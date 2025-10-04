Kemény diót jelentenének a fürediek

A fürediek tavasszal úgy nyertek az NB I-ben végül negyedik, míg a Magyar Kupában harmadik helyen zárt, így az EK-ban szintén érdekelt tatabányaiak ellen, hogy egyszer sem adták ki a kezükből a vezetést (33-29). A két csapat őszi derbije pedig úgy lett „iksz”, hogy a hazaiak időntúli hétméteresből állították be a végeredményt.

Az ellenfél a holt idényben alaposan átalakult, ám az új gárdájuk remek rajtot vett az élvonalban. Az újonc Szigetszentmiklósi KSK-t nyolc, a HE-DO B. Braun Gyöngyöst és a Csurgói KK-t hat-hat, míg legutóbb a BL-induló OTP Bank-Pick Szegedet négy góllal múlták felül. Az eddigi mérkőzéseik arról árulkodnak, hogy a bizonyítani akaró sportolóik között jó a kémia. Az ősz eleji mutatóik minden bizonnyal pozitív töltetet adnak nekik, vagyis a második helyen álló együttesük hétvégén önbizalommal telve utazik a magyar tenger partjára, miközben tisztában vannak azzal, hogy a füredi pálya nehéz tereppé is tud válni.

Kis Ákos vezetőedző közössége jelenleg három ponttal kilencedik, úgy, hogy a gyöngyösiek múlt héten esélyt sem adtak nekik: végig vezetve, megérdemelten nyertek (25-21). A Szmetán Mátét, Simotics Mátyást, Hornyák Pétert és Garajszki Gábort nélkülöző vendégek nem tudtak lépést tartani a vetélytárssal, ráadásul a megsérült Denis Vasilevet úgy kellett letámogatni a küzdőtérről. A technikai hibákat megbüntető másik oldal 23-15-re is vezetett, de a mieink a végére felegyenesedtek, s valamelyest szorossá tették a találkozót. Németh Balázsék most még nagyobb kihívás előtt állnak, hiszen az Andó Ariánnal felálló rivális mifelénk is nyerni akar. Ebből adódóan a BKSE-nek extra motivációval – kellő fegyelemmel és az eddiginél nagyobb elszántsággal – kell majd játszani, hogy labdába rúghasson. Mert ezúttal az számítana a forduló szenzációjának, ha a „Bányász” tévesztene lépést. Igaz, ahogy a sportban, úgy a kézilabda NB I-ben is bármi megtörténhet.