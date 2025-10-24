október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Judo

1 órája

Tovább menetelnek a Kertai testvérek

Címkék#Kertai Gábor#Ajka#judo

Kettő érem, és továbbra sincs megállás. Remek versenyt zártak az Ajkai Judo Club sportolói, Kertai Kyra és Kertai Olivér, akik két rangos megmérettetésen, az Ifjúsági Országos Bajnokságon (Ifi „B” OB) és a Felnőtt II. osztályú Országos Bajnokságon képviselték egyesületüket.

Balogh Dávid

Kertai Kyra (Ajka Judo Club) az ifjúsági „B” korosztályban, a női -70 kg-os súlycsoportban egészen a döntőig menetelt. Fegyelmezett és magabiztos versenyzéssel harcolta ki a finálét, ahol ugyan alulmaradt, de ezüstérmet szerzett. Ez az eredmény annyira motiválta, hogy elindult a felnőttek II. osztályú OB-ján is, ahol fölényes győzelmekkel megszerezte a magyar bajnoki címet. Ezzel Kyra már négyszeres magyar bajnoknak mondhatja magát.

Judo: a kitűzött célt elérték a Kertai testvérek
Judo: a kitűzött célt elérték a Kertai testvérek
Fotó: a klub

Kertai Olivér kipróbálta magát a felnőttek között, ahol kemény és taktikus mérkőzést vívott. Bár ezúttal a pontszerzésről lemaradt, teljesítménye és hozzáállása minden dicséretet megérdemel. Szépen helytállt a tapasztaltabb versenyzők között, és értékes tapasztalatokat szerzett a jövőre nézve.

Kertai Gábor edző lapunknak elmondta, hogy előzetesen egy érem és egy pontszerző hely volt kitűzve célként, de a csapat ezt felülmúlta.

Az Ajkai Judo Club azonban nem pihen

A versenyzők november elején az Európa Kupára készülnek, ahol ismét bizonyíthatják, hogy helyük van a legjobbak között.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu