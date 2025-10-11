57 perce
Magyarország–Örményország: élőben a foci vb-selejtezőről
A vb-álmok tovább éléséhez mindenképpen szükségünk van a három pontra. Percről percre közvetítünk a Magyarország–Örményország világbajnoki selejtezőről, kezdés: 18.00.
Magyarország–Örményország: újabb világbajnoki selejtező vár a magyar labdarúgó válogatottra. A Puskás Aréna természetesen teljesen megtelt, a közönség az első sikerünket akarta ünnepelni ebben a selejtező sorozatban. Az első körben egy pontot szereztünk Íroroszágban, majd kikaptunk itthon Portugáliától. Az örmények három ponttal várták a meccset.
Magyarország–Örményország: a mieink az esélyesek, de akadnak hiányzóink
A Puskás Aréna ma ismét piros-fehér-zöldbe borul, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott sorsdöntő világbajnoki selejtezőn fogadja Örményországot. Marco Rossi együttese számára nem lehet más cél, mint a győzelem – a szövetségi kapitány szavaival élve: „muszáj győzni, és az sem lehet kifogás, hogy két támadónk hiányzik.”
Sajnos fontos hiányzóink vannak: Varga Barnabás és Sallai Roland eltiltás miatt nem léphet pályára, míg Dibusz Dénes sérülésből lábadozik.
A kezdőcsapatunk a következő
Magyarország: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács D.
Lukács Dániel szerepel tehát csatár poszton, a kapitány tőle várja azt, hogy góllal, gólokkal helyettesítse Varga Barnabást. Persze a középpályánk is lehet gólerős, Szoboszlai Dominikre ismét vezérszerep hárulhat. Ahogyan Marco Rossi fogalmazott: „Szoboszlai igazi kapitány, aki képes eldönteni a meccseket, de neki is szüksége van társakra a támadásokban.”
A balatonfüredi származású, a Veszprémi FC USE műhelyében nevelkedett Osváth Attila a kispadon foglal helyet.
Fontos lenne irányítani a játékot
Szoboszlai formája kulcsfontosságú: a Liverpool középpályása nemcsak technikailag, hanem mentálisan is vezére a csapatnak. Ha jól megy neki a játék, a magyar válogatott ritmust és önbizalmat találhat. Az ő pontrúgásai, lövései és passzai dönthetik el a találkozót.
Örményország részéről elsősorban a kontrák és a pontrúgások jelenthetnek veszélyt. A vendégek az utóbbi időben több meglepetésre is képesek voltak, ezért Rossi óvatosságra intett: „Nem engedhetjük meg magunknak, hogy alábecsüljük az ellenfelet, mert egy pillanatnyi kihagyás is sokba kerülhet.”
Összességében a magyar csapat esélyesebb a vb-selejtezőn. A győzelem kulcsa a gyors labdajáratás, a hatékony pressing és a türelem lehet, ha mindez megvalósul, a három pont Budapesten maradhat.
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
34. perc: Lukács-lövés, Avagjan-védés
Lukács remekül mozdult be a védők mögé, jó labdát kapott, de nem volt ideális a szög, balra kisodródva lőtt, védett az örmény kapus.
30. perc: türelmes, de nem elég hatékony
Türelmesen futballoznak a mieink, de a szervezett örményekkel szemben kicsit passzív a játék, nem is sikerül helyzetet kialakítani. Ennél gyorsabb és pontosabb futballra van szükség.
18. perc: Tóthnak vetődve kellett védenie
Először merészkedtek előre az örmények, sikerült is lövéssel befejezniük az akciót, Tóth a helyén volt.
11. perc: nagy helyzet, nagy védés
Szoboszlai szerzett labdát a bal oldalon, a játékszer Lukács elé pattant, aki kissé kisodródva lőtt, Avagjan nagyon védett lábbal.
5. perc: kisebb lehetőségek
Az örményeknek volt egy kiugratásuk, amit Tóth Balázs fülelt le. A másik oldalon Lukács jó beadása után Bollát szerelték közvetlenül a kapu előtt.
1. perc: elkezdődött a találkozó
A kezdés előtt a 84 éves korában elhunyt dr. Mezey Györgyre emlékeztek a résztvevők. A mesteredző volt az utolsó, aki világbajnokságon irányította a magyar labdarúgó-válogatottat.