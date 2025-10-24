1 órája
Tovább menetelnek a Kertai testvérek
Kettő érem, és továbbra sincs megállás. Remek versenyt zártak az Ajkai Judo Club sportolói, Kertai Kyra és Kertai Olivér, akik két rangos megmérettetésen, az Ifjúsági Országos Bajnokságon (Ifi „B” OB) és a Felnőtt II. osztályú Országos Bajnokságon képviselték egyesületüket.
Kertai Kyra (Ajka Judo Club) az ifjúsági „B” korosztályban, a női -70 kg-os súlycsoportban egészen a döntőig menetelt. Fegyelmezett és magabiztos versenyzéssel harcolta ki a finálét, ahol ugyan alulmaradt, de ezüstérmet szerzett. Ez az eredmény annyira motiválta, hogy elindult a felnőttek II. osztályú OB-ján is, ahol fölényes győzelmekkel megszerezte a magyar bajnoki címet. Ezzel Kyra már négyszeres magyar bajnoknak mondhatja magát.
Kertai Olivér kipróbálta magát a felnőttek között, ahol kemény és taktikus mérkőzést vívott. Bár ezúttal a pontszerzésről lemaradt, teljesítménye és hozzáállása minden dicséretet megérdemel. Szépen helytállt a tapasztaltabb versenyzők között, és értékes tapasztalatokat szerzett a jövőre nézve.
Kertai Gábor edző lapunknak elmondta, hogy előzetesen egy érem és egy pontszerző hely volt kitűzve célként, de a csapat ezt felülmúlta.
Az Ajkai Judo Club azonban nem pihen
A versenyzők november elején az Európa Kupára készülnek, ahol ismét bizonyíthatják, hogy helyük van a legjobbak között.