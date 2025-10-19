Marton József: a kitűzött célt elértük!

Marton József augusztusban körbefutotta a Balatont, hogy adományokat gyűjtsön Zoltán gyermekeinek, Brigittának és Viktornak, ezzel javítva életkörülményeiket. A jótékonysági akció szeptemberben az Ajka Duatlonon is folytatódott, ahol szintén lehetett támogatni a testvérpárt.

Egy nemes cél vezérelte Marton Józsefet

Fotó: a szerző

Az elmúlt hónapok kihívásairól, a futás élményeiről és az elért eredményekről Marton József mesélt podcastünkben. Hallgassa meg ön is!



