2 órája
Most harapás nem volt, de Fazekast alaposan arcon csapták, megbosszulta (videóval)
Megrendezték a lengyel kézilabda bajnokság legnagyobb derbijét, amelynek magyar volt az egyik főszereplője. A Kielce–Plock összecsapás forró hangulatú volt, de ezúttal nem harapott meg senki senkit.
Kielce–Plock kézilabda rangadót rendeztek Lengyelországban. Az „őrült derbin” korábban már szinte minden előfordult, játékosok és edzők is verekedtek, volt köpés, sőt még harapás is akadt.
Ezúttal nyugodtabbak voltak a kedélyek, de azt nem lehet mondani, hogy finomkodtak volna egymással a felek. A magyar válogatott Fazekas Gergő például rögtön a meccs elején jókora taslit kapott a Kielce védőjétől, Karalek-tól. A One Veszprémtől elhappolt kiválóságnak ez nem szegte kedvét, óriási gólt akasztott a rivális kapujába. Fazekas ezt követően még kilencszer volt eredményes, magyar válogatott társai közül Szita Zoltán egy, Ilic Zoran két gólt lőtt.
A Plock egyébként idegenben is uralta a rangadót, igaz, a Kielce hatalmasat küzdve a hajrában visszajött a meccsbe, de végül megérdemelt, magabiztos vendégsiker született (27-32).
Hatalmas a Kielce–Plock rivalizálás
A Kielce–Plock rivalizálás mértékét jól mutatja, hogy 2007 óta minden évben e két együttes valamelyike adta a lengyel bajnokot. Sokáig a Kielcének, amely ugye BL-sikert is aratott, állt a zászló, a csapat már 20 bajnoki aranynál jár. Az előző két kiírásban azonban a Plock tudta megszerezni az első helyet. Fazekas Gergőék jelenleg, hét kör után hibátlan mérleggel állnak a tabella élén.