Jövőre Veszprémben lesz a szumó Európa-bajnokság

Az U15 és U18 korosztály szeptember 26. és 28. között Észtország fővárosában, Tallinban mérte össze erejét, míg a korábban megrendezett U21, U23 és felnőtt kategóriák küzdelmeinek Szigetszentmiklós adott otthont.

A magyar szumó válogatott veszprémi tagjai Janku Ferenc edzővel

Forrás: Centrum SE

Szigetszentmiklóson soha nem látott részvétellel rendezték meg az U21, U23 és felnőtt korosztályok Európa-bajnokságát. Jámbor Kristóf az U21-es korosztály 85 kg-os mezőnyében mérette meg magát, ahol első éves versenyzőként bronzérmet szerzett. A 2024-ben U18-as világbajnoki ezüstérmet szerző Kristóf egy betegség utáni súlyvesztéssel küzdött, így a mezőny legkönnyebb versenyzőjeként indult, teljesítménye így különösen értékes.

Az észtországi Európa-bajnokság hangulata méltó volt a sportág hagyományaihoz: telt ház, szurkolói hangpárbajok és emelkedett atmoszféra jellemezte az eseményt, amelyet különlegessé tett, hogy díszvendégként megjelent minden idők legsikeresebb Yokozunája, a mongol származású Hakuho Sho.

Jelenléte és közvetlensége inspirálóan hatott a fiatal versenyzőkre, akik számára ő a szumó élő legendája.

A magyar csapatban szereplő veszprémi sportolók nemcsak helytálltak, hanem éremmel térhettek haza.

Csejtei Zoárd az U15-ös korosztály 52 kg-os súlycsoportjában indult. A fiatal birkózó az év során jelentős fizikai fejlődésen ment keresztül, aminek hatására a súlya is növekedett, azonban a szabályok szerint csak abban a súlycsoportban indulhatott, amelyben évközben megszerezte a kvalifikációs pontokat. Nem maradt más választása, mint a fogyasztás, ami jelentősen megnehezítette a dolgát, ennek ellenére remekül szerepelt és az eredményhirdetésnél a dobogó harmadik fokára állhatott.

Csejtei Zoárd a dobogó harmadik fokára állhatott fel

Forrás: Centrum SE

Szalay Adrián, aki tavaly még U15-ös Európa-bajnokként ünnepelhetett, idén az U18-as mezőnyben debütált. A korosztályváltás kihívásait jól kezelve, a kimondottan erős mezőnyben a hetedik helyen végzett.

Jámbor Levente 80 kg-ban versenyzett az U18-as korosztályban. Első mérkőzésén egy észt színekben versenyző szumóssal kellett összecsapnia. Levente jó erőben, jó formában kezdte a mérkőzést és egy szép kontra akciót indítva lendítette dohyon kívülre ellenfelét, azonban a bíró a hazai versenyzőt hirdette ki győztesnek. Mivel ellenfele a következő mérkőzését elveszítette, Leventének nem nyílt lehetősége a vigaszági folytatásra.