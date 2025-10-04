október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Tatabányát fogadja a BKSE

1 órája

Kemény diót jelentenének a fürediek

Címkék#Balatonfüredi KSE#MOL Tatabánya KC#kézilabda nb I#füredi#NB I

Ahhoz képest, hogy a Balatonfüredi KSE az előző évadban csupán egy pontot „adott át” a MOL Tatabánya KC-nak, a felek jelenlegi formáját és tabellán elfoglalt pozícióját látva meglepetés lenne, ha a tartalékos tóparti kézilabdakör akár döntetlenre hozná az október negyedikén (szombat, 16.30 óra) vívandó hazai bajnokit.

Király Ferenc
Kemény diót jelentenének a fürediek

A füredieknél rengeteg a hiányzó, így pláne nincs könnyű dolga a csapatnak

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A fürediek tavasszal úgy nyertek az NB I-ben végül negyedik, míg a Magyar Kupában harmadik helyen zárt, így az EK-ban szintén érdekelt tatabányaiak ellen, hogy egyszer sem adták ki a kezükből a vezetést (33-29). A két csapat őszi derbije pedig úgy lett „iksz”, hogy a hazaiak időntúli hétméteresből állították be a végeredményt.

Az ellenfél a holt idényben alaposan átalakult, ám az új gárdájuk remek rajtot vett az élvonalban. Az újonc Szigetszentmiklósi KSK-t nyolc, a HE-DO B. Braun Gyöngyöst és a Csurgói KK-t hat-hat, míg legutóbb a BL-induló OTP Bank-Pick Szegedet négy góllal múlták felül. Az eddigi mérkőzéseik arról árulkodnak, hogy a bizonyítani akaró sportolóik között jó a kémia. Az ősz eleji mutatóik minden bizonnyal pozitív töltetet adnak nekik, vagyis a második helyen álló együttesük hétvégén önbizalommal telve utazik a magyar tenger partjára, miközben tisztában vannak azzal, hogy a füredi pálya nehéz tereppé is tud válni.

Kis Ákos vezetőedző közössége jelenleg három ponttal kilencedik, úgy, hogy a gyöngyösiek múlt héten esélyt sem adtak nekik: végig vezetve, megérdemelten nyertek (25-21). A Szmetán Mátét, Simotics Mátyást, Hornyák Pétert és Garajszki Gábort nélkülöző vendégek nem tudtak lépést tartani a vetélytárssal, ráadásul a megsérült Denis Vasilevet úgy kellett letámogatni a küzdőtérről. A technikai hibákat megbüntető másik oldal 23-15-re is vezetett, de a mieink a végére felegyenesedtek, s valamelyest szorossá tették a találkozót. Németh Balázsék most még nagyobb kihívás előtt állnak, hiszen az Andó Ariánnal felálló rivális mifelénk is nyerni akar. Ebből adódóan a BKSE-nek extra motivációval – kellő fegyelemmel és az eddiginél nagyobb elszántsággal – kell majd játszani, hogy labdába rúghasson. Mert ezúttal az számítana a forduló szenzációjának, ha a „Bányász” tévesztene lépést. Igaz, ahogy a sportban, úgy a kézilabda NB I-ben is bármi megtörténhet.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu