszélő sportos podcastműsora. Ezúttal is kiemelten foglalkoztunk a veszprémi kézilabdázókkal.
Ismét itt a Helyzet Podcast, Veszprém vármegye kibeszélő sportos podcastműsora. Ezúttal is kiemelten foglalkoztunk a veszprémi kézilabdázókkal, akik nyertek a Kielce ellen. A lengyel csapat az első félidőben „vakon volt", később viszont feltámadt
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Helyzet Podcast további témái

A One Veszprém mellett ezúttal is foglalkoztunk futballal, többek között arról beszélgettünk, hogy:

  • az FC Ajka edzőt váltott, az NB II-es labdarúgócsapatot egy volt szövetségi kapitány igyekszik majd kirángatni a hullámvölgyből. Sokan másik edzőt vártak, de a klubvezetés így döntött, hamarosan kiderül, jól tette-e.
  • a futball NB III-ban nem megy annyira jól a Veszprém vármegyei együtteseknek, amelyek közül a Veszprém és a Balatonfüred nemrég épp egymás ellen lépett pályára.
  • a vármegyei focikupában több meglepetés is akadt, az egyik nagy favorit alacsonyabb osztályú ellenféllel szemben pottyant ki a sorozatból.
  • akadnak még példaképek a megyei labdarúgásban, az egyikük Egri József, aki 72 évesen védi nagy lelkesedéssel a Szentgál kapuját.

A mikrofonnál Balogh Dávid és Horváth Gábor újságírók.

 

