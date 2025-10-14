október 14., kedd

Veszprémi érmek és hősies küzdelmek

Jövőre Veszprémben lesz a szumó Európa-bajnokság

A szumó sportág európai elitje gyűlt össze az idei Európa-bajnokságokon, amelyeken a veszprémi versenyzők ismét bebizonyították, hogy helyük van a kontinens legjobbjai között. A Centrum Sport Egyesület az utánpótlás-nevelésben és nemzetközi szereplésben is egyre meghatározóbb szerepet tölt be, amelyet a hazai szövetség azzal ismer el, hogy a 2026-os U15 és U18-as Európa-bajnokság Veszprémi megrendezését támogatja.

Az U15 és U18 korosztály szeptember 26. és 28. között Észtország fővárosában, Tallinban mérte össze erejét, míg a korábban megrendezett U21, U23 és felnőtt kategóriák küzdelmeinek Szigetszentmiklós adott otthont.

A magyar szumó válogatott veszprémi tagjai Janku Ferenc edzővel
Forrás: Centrum SE

Szigetszentmiklóson soha nem látott részvétellel rendezték meg az U21, U23 és felnőtt korosztályok Európa-bajnokságát. Jámbor Kristóf az U21-es korosztály 85 kg-os mezőnyében mérette meg magát, ahol első éves versenyzőként bronzérmet szerzett. A 2024-ben U18-as világbajnoki ezüstérmet szerző Kristóf egy betegség utáni súlyvesztéssel küzdött, így a mezőny legkönnyebb versenyzőjeként indult, teljesítménye így különösen értékes.

Az észtországi Európa-bajnokság hangulata méltó volt a sportág hagyományaihoz: telt ház, szurkolói hangpárbajok és emelkedett atmoszféra jellemezte az eseményt, amelyet különlegessé tett, hogy díszvendégként megjelent minden idők legsikeresebb Yokozunája, a mongol származású Hakuho Sho.

Jelenléte és közvetlensége inspirálóan hatott a fiatal versenyzőkre, akik számára ő a szumó élő legendája.

A magyar csapatban szereplő veszprémi sportolók nemcsak helytálltak, hanem éremmel térhettek haza.

Csejtei Zoárd az U15-ös korosztály 52 kg-os súlycsoportjában indult. A fiatal birkózó az év során jelentős fizikai fejlődésen ment keresztül, aminek hatására a súlya is növekedett, azonban a szabályok szerint csak abban a súlycsoportban indulhatott, amelyben évközben megszerezte a kvalifikációs pontokat. Nem maradt más választása, mint a fogyasztás, ami jelentősen megnehezítette a dolgát, ennek ellenére remekül szerepelt és az eredményhirdetésnél a dobogó harmadik fokára állhatott.

Csejtei Zoárd a dobogó harmadik fokára állhatott fel
Forrás: Centrum SE

Szalay Adrián, aki tavaly még U15-ös Európa-bajnokként ünnepelhetett, idén az U18-as mezőnyben debütált. A korosztályváltás kihívásait jól kezelve, a kimondottan erős mezőnyben a hetedik helyen végzett.

Jámbor Levente 80 kg-ban versenyzett az U18-as korosztályban. Első mérkőzésén egy észt színekben versenyző szumóssal kellett összecsapnia. Levente jó erőben, jó formában kezdte a mérkőzést és egy szép kontra akciót indítva lendítette dohyon kívülre ellenfelét, azonban a bíró a hazai versenyzőt hirdette ki győztesnek. Mivel ellenfele a következő mérkőzését elveszítette, Leventének nem nyílt lehetősége a vigaszági folytatásra.

Az U18-as korosztály 100 kg-os mezőnyében Kék Milán - az előző év egyéni ezüstérmese és csapat Európa-bajnoka - az ötödik helyet szerezte meg. A világbajnoki ezüstérmes ukrán versenyző elleni nyitómérkőzés után két győzelmet aratott, ám a bronzmeccs előtt elszenvedett fejsérülés miatt hosszabb ápolásra szorult. Sajnos, a tétmérkőzésen már nem tudta a maximumot kihozni magából, így be kellett érnie az ötödik helyezéssel.

A versenyek nemcsak sportteljesítményekről szóltak, hanem emberi drámákról is. Jámbor Levente hiába volt kiugró formában, egy bírói döntés mindezt felülírta. Továbbá, Kék Milán példája jól mutatja, milyen vékony a határ a győzelem és a vereség között: egy kemény küzdelem során elszenvedett fejsérülés után, pihenő időt sem biztosítva azonnal ismét szőnyegre kellett lépnie, így a bronzérem sajnos elúszott. Talán, ha néhány percet regenerálódhatott volna, akkor más eredmény születik.

Janku Ferenc, a veszprémi csapat edzője így értékelte a versenyt: - Sportolóink jó formában és hangulatban érkeztek Tallinba, mindenkin érezhető volt a bizonyítási vágy. Az elmúlt időszakban mind fizikálisan, mind technikailag sokat fejlődtek és mindez az egyéni küzdelmekben is megmutatkozott. A dobogós eredmények sajnos benne maradtak a csapatban, de a mérkőzéseken kimondottan szép küzdelmeket mutattak be sportolóink. A verseny után pár órával sikerült feldolgozni az eseményeket és versenyzőim elhivatottak abban, hogy a jövő évben Veszprémben megrendezésre kerülő Európa-bajnokságon visszavágjanak ellenfeleiknek.
 

 

