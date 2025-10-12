A herendi tekések sportágszeretete vitte el őket a hazai élvonalba

A legutóbbi szezonban az NB I-ben a bajnokság hajrájáig harcban voltak az aranyéremért, és bár végül második helyen zártak, a bajnok Ajka Kristály SE visszalépése nyomán a herendiek megkapták a lehetőséget, hogy a legmagasabb osztályban, a Szuperligában szerepeljenek. A klub játékos-edzőjével, Hegyi Dáviddal, aki egyben a Magyar Teke Szövetség elnökségi tagja is, beszélgettünk a múltról, a jelenről és a célokról.

Hegyi Dávidék célja, hogy kivívják a bennmaradást a magyar élvonalban

Fotó: Nagy Lajos / Napló

2009-ben alakultak újjá, és sok éves kemény munka után, felkapaszkodhattak a hazai elitbe...

– Igen, 2009-ben alakultunk újjá mint a Herendi Porcelán Sportkör teke szakosztályának utódja. A kezdetekben önerőből tartottuk fenn magunkat, ami sokszor nem volt egyszerű – idézi fel Hegyi Dávid. – Akkor az NB II-ben szerepeltünk, de hamar felvettük a ritmust, és rövid időn belül az NB I-be kerültünk. Ott szinte mindig a dobogón vagy annak közelében zártunk. A legutóbbi szezonban sokáig vezettük a bajnokságot, végül az utolsó fordulókban csúsztunk vissza a második helyre. Az Ajka nem vállalta a Szuperligát, így mi kaptuk meg a jogot, és természetesen éltünk is vele, így 24 év után újra Szuperligába került a herendi csapat.

A pálya Szuperliga-minősítéséért még sok munkára volt szükség?

– A Szuperligában való induláshoz a klubnak komoly infrastrukturális követelményeknek kellett megfelelnie. A pályánk nem volt alkalmas a Szuperligás nemzetközi minősítésre, ezért egy nagy munka vette kezdetét. Felújítottuk a gurítórészt, a bábú- és golyófogadó területet. Támogatást kaptunk a várostól, helyi vállalkozóktól, és a játékosok, szurkolók is összefogtak. Hat hétvégén át, körülbelül 7-800 órányi társadalmi munkával újítottuk fel a pályát. A minősítést végül gond nélkül megszereztük.

Volt a csapat körül nagyobb változás a honi élvonalra?

– Bár későn dőlt el, hogy a Herend elindulhat a Szuperligában, a csapat magja nem változott. Egyedül Etlinger András tért vissza hozzánk Bécsből, egykori herendi játékosként. Az együttes teljes egészében helyi kötődésű – emelte ki Hegyi Dávid. – A rajt kicsit döcögős volt, talán az izgalom miatt, de mostanra kezdjük elkapni a ritmust. Szokni kell azt is, hogy olyan ellenfelek jönnek hozzánk, mint legutóbb a sokszoros bajnok és BL-győztes Szeged. Jót csatáztunk velük, Kis Dávid például 634 fát gurított, ami kiemelkedő teljesítménynek számít.