Marton József: a kitűzött célt elértük!
Marton József, a veszprémi vasútállomás dolgozója idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel állt elő: egykori kollégája, Rátosi Zoltán árva gyermekein szeretett volna segíteni.
Marton József augusztusban körbefutotta a Balatont, hogy adományokat gyűjtsön Zoltán gyermekeinek, Brigittának és Viktornak, ezzel javítva életkörülményeiket. A jótékonysági akció szeptemberben az Ajka Duatlonon is folytatódott, ahol szintén lehetett támogatni a testvérpárt.
Az elmúlt hónapok kihívásairól, a futás élményeiről és az elért eredményekről Marton József mesélt podcastünkben. Hallgassa meg ön is!
