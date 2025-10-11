3 órája
Magyarország–Örményország: Lukács és Gruber góljaival nyertünk
A vb-álmok tovább éléséhez mindenképpen szükségünk volt a három pontra. Percről percre közvetítettünk a Magyarország–Örményország világbajnoki selejtezőről, amelyen sikerült nyernünk a nagyot küzdő vendégek ellen.
Magyarország–Örményország: újabb világbajnoki selejtező vár a magyar labdarúgó válogatottra. A Puskás Aréna természetesen teljesen megtelt, a közönség az első sikerünket akarta ünnepelni ebben a selejtező sorozatban. Az első körben egy pontot szereztünk Íroroszágban, majd kikaptunk itthon Portugáliától. Az örmények három ponttal várták a meccset.
Magyarország–Örményország: a mieink az esélyesek, de akadnak hiányzóink
A Puskás Aréna ma ismét piros-fehér-zöldbe borul, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott sorsdöntő világbajnoki selejtezőn fogadja Örményországot. Marco Rossi együttese számára nem lehet más cél, mint a győzelem – a szövetségi kapitány szavaival élve: „muszáj győzni, és az sem lehet kifogás, hogy két támadónk hiányzik.”
Sajnos fontos hiányzóink vannak: Varga Barnabás és Sallai Roland eltiltás miatt nem léphet pályára, míg Dibusz Dénes sérülésből lábadozik.
A kezdőcsapatunk a következő
Magyarország: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács D.
Lukács Dániel szerepel tehát csatár poszton, a kapitány tőle várja azt, hogy góllal, gólokkal helyettesítse Varga Barnabást. Persze a középpályánk is lehet gólerős, Szoboszlai Dominikre ismét vezérszerep hárulhat. Ahogyan Marco Rossi fogalmazott: „Szoboszlai igazi kapitány, aki képes eldönteni a meccseket, de neki is szüksége van társakra a támadásokban.”
A balatonfüredi származású, a Veszprémi FC USE műhelyében nevelkedett Osváth Attila a kispadon foglal helyet.
Fontos lenne irányítani a játékot
Szoboszlai formája kulcsfontosságú: a Liverpool középpályása nemcsak technikailag, hanem mentálisan is vezére a csapatnak. Ha jól megy neki a játék, a magyar válogatott ritmust és önbizalmat találhat. Az ő pontrúgásai, lövései és passzai dönthetik el a találkozót.
Örményország részéről elsősorban a kontrák és a pontrúgások jelenthetnek veszélyt. A vendégek az utóbbi időben több meglepetésre is képesek voltak, ezért Rossi óvatosságra intett: „Nem engedhetjük meg magunknak, hogy alábecsüljük az ellenfelet, mert egy pillanatnyi kihagyás is sokba kerülhet.”
Összességében a magyar csapat esélyesebb a vb-selejtezőn. A győzelem kulcsa a gyors labdajáratás, a hatékony pressing és a türelem lehet, ha mindez megvalósul, a három pont Budapesten maradhat.
Nem sikerült betalálni az első félidőben
Megvolt a meccstervünk és a vendégeknek is jól látszott a céljuk. Igyekeztünk gyorsan megszerezni a vezetést, ez Lukácsnak kis híján sikerült is. A folytatásban a Puskás Akadémia támadója előtt adódott még egy lehetőség és Szoboszlai Dominik is megszerezhette volna a vezetést, de nem sikerült a kapuba találnunk az első 45 percben. Örményország szervezetten játszott és ugyan sok veszélyt nem jelentett kapura, olykor bátran ment előre. Látszott, ha sikerül hatékonyan védekezniük, egyre inkább játékba lendülnek elöl is. Sokat birtokoltuk a labdát, viszont nem helyeztünk elégendő nyomást a vendégekre.
Izgalmas második játékrész, magyar gólok
Ahogy kellett, nagy lendülettel kezdtük a második félidőt és meg is tört a jég. Lukács gólja után megnyugodhattunk, de nem tettük, az örmények jól támadtak és akár ki is egyenlíthettek volna. Keveset volt nálunk a labda, így izgalmas perceket élhettünk át. A ráadásban aztán Gruber gólja eldöntötte a pontok sorsát.
Lukács Dániel és Gruber Zsombor egyaránt első válogatott találatát szerezte.
Magyarország–Örményország 2-0 (0-0)
Budapest, Puskás Aréna, 57 825 néző. V.: Kavanagh (angol).
