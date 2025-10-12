2 órája
A herendi tekések sportágszeretete vitte el őket a hazai élvonalba
A Herendi Városi Teke Klub 2009-ben alakult újjá, mint a Herendi Porcelán Sportkör teke szakosztályának jogutódja. Az akkor még NB II-es csapat önerőből tartotta fenn magát, de a sportág és a közösség iránti elhivatottságuknak köszönhetően hamar a magyar teke élmezőnyébe kapaszkodtak fel.
A legutóbbi szezonban az NB I-ben a bajnokság hajrájáig harcban voltak az aranyéremért, és bár végül második helyen zártak, a bajnok Ajka Kristály SE visszalépése nyomán a herendiek megkapták a lehetőséget, hogy a legmagasabb osztályban, a Szuperligában szerepeljenek. A klub játékos-edzőjével, Hegyi Dáviddal, aki egyben a Magyar Teke Szövetség elnökségi tagja is, beszélgettünk a múltról, a jelenről és a célokról.
2009-ben alakultak újjá, és sok éves kemény munka után, felkapaszkodhattak a hazai elitbe...
– Igen, 2009-ben alakultunk újjá mint a Herendi Porcelán Sportkör teke szakosztályának utódja. A kezdetekben önerőből tartottuk fenn magunkat, ami sokszor nem volt egyszerű – idézi fel Hegyi Dávid. – Akkor az NB II-ben szerepeltünk, de hamar felvettük a ritmust, és rövid időn belül az NB I-be kerültünk. Ott szinte mindig a dobogón vagy annak közelében zártunk. A legutóbbi szezonban sokáig vezettük a bajnokságot, végül az utolsó fordulókban csúsztunk vissza a második helyre. Az Ajka nem vállalta a Szuperligát, így mi kaptuk meg a jogot, és természetesen éltünk is vele, így 24 év után újra Szuperligába került a herendi csapat.
A pálya Szuperliga-minősítéséért még sok munkára volt szükség?
– A Szuperligában való induláshoz a klubnak komoly infrastrukturális követelményeknek kellett megfelelnie. A pályánk nem volt alkalmas a Szuperligás nemzetközi minősítésre, ezért egy nagy munka vette kezdetét. Felújítottuk a gurítórészt, a bábú- és golyófogadó területet. Támogatást kaptunk a várostól, helyi vállalkozóktól, és a játékosok, szurkolók is összefogtak. Hat hétvégén át, körülbelül 7-800 órányi társadalmi munkával újítottuk fel a pályát. A minősítést végül gond nélkül megszereztük.
Volt a csapat körül nagyobb változás a honi élvonalra?
– Bár későn dőlt el, hogy a Herend elindulhat a Szuperligában, a csapat magja nem változott. Egyedül Etlinger András tért vissza hozzánk Bécsből, egykori herendi játékosként. Az együttes teljes egészében helyi kötődésű – emelte ki Hegyi Dávid. – A rajt kicsit döcögős volt, talán az izgalom miatt, de mostanra kezdjük elkapni a ritmust. Szokni kell azt is, hogy olyan ellenfelek jönnek hozzánk, mint legutóbb a sokszoros bajnok és BL-győztes Szeged. Jót csatáztunk velük, Kis Dávid például 634 fát gurított, ami kiemelkedő teljesítménynek számít.
Mik a célok a csapatnál?
– A célunk idén a bennmaradás, ehhez kell a szerencse és a jó egyéni teljesítmény is. De azt is fontos megélni, hogy hosszú évek munkájának gyümölcseként a legmagasabb osztályban játszhatunk. Hatalmas köszönettel tartozunk a városnak és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-nek, akik biztosítják számunkra a helyet és támogatják a klubot.
Az utánpótlás a tekesportban is probléma?
– Az utánpótlás-nevelés a teke egyik legnagyobb kihívása. Nem könnyű fiatalokat bevonzani, hiszen a teke nem tartozik a legfelkapottabb sportágak közé, és alulfinanszírozottság is jellemző. A legtöbb fiatal valamilyen családi vagy baráti kapcsolat révén kerül be. Szerencsére nálunk Herenden ezzel nagyon nincs gond, megfigyelhető, hogy évek óta az egyik legfiatalabb csapat vagyunk. Több olyan játékosunk van, aki már fiatalon a felnőttek között szerepel. Ilyen például Buzás Bálint, aki jelenleg a legstabilabb formában lévő játékosunk.
A szakember hozzátette, a sportág jövője az iskolákkal, egyetemekkel való együttműködésben, valamint a képzett edzők utánpótlásában rejlik.
– A Magyar Teke Szövetségnél most egy fejlesztési tervet dolgoztunk ki, amely az edzőképzést és a sportág népszerűsítését célozza. Az a célunk, hogy a teke visszakapaszkodjon a hazai sportélet élvonalába, és ezt az utánpótlás neveléssel kell kezdeni.
Komoly célok a magyar szövetségnél
Nemzetközi viszonylatban hol helyezkedik el a magyar tekesport?
– A magyar teke hosszú éveken át a nemzetközi élmezőnyben szerepelt, de az utóbbi időszakban csökkent az előny. Az elmúlt hat-nyolc évben kicsit elrohant mellettünk a világ, de ez is az utánpótlás-nevelés problémájára vezethető vissza. Több energiát és forrást kell fordítani a fiatalokra. Ha ezt meg tudjuk oldani, a magyar teke ismét ott lehet a legjobbak között.
- A herendi csapat hat forduló elteltével a Szuperliga 9. helyén áll.