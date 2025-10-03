október 3., péntek

Sikeres rendezés, sikeres versenyzés

1 órája

Kétnapos tájfutó ünnepnek adott otthont Veszprém

Kétnapos tájfutó ünnepnek adott otthont Veszprém

Eredményes és mozgalmas hétvégét zártak a veszprémi tájfutók

Forrás: VHS/Bálint Mónika

A nyári versenyszünetet követően Veszprém belvárosa adott otthont az első őszi bajnoki hétvégének. A Veszprémi Honvéd SE rendezői magasra tették a lécet, a világversenyekhez hasonló színvonalon bonyolították le a kétnapos eseményt, nagy hangsúlyt fektetve a versenyzők és szurkolók profi kiszolgálására épp úgy, mint a sportág népszerűsítését célzó élő közvetítésekre.

 

A város szívében kialakított versenyközpont megfelelő körülményeket biztosított mind a pihenésre, mind a közös szurkolásra, a sportolók számára pedig az izgalmas pályák kínáltak szellemi és fizikai kihívást. A jó hangulatú hétvégét az időjárás is kegyeibe fogadta, szinte nyári - néha bizony izzasztó - meleg fogadta az ország minden tájáról érkező közel 1300 tájfutót. Miközben a VHS nagyobb része a zökkenőmentes lebonyolításon dolgozott, az utánpótlás, felnőtt és szenior versenyzők a hazai pályán igyekeztek bizonyítani.

Szombaton az egyéni bajnokság keretein belül délelőtt a selejtezőre került sor, ahol az Endrődi-lakótelep és a Jeruzsálemhegy kacskaringós utcáin, pörgős pályákon lehetett kivívni a döntőbe jutást. A délutáni megmérettetés helyszíne a belváros volt, itt a versenyzőknek belső udvarokban, kinyitott épületek folyosóin és rejtett zugaiban kellett nagy tempó mellett végig fókuszban maradni a sikeres teljesítéshez.

Vasárnap következett a váltók versenye, melyben az utánpótlás és felnőtt csapatok négy, a szeniorok három fős csapatban álltak rajthoz. A pályák főleg a Pannon Egyetem területén, az Erzsébet-ligetben és a színházkertben kanyarogtak, de a 21-esek futóit a váron is átvezették a pályakitűzők. Izgalmakból, sportolói drámákból nem volt hiány, nagy küzdelmek után a Veszprémi Honvéd SE tájfutói 5 arany-, 6 ezüst- és 3 bronzéremmel, illetve több bajnoki pontot érő helyezéssel zárták a mozgalmas hétvégét.

ROB pontszerző eredmények

  • N16A: 1. Heizer Alíz, 2. Gaschler Janka, 6. Barát Jázmin.
  • N20A: 1. Engi Lilien, 6. Jávor Janka.
  • N21A: 2. Máramarosi Rita, 4. Mérő Dominika.
  • N55A: 1. Wengrin Ágnes.
  • N70A: 4. Wieder Ilona.
  • N75A: 6. Komár Béláné.
  • F16A: 1. Varsányi Ádám, 2. Molnár Iván, 6. Maráz Levente.
  • F20A: 2. Bálint Gergő, 6. Blaskó Benedek.
  • F21 A: 6. Bálint Benedek.
  • F45A: 3. Molnár Zoltán.
  • F50A: 2. Bálint Bence.
  • F60A: 1. Egei Tamás.
  • F75A: 3. dr. Korbély Tibor.

ORVB pontszerző eredmények

  • V18: 6. Heizer Alíz, Molnár Iván, Varsányi Ádám, Gaschler Janka.
  • V21: 3. Mérő Dominika, Bálint Benedek, Bálint Ádám, Máramarosi Rita. 4. Jávor Janka, Kovács Márk, Bálint Gergő, Engi Lilien.
  • V135: 2. Barát János, Wengrin Ágnes, Molnár Zoltán.

 

