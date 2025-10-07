október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felemás eredmények

2 órája

Kézilabda NB I/B: egy győzelem, egy vereség

Címkék#kézilabda nb I/b#Veszprém#kézilabda

A Veszprém Handball Academy U21 hazai pályán magabiztos győzelmet aratott, míg a VKKFT idegenben nem tudott pontot szerezni. Mindkét Veszprém vármegyei kézilabdacsapat pályára lépett az NB I/B legutóbbi fordulójában.

Balogh Dávid

Kézilabda, NB I/B, 5. forduló

Kézilabda NB I/B: a VHA simán nyert hazai pályán
Kézilabda NB I/B: a VHA simán nyert hazai pályán
Fotó: Facebook/Veszprém Handball Academy

A fiatal veszprémi alakulat a PTE PEAC együttesét fogadta. Bár a mérkőzés elején akadozott a játék, a bakonyiak hamar ritmusra találtak, és a félidőben 19–15-ös előnnyel vonulhattak pihenőre. A fordulás után még magabiztosabban kézilabdáztak, fokozatosan növelték a különbséget, és végül 39–28-as győzelemmel zsebelték be a két bajnoki pontot. 

Veszprém Handball Academy U21–PTE PEAC 39-28 (19-15)
Veszprém, 120 néző. V.: Juhász, Rontó.
Veszprém HA U21: Győri, Várady-Szabó (kapusok), Iváncsik 3 (1), Szabó L. 1, Szökrényes 1, Edwards 2, Pintér 5, Dopjera 3, Apró 7 (5), Czinczás, Birnbauer 4, Kőrösi 2, Fenyő 4, Szabadi 2, Tóth, Juhász-Tóth 5. Edző: Tombor Csaba.
Kiállítások: 8, ill. 6 perc.
Hétméteresek: 6/6, ill. 5/5.

A másik veszprémi együttes, a Veszprémi Kézilabda KFT a DEAC vendégeként lépett pályára.

A debreceniek lendületesen kezdték a találkozót, míg a VKKFT nehezen találta a ritmust. Az első harminc perc végén 14–6-os hazai vezetést mutatott az eredményjelző. A második félidőben Éles József tanítványai javítottak a támadójátékon, de az erős kezdés után a DEAC nem engedte ki kezéből a győzelmet, és 33–22-re megnyerte az összecsapást.

DEAC–VKKFT 33-22 (14-6)
Debrecen, 350 néző. V.: Budai-Bock, Wenzel. 
VKKFT: Dobos, Kovács K. (kapusok), Kovács G. 6 (4), Horváth Á., Csörnyei, Vágner, Kreisz, Fercsik 4, Holczer 3, Mórocz, Szabadi, Majczán 2 (1), Ambrus 2, Bódi, Gáncs-Pető 1, Tóth 4. Edző: Éles József.
Kiállítások: 2, ill. 2 perc.
Hétméteresek: 3/2, ill. 5/5. 



 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu