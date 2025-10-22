Itt a hosszú hétvége egyik legjobb futóprogramja

Hatodik alkalommal rendezi meg a Fuss a Jövődért Egyesület a Rátóti Csikótojás elnevezésű sporteseményt Gyulafirátóton. A jótékonysági futás vasárnap reggel 9.30-kor rajtol a helyi futballpályáról.

Az Emberkék Alapítvány számára gyűjtenek a gyulafirátóti sporteseményen. A jótékonysági futás remek programot kínál a hosszú hétvégére

Forrás: Facebook/Fuss a Jövődért Egyesület

A futóverseny résztvevői 21, 10,5, és 6 kilométeres táv közül választhatnak. A gyerekek 1 kilométert, illetve 500 métert futnak. Hat kilométeren túrázva és kutyával is lehet indulni. Az esemény az Ötpróba program része.

Jótékonysági futást rendeznek

A szervezők minden évben jótékonykodnak, idén az Emberkék Alapítványt támogatják. Az alapítvány 1995-ben jött létre a Csolnoky Ferenc Kórház gyermekosztályának fekvő és járó betegei gyógyulásának elősegítésére, körülményeinek javítására, a krónikus beteg gyermekek életkörülményeinek megkönnyítésére. Az alapítvány jelenleg egy Bioptron lámpára gyűjti az adományokat. A résztvevők az időmérő csipek letéti díját ajánlhatják fel támogatásként, emellett tárgyi adományokat (játékokat, plüssöket) is gyűjtenek a rendezvényen.