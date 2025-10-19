Komoly változások Ajka sportéletében

A testület elfogadta azt az előterjesztést, amely alapján Dr. Soós Imrét visszahívták a Sportváros Kft., az FC Ajka Kft., valamint az Ajkai Sportingatlan Üzemeltető és Hasznosító Kft. ügyvezetői tisztségéből. Az önkormányzat közleménye szerint a képviselő-testület megállapította, hogy Dr. Soós Imre és csapata a rájuk bízott feladatokat elvégezte.

Komoly változások történtek Ajka sportéletében

Fotó: FC Ajka

A döntéssel egyidőben új vezetőket neveztek ki a városi sportcégek élére.

A Sportváros Kft. ügyvezetői feladataival Jákli Pétert bízták meg, aki az ajkai sportélet meghatározó alakja, életútja szorosan kötődik a város sportjához. Jákli Péter két gyermek édesapja, három unoka nagyapja.

Az FC Ajka Kft. új ügyvezetője Bujtor Balázs lett. Bujtor Balázs az ismert ajkai sportcsalád tagja, önkormányzati képviselő és három gyermek édesapja. A városvezetés szerint személye garancia lehet arra, hogy az FC Ajka és a helyi sportélet új lendületet kapjon.

Az önkormányzat közleményében hangsúlyozta:

„Bízunk abban, hogy a korábban meglévő problémák megoldódnak, és Ajka sportéletének irányítása visszatér a nyugodt és vállalható pénzügyi keretek közé.”



