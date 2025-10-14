Badacsonytomajon történt a hétvége egyik legnagyobb meglepetése (képekkel)

A Veszprém vármegyei foci előző játéknapjának egyik legnagyobb meglepetése történt Badacsonytomajon, ahol érdekes meccset játszottak a felek. A második vonalban éllovas és nem mellesleg hibátlan BSE az első félidőt követően 2-0-ra vezetett a Magyarpolány ellen, a vendégek azonban a második játékrészben fordítani tudtak.

A hetedik fordulót rendezték meg a Veszprém megyei foci második vonalában, ahol az éllovas Badacsonytomaj elvesztette hibátlan mérlegét. A Magyarpolány idegenben verte meg az éllovast

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Emellett két sima és két szoros találkozót hozott a hetedik forduló ebben az osztályban.

Eredmények: Veszprém vármegyei foci, másodosztály

Badacsonytomaj–Magyarpolány 2-3 (2-0)

Badacsonytomaj. V.: Somogyi. Badacsonytomaj: Filipánics – Kovács, Giczi, Takács, Cséri, Farkas G., Hegedűs (Pál), Ódor Á. (Tóth G., 60.), Berlák, Lübkemann, Csík.

Magyarpolány: Paksi Á. – Kulman Gy., Vass (Polt B., 61.), Döbrösi, Polt P., Kulman B., Ódor B., Juhász, Hardi, Sárkány, Paksi Á. (Csipszer, 61.).

Gólszerzők: Hegedűs (27.), Csík (45.), ill. Hardi (56.), Csipszer (71.), Juhász (85.).

Öskü–Kamond 6-0 (2-0)

Öskü. V.: Pap. Öskü: Bálint – Horváth (Papp, 60.), Szuros (Janás, 60.), Jancsek B., Hulka, Szabó, Csapó, Erdősi, Hornyák (Marton, 46.), Jancsek M., Nagy.

Kamond: Péter – Hajmási, Tűü, Nagy R., Tóth G. (Szántó, 46.), Németh J., Burján M., Németh P. (Tóth M., 64.), Sütő (Burján, 72.), Dékány, Papp.

Gólszerzők: Nagy (28.), Szabó (41.), Hulka (64., 86.), Csapó (82., 84.).

Nemesszalók–Balatonszepezd 2-1 (1-1)

Nemesszalók. V.: Kis-Varga. Nemesszalók: Bíró – Nagy, Palkovics, Varga, Bakonyi A., Tősér, Barabás, Budavári (Sági, 89.), Döbrente, Bakonyi J., Réthi (Dobány, 62.).

Balatonszepezd: Radnai – Berky, Tóth, Vati, Czipp, Kiss, Horváth, Borbély, Zömbik (Balázs, 62.), Pál, Szokolai.

Gólszerzők: Budavári (19.), Döbrente (46.), ill. Berky (42.).

Csabrendek–Ősi 0-1 (0-0)

Csabrendek. V.: Dávid. Csabrendek: Kovács B. – Horváth D., Pap Á., Szabó K., Farkas, Tanai (Hegedüs, 94.), Fazekas, Molnár B., Horváth D., Molnár G., Pap N. (Pupos, 60.).

Ősi: Rauch – Lencsés, Tordai, Kovács M. (Szántó, 79.), Kovács K., Simon, Horváth L., Szabó D. (Fischer, 28.), Alföldi (Holonics, 66.), Dunavölgyi, Kucsera.

Gólszerző: Kovács K. (72.).