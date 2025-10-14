1 órája
Badacsonytomajon történt a hétvége egyik legnagyobb meglepetése (képekkel)
Hat siker után, hazai pályán, 2-0-ás állásról kapott ki az éllovas. Hétszer volt eredményes a Káptalanfa, hatszor az Öskü. A hetedik fordulót rendezték meg a vármegyei foci második vonalában.
A Veszprém vármegyei foci előző játéknapjának egyik legnagyobb meglepetése történt Badacsonytomajon, ahol érdekes meccset játszottak a felek. A második vonalban éllovas és nem mellesleg hibátlan BSE az első félidőt követően 2-0-ra vezetett a Magyarpolány ellen, a vendégek azonban a második játékrészben fordítani tudtak.
Emellett két sima és két szoros találkozót hozott a hetedik forduló ebben az osztályban.
Eredmények: Veszprém vármegyei foci, másodosztály
Badacsonytomaj–Magyarpolány 2-3 (2-0)
Badacsonytomaj. V.: Somogyi. Badacsonytomaj: Filipánics – Kovács, Giczi, Takács, Cséri, Farkas G., Hegedűs (Pál), Ódor Á. (Tóth G., 60.), Berlák, Lübkemann, Csík.
Magyarpolány: Paksi Á. – Kulman Gy., Vass (Polt B., 61.), Döbrösi, Polt P., Kulman B., Ódor B., Juhász, Hardi, Sárkány, Paksi Á. (Csipszer, 61.).
Gólszerzők: Hegedűs (27.), Csík (45.), ill. Hardi (56.), Csipszer (71.), Juhász (85.).
Öskü–Kamond 6-0 (2-0)
Öskü. V.: Pap. Öskü: Bálint – Horváth (Papp, 60.), Szuros (Janás, 60.), Jancsek B., Hulka, Szabó, Csapó, Erdősi, Hornyák (Marton, 46.), Jancsek M., Nagy.
Kamond: Péter – Hajmási, Tűü, Nagy R., Tóth G. (Szántó, 46.), Németh J., Burján M., Németh P. (Tóth M., 64.), Sütő (Burján, 72.), Dékány, Papp.
Gólszerzők: Nagy (28.), Szabó (41.), Hulka (64., 86.), Csapó (82., 84.).
Nemesszalók–Balatonszepezd 2-1 (1-1)
Nemesszalók. V.: Kis-Varga. Nemesszalók: Bíró – Nagy, Palkovics, Varga, Bakonyi A., Tősér, Barabás, Budavári (Sági, 89.), Döbrente, Bakonyi J., Réthi (Dobány, 62.).
Balatonszepezd: Radnai – Berky, Tóth, Vati, Czipp, Kiss, Horváth, Borbély, Zömbik (Balázs, 62.), Pál, Szokolai.
Gólszerzők: Budavári (19.), Döbrente (46.), ill. Berky (42.).
Csabrendek–Ősi 0-1 (0-0)
Csabrendek. V.: Dávid. Csabrendek: Kovács B. – Horváth D., Pap Á., Szabó K., Farkas, Tanai (Hegedüs, 94.), Fazekas, Molnár B., Horváth D., Molnár G., Pap N. (Pupos, 60.).
Ősi: Rauch – Lencsés, Tordai, Kovács M. (Szántó, 79.), Kovács K., Simon, Horváth L., Szabó D. (Fischer, 28.), Alföldi (Holonics, 66.), Dunavölgyi, Kucsera.
Gólszerző: Kovács K. (72.).
Káptalanfa–Balatonfüred II 7-1 (5-0)
Káptalanfa. V.: Pintér. Káptalanfa: Csordás R. – Orsós, Antal (Preininger, 46.), Bakos (Illés, 63.), Réfi, Busa, Pados (Berkes, 83.), Csordás M., Horváth M., Farkas, Sás.
Balatonfüred II: Heklinger – Szalay, Magyar, Balázs (Jaros, 71.), Schalbert (Tóth, 46.), Kishalmi (Lénárt, 83.), Czilli, Krámi, Bakos B., Illés A., Németh.
Gólszerzők: Pados (12., 20., 42., 51.), Bakos (17., 62.), Sás (39.), ill. Magyar (89.).
Badacsonytomaj–Magyarpolány labdarúgó vármegye IIFotók: Nagy Lajos
A bajnokság állása
- Badacsonytomaji SE – 18 pont
- Káptalanfa SE – 15 pont
- Meta-Léra Magyarpolány SE – 14 pont
- Gostech PV Öskü FC – 12 pont
- Balatonszepezd ÖKSC – 10 pont
- Nemesszalók ESE – 9 pont
- Ősi PSK – 9 pont
- Kamond FC – 4 pont
- Balatonfüredi FC II. – 3 pont
- Csabrendek FC – 3 pont