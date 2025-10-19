Most harapás nem volt, de Fazekast alaposan arcon csapták, megbosszulta (videóval)

Kielce–Plock kézilabda rangadót rendeztek Lengyelországban. Az „őrült derbin” korábban már szinte minden előfordult, játékosok és edzők is verekedtek, volt köpés, sőt még harapás is akadt.

A veszprémi Fazekas Gergő kiemelkedő teljesítményt nyújtott Kielce–Plock kézilabda rangadón, amelyet a vendégek tudtak megnyerni

Forrás: Facebook/Orlen Wisla Plock

Ezúttal nyugodtabbak voltak a kedélyek, de azt nem lehet mondani, hogy finomkodtak volna egymással a felek. A magyar válogatott Fazekas Gergő például rögtön a meccs elején jókora taslit kapott a Kielce védőjétől, Karalek-tól. A One Veszprémtől elhappolt kiválóságnak ez nem szegte kedvét, óriási gólt akasztott a rivális kapujába. Fazekas ezt követően még kilencszer volt eredményes, magyar válogatott társai közül Szita Zoltán egy, Ilic Zoran két gólt lőtt.

.@SPRWisla miała dziś niejednego bohatera 🫡 Zobaczcie wszystkie 🔟 bramek Gergo Fazekasa 😎🎯 pic.twitter.com/RvZVRRqGFp — ORLEN Superliga (@orlen_superliga) October 19, 2025

A Plock egyébként idegenben is uralta a rangadót, igaz, a Kielce hatalmasat küzdve a hajrában visszajött a meccsbe, de végül megérdemelt, magabiztos vendégsiker született (27-32).

Hatalmas a Kielce–Plock rivalizálás

A Kielce–Plock rivalizálás mértékét jól mutatja, hogy 2007 óta minden évben e két együttes valamelyike adta a lengyel bajnokot. Sokáig a Kielcének, amely ugye BL-sikert is aratott, állt a zászló, a csapat már 20 bajnoki aranynál jár. Az előző két kiírásban azonban a Plock tudta megszerezni az első helyet. Fazekas Gergőék jelenleg, hét kör után hibátlan mérleggel állnak a tabella élén.