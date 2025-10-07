Kézilabda NB I/B: egy győzelem, egy vereség

Kézilabda, NB I/B, 5. forduló

Kézilabda NB I/B: a VHA simán nyert hazai pályán

Fotó: Facebook/Veszprém Handball Academy

A fiatal veszprémi alakulat a PTE PEAC együttesét fogadta. Bár a mérkőzés elején akadozott a játék, a bakonyiak hamar ritmusra találtak, és a félidőben 19–15-ös előnnyel vonulhattak pihenőre. A fordulás után még magabiztosabban kézilabdáztak, fokozatosan növelték a különbséget, és végül 39–28-as győzelemmel zsebelték be a két bajnoki pontot.

Veszprém Handball Academy U21–PTE PEAC 39-28 (19-15)

Veszprém, 120 néző. V.: Juhász, Rontó.

Veszprém HA U21: Győri, Várady-Szabó (kapusok), Iváncsik 3 (1), Szabó L. 1, Szökrényes 1, Edwards 2, Pintér 5, Dopjera 3, Apró 7 (5), Czinczás, Birnbauer 4, Kőrösi 2, Fenyő 4, Szabadi 2, Tóth, Juhász-Tóth 5. Edző: Tombor Csaba.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 6/6, ill. 5/5.

A másik veszprémi együttes, a Veszprémi Kézilabda KFT a DEAC vendégeként lépett pályára.

A debreceniek lendületesen kezdték a találkozót, míg a VKKFT nehezen találta a ritmust. Az első harminc perc végén 14–6-os hazai vezetést mutatott az eredményjelző. A második félidőben Éles József tanítványai javítottak a támadójátékon, de az erős kezdés után a DEAC nem engedte ki kezéből a győzelmet, és 33–22-re megnyerte az összecsapást.

DEAC–VKKFT 33-22 (14-6)

Debrecen, 350 néző. V.: Budai-Bock, Wenzel.

VKKFT: Dobos, Kovács K. (kapusok), Kovács G. 6 (4), Horváth Á., Csörnyei, Vágner, Kreisz, Fercsik 4, Holczer 3, Mórocz, Szabadi, Majczán 2 (1), Ambrus 2, Bódi, Gáncs-Pető 1, Tóth 4. Edző: Éles József.

Kiállítások: 2, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 5/5.









