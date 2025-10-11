Nagy lesz ma a nyomás a magyar futballválogatotton, kezdés: 18.00 (videóval)

Magyar-örmény: a magyar válogatott nagy nyomás alatt áll, esélyesebb csapatként mindenképpen itthon kell tartania a három pontot a világbajnoki selejtezőn.

Magyar-örmény összecsapásnak ad otthont a Puskás Aréna, a világbajnoki selejtezősorozatban első sikerére hajt a magyar labdarúgó-válogatott

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar-örmény: muszáj győzni

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint az örmények elleni mérkőzés nem lehet kérdés kérdése – „muszáj győzni”.

A nyomást fokozza, hogy a magyar keretből hiányzik két meghatározó támadó: Sallai Roland és Varga Barnabás egyaránt eltiltás miatt nem vehet részt a mai találkozón. Marco Rossi ugyanakkor leszögezte: ez nem lehet kifogás, a cél az, hogy a hiányzók ellenére is domináljunk, helyzeteket alakítsunk ki, és azokat értékesítsük is.

Rossi az ellenféllel kapcsolatban elmondta, az örmény válogatott nem tekinthető automatikus „könnyű falatnak”, több kiemelkedő játékosuk van, akiket fel kell készült módon kezelni.

A magyar csapat célja, hogy otthon diktálja a mérkőzés ritmusát, ne engedje át az irányítást, ne hagyja, hogy az örmények kibontakozzanak.

"Nem szabad a korábbi mérkőzésekre gondolni, mert a mostanit kötelező megnyerni, ha pótselejtezőre akarunk jutni. Nekünk kell diktálni a ritmust, nálunk kell lenni a labdának, de nem szabad kapkodni, türelemmel kell felépíteni az akciókat. Szintén fontos, hogy nem szabad elveszíteni a fejünket, mindent bele kell adnunk, hogy nyerjünk. Persze a pályán nem biztos, hogy minden úgy alakul, ahogy előre megbeszéltük, de ha együtt támadunk és védekezünk, ha betartjuk a megbeszélteket, akkor győzni fogunk" - fogalmazta meg várakozásait az MTI kérésére Rossi.

A magyar fociválogatott két fordulót követően egy ponttal áll az F csoportban, a nyitányon döntetlent értünk el Írországban, majd hiába játszottunk jól, kikaptunk itthon a portugáloktól. Az örményeknek némi meglepetésre három egységük van, ugyanis a portugálok elleni vereséget követően legyőzték az íreket.

A mieinknél ezúttal is a keretben van a balatonfüredi származású, veszprémi nevelésű focista, Osváth Attila, a Paksi FC védője eddig két alkalommal lépett pályára nemzeti színekben.

Varga és Sallai mellett a kapus Dibusz Dénes sem léphet pályára, a Ferencváros kiválósága sérüléssel bajlódik.