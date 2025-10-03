Kétnapos tájfutó ünnepnek adott otthont Veszprém

A nyári versenyszünetet követően Veszprém belvárosa adott otthont az első őszi bajnoki hétvégének. A Veszprémi Honvéd SE rendezői magasra tették a lécet, a világversenyekhez hasonló színvonalon bonyolították le a kétnapos eseményt, nagy hangsúlyt fektetve a versenyzők és szurkolók profi kiszolgálására épp úgy, mint a sportág népszerűsítését célzó élő közvetítésekre.

A város szívében kialakított versenyközpont megfelelő körülményeket biztosított mind a pihenésre, mind a közös szurkolásra, a sportolók számára pedig az izgalmas pályák kínáltak szellemi és fizikai kihívást. A jó hangulatú hétvégét az időjárás is kegyeibe fogadta, szinte nyári - néha bizony izzasztó - meleg fogadta az ország minden tájáról érkező közel 1300 tájfutót. Miközben a VHS nagyobb része a zökkenőmentes lebonyolításon dolgozott, az utánpótlás, felnőtt és szenior versenyzők a hazai pályán igyekeztek bizonyítani.

Szombaton az egyéni bajnokság keretein belül délelőtt a selejtezőre került sor, ahol az Endrődi-lakótelep és a Jeruzsálemhegy kacskaringós utcáin, pörgős pályákon lehetett kivívni a döntőbe jutást. A délutáni megmérettetés helyszíne a belváros volt, itt a versenyzőknek belső udvarokban, kinyitott épületek folyosóin és rejtett zugaiban kellett nagy tempó mellett végig fókuszban maradni a sikeres teljesítéshez.

Vasárnap következett a váltók versenye, melyben az utánpótlás és felnőtt csapatok négy, a szeniorok három fős csapatban álltak rajthoz. A pályák főleg a Pannon Egyetem területén, az Erzsébet-ligetben és a színházkertben kanyarogtak, de a 21-esek futóit a váron is átvezették a pályakitűzők. Izgalmakból, sportolói drámákból nem volt hiány, nagy küzdelmek után a Veszprémi Honvéd SE tájfutói 5 arany-, 6 ezüst- és 3 bronzéremmel, illetve több bajnoki pontot érő helyezéssel zárták a mozgalmas hétvégét.

ROB pontszerző eredmények

N16A: 1. Heizer Alíz, 2. Gaschler Janka, 6. Barát Jázmin.

N20A: 1. Engi Lilien, 6. Jávor Janka.

N21A: 2. Máramarosi Rita, 4. Mérő Dominika.

N55A: 1. Wengrin Ágnes.

N70A: 4. Wieder Ilona.

N75A: 6. Komár Béláné.

F16A: 1. Varsányi Ádám, 2. Molnár Iván, 6. Maráz Levente.

F20A: 2. Bálint Gergő, 6. Blaskó Benedek.

F21 A: 6. Bálint Benedek.

F45A: 3. Molnár Zoltán.

F50A: 2. Bálint Bence.

F60A: 1. Egei Tamás.

F75A: 3. dr. Korbély Tibor.

ORVB pontszerző eredmények