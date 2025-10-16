Húsz medállal zárt a Kid Rock and Roll SE

Veszprém adott otthont az őszi fél év első nyugat-magyarországi pontszerző és risingversenyének. A Kid Rock and Roll SE 16 formációval képviseltette magát az esemény döntőjében. Az eredmények magukért beszélnek, mutatjuk őket.

Eredményesen szerepelt a Kid Rock and Roll SE csapata a Veszprémben rendezett területi pontszerző versenyen

Fotó: Kid Rock and Roll SE

Nyugat-magyarországi pontszerző verseny: a Kid Rock and Roll SE eredményei

Arany

Radnai Kristóf–Gönczöl Regina couple dance show páros

Barta Szilvia–Sellei Kata junior duó

Hirt Léna–Polányi Petra–Veres Anasztázia junior trió

Bánhidi Espár Lilla–Balogh Réka–Kővári Kitti ladies trió

Prodigy Project ladies contact style kisformáció

Fancy Team juveniles nagyformáció

Flame junior nagyformáció

Baby Dolls ladies contact style nagyformáció

Forray Panka–Mészáros Izabella–Vágner Emma children trió

Rebels children kisformáció

Level Up juveniles kisformáció

Remekül szerepeltek a veszprémi lányok

Fotó: Kid Rock and Roll SE



Ezüst

Németh Leila–Papp Csilla children duó

Gede Nóra–Hebó Vivien juveniles duó

Nagy Rebeka–Scheck Alíz–Stumpf Dóra junior trió

Sweeties ladies dance kisformáció

Discogirls juveniles kisformáció



Bronz

Nagy Enikő–Rados Amina juveniles duó

Fekete Zoé–Vörös Zsófia–Wéber Laura children trió

Sárkányrock junior kisformáció

Szupercsajok children nagyformáció

Összesen 16 formációval képviselte magát a Kid Rock and Roll SE

Fotó: egyesület



4. hely

Nagy Édua–Thury Dia children duó

Dumagépek children kisformáció

Playgirls juveniles kisformáció

Dreamworld junior kisformáció

Törpi Team children nagyformáció

5. hely

Nagy Natália–Varga Luca children duó



6. hely

Dolly Rolls junior kisformáció

Kuhinkó Flóra–Molnár Kata junior duó

Kalóz-Rock children kisformáció

8. hely

Besties children kisformáció



A hagyományosan eredményes veszprémi táncosokat Bánhidi-Espár Lilla, Barta Noémi, Kalmár Dóra, Kővári Kitti, Bondor Virág és Bánhidi Dániel készítette fel.