Magyarország: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Schäfer, Styles (Vitális, 75.) – Bolla (Osváth, 75.), Szoboszlai, Tóth A. (Nagy Zs., 63.) – Lukács (Gruber, 63.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi.
Örményország: Avagjan – Hovhanniszjan, Sz. Muradjan, Harutjunjan (Miranjan, 86.), Pilojan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Ivu (K. Muradjan, 79.), Szpertszjan – Barszegjan (Ranosz, 79.), Zelarajan (Sagojan, 59.), Tiknizjan. Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
Gólszerző: Lukács D. (56.), Gruber (90+4.)
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
94. perc: góól, eldőlt!!
Gruber Zsombor talált be egy kontra végén. Dárdai Márton szerzett labdát, majd Szoboszlai passzolt Gruberhez, aki visszaadta Dárdainak. Utóbbi lövése rossz volt, de egy védőről Gruber elé pattant, aki a hálóba lőtt, 2-0.
90. perc: cserélünk
Dárdai Márton váltja Kerkezt.
85. perc: nyomnak az örmények
igyekeznek egyenlíteni, közben fejeltünk egy kapufát. Izgalmas a hajrá.
74. perc: újabb örmény lövés
Magyar szögletet követően kontráztak a vendégek, Tóthnak kellett védenie. Újabb cserék: pályán Vitális és Osváth is. Styles és Bolla ment le.
71. perc: örmény lehetőség
Barszegjan lőhetett remek helyzetből, kapu fölé. Nagyot hibázott a magyar csapat, amely ígéretes támadást indíthatott volna, ebből lett vendéghelyzet.
67. perc: Willy Orbán fejese
alig kerüli el a kaput, Szoboszlai adott be szabadrúgásból.
63. perc: cseréltünk
Kettős csere a mieinknél: Lukács helyett Gruber, Tóth Alex helyett Nagy Zsolt a pályán.
56. perc: góól! 1-0 ide
Beérett a magyar nyomás, szinte csak mi birtokoltuk a labdát. Styles passzolt Bollának középre aki remek ütemben tette a labdát Lukács Dániel elé. A leshatárról kiugró támadó a jobb alsóba helyezett, 1-0.
49. perc: Szoboszlai próbálkozott
Szoboszlai lőtt kétszer is, a védők blokkoltak, az ismétlés mellé ment.
46. perc: elkezdődött a második félidő
Csere egyik oldalon sincs.
45+2. perc: 0-0 az első félidőben
Nem sikerült betalálni az első játékrészben. Az örmények nagyon szívósak és szervezettek, akadtak helyzeteink, de a fordulás után nagyobb nyomást kell helyeznünk az ellenfélre, hibára kell késztetni a vendégeket.
38. perc: hatalmas helyzet maradt ki
A jobb oldalon szövögettünk támadást, Bolla adott be, középen Szoboszlai érkezett remekül, kapáslövése után a bal kapufa mellett hagyta el a labda a pályát.
34. perc: Lukács-lövés, Avagjan-védés
Lukács remekül mozdult be a védők mögé, jó labdát kapott, de nem volt ideális a szög, balra kisodródva lőtt, védett az örmény kapus.
30. perc: türelmes, de nem elég hatékony
Türelmesen futballoznak a mieink, de a szervezett örményekkel szemben kicsit passzív a játék, nem is sikerül helyzetet kialakítani. Ennél gyorsabb és pontosabb futballra van szükség.
18. perc: Tóthnak vetődve kellett védenie
Először merészkedtek előre az örmények, sikerült is lövéssel befejezniük az akciót, Tóth a helyén volt.
11. perc: nagy helyzet, nagy védés
Szoboszlai szerzett labdát a bal oldalon, a játékszer Lukács elé pattant, aki kissé kisodródva lőtt, Avagjan nagyon védett lábbal.
5. perc: kisebb lehetőségek
Az örményeknek volt egy kiugratásuk, amit Tóth Balázs fülelt le. A másik oldalon Lukács jó beadása után Bollát szerelték közvetlenül a kapu előtt.
1. perc: elkezdődött a találkozó
A kezdés előtt a 84 éves korában elhunyt dr. Mezey Györgyre emlékeztek a résztvevők. A mesteredző volt az utolsó, aki világbajnokságon irányította a magyar labdarúgó-válogatottat.