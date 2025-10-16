Éremeső Veszprémben
1 órája
Húsz medállal zárt a Kid Rock and Roll SE
Összesen 11 aranyat, öt ezüstöt és négy bronzérmet szereztek a veszprémi táncosok. A Kid Rock and Roll SE csapata ezúttal hazai környezetben szerepelt.
Veszprém adott otthont az őszi fél év első nyugat-magyarországi pontszerző és risingversenyének. A Kid Rock and Roll SE 16 formációval képviseltette magát az esemény döntőjében. Az eredmények magukért beszélnek, mutatjuk őket.
Nyugat-magyarországi pontszerző verseny: a Kid Rock and Roll SE eredményei
Arany
- Radnai Kristóf–Gönczöl Regina couple dance show páros
- Barta Szilvia–Sellei Kata junior duó
- Hirt Léna–Polányi Petra–Veres Anasztázia junior trió
- Bánhidi Espár Lilla–Balogh Réka–Kővári Kitti ladies trió
- Prodigy Project ladies contact style kisformáció
- Fancy Team juveniles nagyformáció
- Flame junior nagyformáció
- Baby Dolls ladies contact style nagyformáció
- Forray Panka–Mészáros Izabella–Vágner Emma children trió
- Rebels children kisformáció
- Level Up juveniles kisformáció
Ezüst
- Németh Leila–Papp Csilla children duó
- Gede Nóra–Hebó Vivien juveniles duó
- Nagy Rebeka–Scheck Alíz–Stumpf Dóra junior trió
- Sweeties ladies dance kisformáció
- Discogirls juveniles kisformáció
Bronz
- Nagy Enikő–Rados Amina juveniles duó
- Fekete Zoé–Vörös Zsófia–Wéber Laura children trió
- Sárkányrock junior kisformáció
- Szupercsajok children nagyformáció
4. hely
- Nagy Édua–Thury Dia children duó
- Dumagépek children kisformáció
- Playgirls juveniles kisformáció
- Dreamworld junior kisformáció
- Törpi Team children nagyformáció
5. hely
- Nagy Natália–Varga Luca children duó
6. hely
- Dolly Rolls junior kisformáció
- Kuhinkó Flóra–Molnár Kata junior duó
- Kalóz-Rock children kisformáció
8. hely
- Besties children kisformáció
A hagyományosan eredményes veszprémi táncosokat Bánhidi-Espár Lilla, Barta Noémi, Kalmár Dóra, Kővári Kitti, Bondor Virág és Bánhidi Dániel készítette fel.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre