3 órája

Magyarország–Örményország: Lukács és Gruber góljaival nyertünk

A vb-álmok tovább éléséhez mindenképpen szükségünk volt a három pontra. Percről percre közvetítettünk a Magyarország–Örményország világbajnoki selejtezőről, amelyen sikerült nyernünk a nagyot küzdő vendégek ellen.

Horváth Gábor

Magyarország–Örményország: újabb világbajnoki selejtező vár a magyar labdarúgó válogatottra. A Puskás Aréna természetesen teljesen megtelt, a közönség az első sikerünket akarta ünnepelni ebben a selejtező sorozatban. Az első körben egy pontot szereztünk Íroroszágban, majd kikaptunk itthon Portugáliától. Az örmények három ponttal várták a meccset.

Magyarország–Örményország: élőben a vb-selejtezőről.
Sikerült megszereznünk a három pontot a Magyarország–Örményország vb-selejtezőn. Gruber Zsombor góljával alakult ki a végeredmény
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Magyarország–Örményország: a mieink az esélyesek, de akadnak hiányzóink

A Puskás Aréna ma ismét piros-fehér-zöldbe borul, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott sorsdöntő világbajnoki selejtezőn fogadja Örményországot. Marco Rossi együttese számára nem lehet más cél, mint a győzelem – a szövetségi kapitány szavaival élve: „muszáj győzni, és az sem lehet kifogás, hogy két támadónk hiányzik.”

Sajnos fontos hiányzóink vannak: Varga Barnabás és Sallai Roland eltiltás miatt nem léphet pályára, míg Dibusz Dénes sérülésből lábadozik.

A kezdőcsapatunk a következő

Magyarország: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács D.

Lukács Dániel szerepel tehát csatár poszton, a kapitány tőle várja azt, hogy góllal, gólokkal helyettesítse Varga Barnabást. Persze a középpályánk is lehet gólerős, Szoboszlai Dominikre ismét vezérszerep hárulhat. Ahogyan Marco Rossi fogalmazott: „Szoboszlai igazi kapitány, aki képes eldönteni a meccseket, de neki is szüksége van társakra a támadásokban.”

A balatonfüredi származású, a Veszprémi FC USE műhelyében nevelkedett Osváth Attila a kispadon foglal helyet.

Fontos lenne irányítani a játékot

Szoboszlai formája kulcsfontosságú: a Liverpool középpályása nemcsak technikailag, hanem mentálisan is vezére a csapatnak. Ha jól megy neki a játék, a magyar válogatott ritmust és önbizalmat találhat. Az ő pontrúgásai, lövései és passzai dönthetik el a találkozót.

Örményország részéről elsősorban a kontrák és a pontrúgások jelenthetnek veszélyt. A vendégek az utóbbi időben több meglepetésre is képesek voltak, ezért Rossi óvatosságra intett: „Nem engedhetjük meg magunknak, hogy alábecsüljük az ellenfelet, mert egy pillanatnyi kihagyás is sokba kerülhet.”

Összességében a magyar csapat esélyesebb a vb-selejtezőn. A győzelem kulcsa a gyors labdajáratás, a hatékony pressing és a türelem lehet, ha mindez megvalósul, a három pont Budapesten maradhat.

Nem sikerült betalálni az első félidőben

Megvolt a meccstervünk és a vendégeknek is jól látszott a céljuk. Igyekeztünk gyorsan megszerezni a vezetést, ez Lukácsnak kis híján sikerült is. A folytatásban a Puskás Akadémia támadója előtt adódott még egy lehetőség és Szoboszlai Dominik is megszerezhette volna a vezetést, de nem sikerült a kapuba találnunk az első 45 percben. Örményország szervezetten játszott és ugyan sok veszélyt nem jelentett kapura, olykor bátran ment előre. Látszott, ha sikerül hatékonyan védekezniük, egyre inkább játékba lendülnek elöl is. Sokat birtokoltuk a labdát, viszont nem helyeztünk elégendő nyomást a vendégekre.

TÓTH Alex
Fotó: MTI/Purger Tamás

Izgalmas második játékrész, magyar gólok

Ahogy kellett, nagy lendülettel kezdtük a második félidőt és meg is tört a jég. Lukács gólja után megnyugodhattunk, de nem tettük, az örmények jól támadtak és akár ki is egyenlíthettek volna. Keveset volt nálunk a labda, így izgalmas perceket élhettünk át. A ráadásban aztán Gruber gólja eldöntötte a pontok sorsát.

Lukács Dániel és Gruber Zsombor egyaránt első válogatott találatát szerezte.

