Melnyicsuk visszatért a fürediekhez

Visszarendelte a sérülésektől sújtott Balatonfüredi KSE a zajló szezont a Carbonex-Komló csapatánál – pompás formában – kezdő kölcsönjátékosát, Melnyicsuk Viktort.

Mint arról lapunk is beszámolt: a tópartiak mostanság ezer sebből véreznek, már több mint egy csapat kézilabdázó dőlt ki a sorból ilyen-olyan sérülés miatt.

Miután Kis Ákos vezetőedző a közelmúltban nem számíthatott a két irányítójára, Szmetán Mátéra és Németh Balázsra, kézenfekvőnek tűnt, hogy az élvonalbeli bajnokságot jól indított komlóiaktól visszahívják az ott kölcsönben szereplő és nem utolsósorban remek teljesítményt nyújtott 24 éves sportolót. Az előző idényt a BKSE-nél töltő spíler nyáron egyébiránt a több játéklehetőség miatt költözött a jelenleg hatodik helyen álló Baranya vármegyeiekhez, ahol eddig meghálálta a bizalmat, hiszen az NB I első öt fordulójában 29 gólt szerzett, az FTC-Green Collect elleni győztes találkozón például egy tucatszor köszönt be a fővárosiaknak. Kis-edző ilyenformán akár már szerdán, Szigetszentmiklóson is pályára küldheti régi-új tanítványát.

