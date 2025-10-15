október 15., szerda

Derbi

1 órája

Tombor Csabáék nyerték a városi rangadót

Címkék#Veszprém#kézilabda#rangadó

Fölényes győzelmet aratott a Veszprém Handball Academy U21. Veszprémi városi rangadót rendeztek a kézilabda NB I/B-ben.

Balogh Dávid

A kézilabda NB I/B 6. fordulójában igazi városi rangadót rendeztek Veszprémben, hiszen a Veszprémi Kézilabda KFT és a Veszprém Handball Academy U21 csapott össze. A helyi derbire mintegy 200 néző látogatott ki, akik remek hangulatot teremtettek a lelátón.

Kézilabda NB I/B: a Veszprém Handball Academy U21 könnyedén nyerte a rangadót
Fotó: Fülöp Ildikó

A mérkőzés azonban egyértelmű képet mutatott. A fiatal akadémisták már az első percektől magukhoz ragadták a kezdeményezést, és határozott, lendületes játékukkal gyorsan magabiztos előnyt építettek ki. A Veszprémi Kézilabda KFT nehezen tudta felvenni a ritmust, míg a vendégcsapat hibátlan védekezéssel és hatékony támadásokkal szinte minden lehetőségét gólra váltotta.

Az első félidő végén már tetemes volt a különbség, 7-21 állt az eredményjelzőn. A második játékrészben sem változott a játék képe, a Veszprém Handball Academy U21 tovább növelte előnyét, és 20-42-es végeredménnyel fejezték be az összecsapást.

A sikerrel a Veszprém Handball Academy U21 továbbra is hibátlan mérleggel vezeti az NB I/B tabelláját, hat győzelemmel a hatodik forduló után. A Veszprémi Kézilabda KFT számára nehezebb időszakot hozott a bajnokság kezdete, hiszen két megszerzett ponttal jelenleg a 16 csapatos mezőny 14. helyén áll.

Veszprémi Kézilabda KFT-Veszprém Handball Academy U21 20-42 (7-21)

Veszprém, 200 néző. V.: Gál, Ludvig.
VKKFT: Dobos, Kovács K. (kapusok), Kovács G. 3, Urbán, Horváth 2, Csörnyei, Vágner, Kreisz, Fercsik 6, Mórocz 1, Szabadi, Ambrus 1 (1), Bódi 4, Gáncs-Pető 1, Tóth 2. Edző: Éles József. 
VHA U21: Győri, Várady-Szabó (kapusok), Iváncsik 7 (4), Szabó, Szökrényes 5, Edwards 1, Pintér 3, Dopjera 3, Apró 7 (1), Czinczás 1, Birnbauer, Kőrösi 5, Fenyő 2, Szabadi 4, Juhász-Tóth 4. Edző: Tombor Csaba.

 

