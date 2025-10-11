Magyarország–Örményország: Lukács és Gruber góljaival nyertünk

Magyarország–Örményország: újabb világbajnoki selejtező vár a magyar labdarúgó válogatottra. A Puskás Aréna természetesen teljesen megtelt, a közönség az első sikerünket akarta ünnepelni ebben a selejtező sorozatban. Az első körben egy pontot szereztünk Íroroszágban, majd kikaptunk itthon Portugáliától. Az örmények három ponttal várták a meccset.

Sikerült megszereznünk a három pontot a Magyarország–Örményország vb-selejtezőn. Gruber Zsombor góljával alakult ki a végeredmény

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Magyarország–Örményország: a mieink az esélyesek, de akadnak hiányzóink

A Puskás Aréna ma ismét piros-fehér-zöldbe borul, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott sorsdöntő világbajnoki selejtezőn fogadja Örményországot. Marco Rossi együttese számára nem lehet más cél, mint a győzelem – a szövetségi kapitány szavaival élve: „muszáj győzni, és az sem lehet kifogás, hogy két támadónk hiányzik.”

Sajnos fontos hiányzóink vannak: Varga Barnabás és Sallai Roland eltiltás miatt nem léphet pályára, míg Dibusz Dénes sérülésből lábadozik.

A kezdőcsapatunk a következő

Magyarország: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács D.

Lukács Dániel szerepel tehát csatár poszton, a kapitány tőle várja azt, hogy góllal, gólokkal helyettesítse Varga Barnabást. Persze a középpályánk is lehet gólerős, Szoboszlai Dominikre ismét vezérszerep hárulhat. Ahogyan Marco Rossi fogalmazott: „Szoboszlai igazi kapitány, aki képes eldönteni a meccseket, de neki is szüksége van társakra a támadásokban.”

A balatonfüredi származású, a Veszprémi FC USE műhelyében nevelkedett Osváth Attila a kispadon foglal helyet.

Fontos lenne irányítani a játékot

Szoboszlai formája kulcsfontosságú: a Liverpool középpályása nemcsak technikailag, hanem mentálisan is vezére a csapatnak. Ha jól megy neki a játék, a magyar válogatott ritmust és önbizalmat találhat. Az ő pontrúgásai, lövései és passzai dönthetik el a találkozót.

Örményország részéről elsősorban a kontrák és a pontrúgások jelenthetnek veszélyt. A vendégek az utóbbi időben több meglepetésre is képesek voltak, ezért Rossi óvatosságra intett: „Nem engedhetjük meg magunknak, hogy alábecsüljük az ellenfelet, mert egy pillanatnyi kihagyás is sokba kerülhet.”