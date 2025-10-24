Tovább menetelnek a Kertai testvérek

Kertai Kyra (Ajka Judo Club) az ifjúsági „B” korosztályban, a női -70 kg-os súlycsoportban egészen a döntőig menetelt. Fegyelmezett és magabiztos versenyzéssel harcolta ki a finálét, ahol ugyan alulmaradt, de ezüstérmet szerzett. Ez az eredmény annyira motiválta, hogy elindult a felnőttek II. osztályú OB-ján is, ahol fölényes győzelmekkel megszerezte a magyar bajnoki címet. Ezzel Kyra már négyszeres magyar bajnoknak mondhatja magát.

Judo: a kitűzött célt elérték a Kertai testvérek

Fotó: a klub

Kertai Olivér kipróbálta magát a felnőttek között, ahol kemény és taktikus mérkőzést vívott. Bár ezúttal a pontszerzésről lemaradt, teljesítménye és hozzáállása minden dicséretet megérdemel. Szépen helytállt a tapasztaltabb versenyzők között, és értékes tapasztalatokat szerzett a jövőre nézve.

Kertai Gábor edző lapunknak elmondta, hogy előzetesen egy érem és egy pontszerző hely volt kitűzve célként, de a csapat ezt felülmúlta.

Az Ajkai Judo Club azonban nem pihen

A versenyzők november elején az Európa Kupára készülnek, ahol ismét bizonyíthatják, hogy helyük van a legjobbak között.



