Megmutatták, hogy milyen csapatunk van

Insedo Veszprém KK–Debreceni EAC U23 93-87 (14-19, 19-21, 24-18, 27-26, 9-3)

Itthon tartotta a Veszprém a pontokat

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Veszprém, 300 néző. Vezette: Esztergályos, Kiss, Fülöp.

Veszprém: Kass 20/9, Tóth D. 1, Bonifert 18/3, Kocsis 11, Bogdán 24/3. Csere: Kuttor, Frank 8, Krkljes 2, Scheff, Gera 9/3, Kelechi. Megbízott edző: Naményi Márk.

Debrecen: Varga F. 13/3, Gál 14/6, Flasár 22/6, Orbán, Hőgye 11/3. Csere: Szentkuti 7, Várszegi, Csécsei, Kovács Á. 18/3, Balázsi 2. Vezetőedző: Kovács Márk.

A vendégek gyorsan magukhoz ragadták az irányítást (2-13), a hazaiaknak idő kellett ahhoz, hogy rendezzék a soraikat (12-16), de aztán szép lassan elkezdték ledolgozni a hátrányukat. Később megint a cívisvárosiak tűntek koncentráltabbnak (16-26), állandósulni látszott a feleket elválasztó tízpontos eltérés (22-32), ám a bakonyiak a nagyszünet előtt ritmust váltottak, és kicsit közelebb férkőztek az ellenfélhez (33-40). A VKK lendülete a fordulás után is megmaradt, így a 23. percben előbb kiegyenlítettek (40-40), majd a vezetést is átvették, igaz, az utolsó felvonás előtt a DEAC fordított (51-55). A zárónegyed az addiginál is izgalmasabban alakult (57-58), hol az egyik (59-65, 78-82), hol a másik csapat állt jobban (66-65), mígnem Kass az utolsó másodpercben egy triplával egalizálta az állást (82-82). Jöhetett a hosszabbítás, ahol Boniferték kihasználták, hogy a rivális hagyta kiénekelni a szájából a sajtot és elvesztette a fonalat (91-84).

Naményi Márk: Nagyon kicsin múlt, hogy hosszabbításra tudtuk menteni a csatát, ahonnan a szívünk vitt előre bennünket a győzelemig. A második félidőben azért megmutattuk, hogy milyen csapatunk van. Reméljük, hogy a következő bajnokinkra is ilyen sokan látogatnak ki.