Kiütéses győzelemmel kezdett a címvédő

A csapatok páratlan létszáma miatt minden fordulóban van egy úgynevezett erőnyerő csapat.

A Tapolca Városi SE idegenben 9-3-ra győzött a Szabadgyalog SE ellen. A Kelet-Balatoni SE hazai pályán 6-6-ot játszott a Péti MTE ellen. A Sentimento Ajka Bányász SK IV. 10-2-re győzött az Ajka Városi Amatőr-Schnur SE ellen. A Veszprém Ezüst Huszár SE-Eplény erőnyerő volt.

Az 1. fordulót követően az állás: 1. Sentimento Ajka Bányász SK IV. 10 pont, 2. Tapolca Városi SE 9 pont, 3. Péti MTE és Kelet-Balatoni SE 6 pont, 5. Szabadgyalog SE 3 pont, 6. Ajka Városi Amatőr-Schnur SE 2 pont, 7. Veszprém Ezüst Huszár SE – Eplény 0 pont.

Folytatás november 09-én: Veszprém Ezüst Huszár SE-Eplény–Szabadgyalog SE, Tapolca Városi SE–Kelet-Balatoni SE, Péti MTE–Sentimento Ajka Bányász SK IV., erőnyerő: Ajka Városi Amatőr-Schnur SE.