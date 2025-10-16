október 16., csütörtök

Éremeső Veszprémben

1 órája

Húsz medállal zárt a Kid Rock and Roll SE

Összesen 11 aranyat, öt ezüstöt és négy bronzérmet szereztek a veszprémi táncosok. A Kid Rock and Roll SE csapata ezúttal hazai környezetben szerepelt.

Veol.hu

Veszprém adott otthont az őszi fél év első nyugat-magyarországi pontszerző és risingversenyének. A Kid Rock and Roll SE 16 formációval képviseltette magát az esemény döntőjében. Az eredmények magukért beszélnek, mutatjuk őket.

A Kid Rock and Roll SE remek eredményeket ért el
Eredményesen szerepelt a Kid Rock and Roll SE csapata a Veszprémben rendezett területi pontszerző versenyen
Fotó: Kid Rock and Roll SE

Nyugat-magyarországi pontszerző verseny: a Kid Rock and Roll SE eredményei

 

Arany

  • Radnai Kristóf–Gönczöl Regina couple dance show páros
  • Barta Szilvia–Sellei Kata junior duó
  • Hirt Léna–Polányi Petra–Veres Anasztázia junior trió
  • Bánhidi Espár Lilla–Balogh Réka–Kővári Kitti ladies trió
  • Prodigy Project ladies contact style kisformáció
  • Fancy Team juveniles nagyformáció
  • Flame junior nagyformáció
  • Baby Dolls ladies contact style nagyformáció
  • Forray Panka–Mészáros Izabella–Vágner Emma children trió
  • Rebels children kisformáció
  • Level Up juveniles kisformáció
Remekül szerepeltek a veszprémi lányok 
Fotó: Kid Rock and Roll SE


Ezüst

  • Németh Leila–Papp Csilla children duó
  • Gede Nóra–Hebó Vivien juveniles duó
  • Nagy Rebeka–Scheck Alíz–Stumpf Dóra junior trió
  • Sweeties ladies dance kisformáció
  • Discogirls juveniles kisformáció

    Bronz
  • Nagy Enikő–Rados Amina juveniles duó
  • Fekete Zoé–Vörös Zsófia–Wéber Laura children trió
  • Sárkányrock junior kisformáció
  • Szupercsajok children nagyformáció
Összesen 16 formációval képviselte magát a Kid Rock and Roll SE 
Fotó: egyesület


4. hely

  • Nagy Édua–Thury Dia children duó
  • Dumagépek children kisformáció
  • Playgirls juveniles kisformáció
  • Dreamworld junior kisformáció
  • Törpi Team children nagyformáció

 

5. hely

  • Nagy Natália–Varga Luca children duó
     

6. hely

  • Dolly Rolls junior kisformáció
  • Kuhinkó Flóra–Molnár Kata junior duó
  • Kalóz-Rock children kisformáció

 

8. hely

  • Besties children kisformáció 


A hagyományosan eredményes veszprémi táncosokat Bánhidi-Espár Lilla, Barta Noémi, Kalmár Dóra, Kővári Kitti, Bondor Virág és Bánhidi Dániel készítette fel.

 

