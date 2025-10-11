október 11., szombat

Magyarország–Örményország: élőben a foci vb-selejtezőről

Címkék#Örményország#Kerkez#varga barnabás#Schäfer#világbajnoki selejtező#Magyarország#Marco Rossi#Szoboszlai Dominik

A vb-álmok tovább éléséhez mindenképpen szükségünk van a három pontra. Percről percre közvetítünk a Magyarország–Örményország világbajnoki selejtezőről, kezdés: 18.00.

Horváth Gábor

Magyarország–Örményország: újabb világbajnoki selejtező vár a magyar labdarúgó válogatottra. A Puskás Aréna természetesen teljesen megtelt, a közönség az első sikerünket akarta ünnepelni ebben a selejtező sorozatban. Az első körben egy pontot szereztünk Íroroszágban, majd kikaptunk itthon Portugáliától. Az örmények három ponttal várták a meccset.

Magyarország–Örményország: élőben a vb-selejtezőről
A magyar válogatott a három pontra hajt, ezzel tartaná életben világbajnoki álmait. A Magyarország–Örményország vb-selejtezőn mi vagyunk az esélyesek
Fotó: MTI/Purger Tamás

Magyarország–Örményország: a mieink az esélyesek, de akadnak hiányzóink

A Puskás Aréna ma ismét piros-fehér-zöldbe borul, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott sorsdöntő világbajnoki selejtezőn fogadja Örményországot. Marco Rossi együttese számára nem lehet más cél, mint a győzelem – a szövetségi kapitány szavaival élve: „muszáj győzni, és az sem lehet kifogás, hogy két támadónk hiányzik.”

Sajnos fontos hiányzóink vannak: Varga Barnabás és Sallai Roland eltiltás miatt nem léphet pályára, míg Dibusz Dénes sérülésből lábadozik.

A kezdőcsapatunk a következő

Magyarország: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács D.

Lukács Dániel szerepel tehát csatár poszton, a kapitány tőle várja azt, hogy góllal, gólokkal helyettesítse Varga Barnabást. Persze a középpályánk is lehet gólerős, Szoboszlai Dominikre ismét vezérszerep hárulhat. Ahogyan Marco Rossi fogalmazott: „Szoboszlai igazi kapitány, aki képes eldönteni a meccseket, de neki is szüksége van társakra a támadásokban.”

A balatonfüredi származású, a Veszprémi FC USE műhelyében nevelkedett Osváth Attila a kispadon foglal helyet.

Fontos lenne irányítani a játékot

Szoboszlai formája kulcsfontosságú: a Liverpool középpályása nemcsak technikailag, hanem mentálisan is vezére a csapatnak. Ha jól megy neki a játék, a magyar válogatott ritmust és önbizalmat találhat. Az ő pontrúgásai, lövései és passzai dönthetik el a találkozót.

Örményország részéről elsősorban a kontrák és a pontrúgások jelenthetnek veszélyt. A vendégek az utóbbi időben több meglepetésre is képesek voltak, ezért Rossi óvatosságra intett: „Nem engedhetjük meg magunknak, hogy alábecsüljük az ellenfelet, mert egy pillanatnyi kihagyás is sokba kerülhet.”

Összességében a magyar csapat esélyesebb a vb-selejtezőn. A győzelem kulcsa a gyors labdajáratás, a hatékony pressing és a türelem lehet, ha mindez megvalósul, a három pont Budapesten maradhat.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

34. perc: Lukács-lövés, Avagjan-védés

Lukács remekül mozdult be a védők mögé, jó labdát kapott, de nem volt ideális a szög, balra kisodródva lőtt, védett az örmény kapus.

30. perc: türelmes, de nem elég hatékony

Türelmesen futballoznak a mieink, de a szervezett örményekkel szemben kicsit passzív a játék, nem is sikerül helyzetet kialakítani. Ennél gyorsabb és pontosabb futballra van szükség.

18. perc: Tóthnak vetődve kellett védenie

Először merészkedtek előre az örmények, sikerült is lövéssel befejezniük az akciót, Tóth a helyén volt.

11. perc: nagy helyzet, nagy védés

Szoboszlai szerzett labdát a bal oldalon, a játékszer Lukács elé pattant, aki kissé kisodródva lőtt, Avagjan nagyon védett lábbal.

5. perc: kisebb lehetőségek

Az örményeknek volt egy kiugratásuk, amit Tóth Balázs fülelt le. A másik oldalon Lukács jó beadása után Bollát szerelték közvetlenül a kapu előtt.

1. perc: elkezdődött a találkozó

A kezdés előtt a 84 éves korában elhunyt dr. Mezey Györgyre emlékeztek a résztvevők. A mesteredző volt az utolsó, aki világbajnokságon irányította a magyar labdarúgó-válogatottat.

Fotó: MTI/Purger Tamás

 

