október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sakk

2 órája

Kiütéses győzelemmel kezdett a címvédő

Címkék#sakk#Tapolca Városi SE#Szabadgyalog SE#csapatbajnokság#Péti MTE

Hét csapat részvételével, hét fordulós körmérkőzéses rendszerben elindult a Veszprém vármegyei I. osztályú sakk csapatbajnokság-Czingler Sándor csoport 2025/2026-os szezonja.

Veol.hu
Kiütéses győzelemmel kezdett a címvédő

A Kelet-Balatoni SE (a képen jobbra) és a Péti MTE 6-6-ra végzett egymással

Forrás: Szabó Zoltán/Péti MTE

A csapatok páratlan létszáma miatt minden fordulóban van egy úgynevezett erőnyerő csapat.

A Tapolca Városi SE idegenben 9-3-ra győzött a Szabadgyalog SE ellen. A Kelet-Balatoni SE hazai pályán 6-6-ot játszott a Péti MTE ellen. A Sentimento Ajka Bányász SK IV. 10-2-re győzött az Ajka Városi Amatőr-Schnur SE ellen. A Veszprém Ezüst Huszár SE-Eplény erőnyerő volt.

Az 1. fordulót követően az állás: 1. Sentimento Ajka Bányász SK IV. 10 pont, 2. Tapolca Városi SE 9 pont, 3. Péti MTE és Kelet-Balatoni SE 6 pont, 5. Szabadgyalog SE 3 pont, 6. Ajka Városi Amatőr-Schnur SE 2 pont, 7. Veszprém Ezüst Huszár SE – Eplény 0 pont.

Folytatás november 09-én: Veszprém Ezüst Huszár SE-Eplény–Szabadgyalog SE, Tapolca Városi SE–Kelet-Balatoni SE, Péti MTE–Sentimento Ajka Bányász SK IV., erőnyerő: Ajka Városi Amatőr-Schnur SE.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu