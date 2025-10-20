október 20., hétfő

A második siker

1 órája

Kezdenek bemelegedni a veszprémi kosarasok

Címkék#Veszprém#Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK#Kosárlabda NB I/B#NB I / B#kosárlabda

A második félidei pompás védekezésének köszönheti az Insedo Veszprém KK, hogy a kosárlabda NB I/B Piros csoport alapszakaszának negyedik fordulójában megszerezte szezonbeli második győzelmét, és a tizennégy szereplős ligájában feljött a nyolcadik helyre.

Király Ferenc

Jól kezdtek a hazaiak (6-0), az 5. percben mégis időt kellett kérniük, mert az ellenfél átvette az irányítást (7-15), és a negyed végéig kilencpontos előnyt harcolt ki (15-24). Később sikerült felzárkózni a Bonifertéknek (27-30), paprikássá is vált a hangulat: a bírók több technikai hibát is ítéltek (30-32), majd úgy tűnt, hogy a tiszaújvárosiak nyugodnak meg előbb (33-42).

A fordulás után állandósulni látszott a vendégek hat-nyolc pontos fórja (45-53), aztán látványosan feljavult a VKK hátsó alakzata: így előbb egyenlítettek (53-53), majd kisvártatva már jobban is álltak (55-53). A záró felvonásban is folytatódott a nagy csata (67-66), ám a bakonyiak a végén tovább szigorítottak a védőfalukon és eldöntötték a bajnoki sorsát (79-68).

Insedo Veszprém KK–Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 82-71 (15-24, 25-23, 21-11, 21-13)

Veszprém, 250 néző. V.: Csák, Horváth, Benedek. Veszprém: Kass 11/3, Frank 19/3, Bonifert 18/3, Gera 2, Bogdán 10/6. Csere: Krkljes, Tóth D. 3, Kocsis 17/9, Kelechi 2. Megbízott edző: Naményi Márk.

Tiszaújváros: Mészáros 15/9, Kozák 8, Bán 18/6, Mayer 3, Schmera 11. Csere: Lakatos 11/3, Gerőcs 2, Lucey, Kovács Z. 3. Edző: Lekli József.

Naményi Márk: Az első félidőben rosszul védekeztünk, de a nagyszünetben mindent átbeszéltünk, ezért a nézők a második játékrészben már egy másik csapatot láthattak. Ezzel együtt a folytatásban nem lehet ennyi üresjáratunk és pontatlanságunk, mert az ellenfelek megbüntetik azt. A következő hazai bajnokin egy fegyelmezettebb, és a saját teendőire koncentráló veszprémi gárdát szeretnék látni a pályán.

 