A magyar válogatott a három pontra hajt, ezzel tartaná életben világbajnoki álmait. A Magyarország–Örményország vb-selejtezőn mi vagyunk az esélyesek.
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Magyarország–Örményország 2-0 (0-0)
Budapest, Puskás Aréna, 57 825 néző. V.: Kavanagh (angol).
Magyarország: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Schäfer, Styles (Vitális, 75.) – Bolla (Osváth, 75.), Szoboszlai, Tóth A. (Nagy Zs., 63.) – Lukács (Gruber, 63.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi.
Örményország: Avagjan – Hovhanniszjan, Sz. Muradjan, Harutjunjan (Miranjan, 86.), Pilojan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Ivu (K. Muradjan, 79.), Szpertszjan – Barszegjan (Ranosz, 79.), Zelarajan (Sagojan, 59.), Tiknizjan. Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
Gólszerző: Lukács D. (56.), Gruber (90+4.)

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

94. perc: góól, eldőlt!!

Gruber Zsombor talált be egy kontra végén. Dárdai Márton szerzett labdát, majd Szoboszlai passzolt Gruberhez, aki visszaadta Dárdainak. Utóbbi lövése rossz volt, de egy védőről Gruber elé pattant, aki a hálóba lőtt, 2-0.

LUKÁCS Dániel
Fotó: Purger Tamás

 

90. perc: cserélünk

Dárdai Márton váltja Kerkezt.

85. perc: nyomnak az örmények

igyekeznek egyenlíteni, közben fejeltünk egy kapufát. Izgalmas a hajrá.

74. perc: újabb örmény lövés

Magyar szögletet követően kontráztak a vendégek, Tóthnak kellett védenie. Újabb cserék: pályán Vitális és Osváth is. Styles és Bolla ment le.

71. perc: örmény lehetőség

Barszegjan lőhetett remek helyzetből, kapu fölé. Nagyot hibázott a magyar csapat, amely ígéretes támadást indíthatott volna, ebből lett vendéghelyzet.

67. perc: Willy Orbán fejese

alig kerüli el a kaput, Szoboszlai adott be szabadrúgásból.

63. perc: cseréltünk

Kettős csere a mieinknél: Lukács helyett Gruber, Tóth Alex helyett Nagy Zsolt a pályán.

56. perc: góól! 1-0 ide

Beérett a magyar nyomás, szinte csak mi birtokoltuk a labdát. Styles passzolt Bollának középre aki remek ütemben tette a labdát Lukács Dániel elé. A leshatárról kiugró támadó a jobb alsóba helyezett, 1-0.

49. perc: Szoboszlai próbálkozott

Szoboszlai lőtt kétszer is, a védők blokkoltak, az ismétlés mellé ment.

46. perc: elkezdődött a második félidő

Csere egyik oldalon sincs.

45+2. perc: 0-0 az első félidőben

Nem sikerült betalálni az első játékrészben. Az örmények nagyon szívósak és szervezettek, akadtak helyzeteink, de a fordulás után nagyobb nyomást kell helyeznünk az ellenfélre, hibára kell késztetni a vendégeket.

ROSSI, Marco
Fotó: MTI/Illyés Tibor

 

38. perc: hatalmas helyzet maradt ki

A jobb oldalon szövögettünk támadást, Bolla adott be, középen Szoboszlai érkezett remekül, kapáslövése után a bal kapufa mellett hagyta el a labda a pályát.

34. perc: Lukács-lövés, Avagjan-védés

Lukács remekül mozdult be a védők mögé, jó labdát kapott, de nem volt ideális a szög, balra kisodródva lőtt, védett az örmény kapus.

30. perc: türelmes, de nem elég hatékony

Türelmesen futballoznak a mieink, de a szervezett örményekkel szemben kicsit passzív a játék, nem is sikerül helyzetet kialakítani. Ennél gyorsabb és pontosabb futballra van szükség.

18. perc: Tóthnak vetődve kellett védenie

Először merészkedtek előre az örmények, sikerült is lövéssel befejezniük az akciót, Tóth a helyén volt.

11. perc: nagy helyzet, nagy védés

Szoboszlai szerzett labdát a bal oldalon, a játékszer Lukács elé pattant, aki kissé kisodródva lőtt, Avagjan nagyon védett lábbal.

5. perc: kisebb lehetőségek

Az örményeknek volt egy kiugratásuk, amit Tóth Balázs fülelt le. A másik oldalon Lukács jó beadása után Bollát szerelték közvetlenül a kapu előtt.

TÓTH Balázs
Fotó: MTI/Illyés Tibor

 

1. perc: elkezdődött a találkozó

A kezdés előtt a 84 éves korában elhunyt dr. Mezey Györgyre emlékeztek a résztvevők. A mesteredző volt az utolsó, aki világbajnokságon irányította a magyar labdarúgó-válogatottat.

Fotó: MTI/Purger Tamás

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
