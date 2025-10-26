október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Podcast

2 órája

A sportsiker és ami mögötte van: „Hiába lettem első, dühös voltam és elégedetlen”

Címkék#testépítés#podcast#Veszprém

A Veol-podcast legújabb epizódjában Simonyi Mátyás, a veszprémi men’s physique-versenyző mesél őszintén a versenyzés hullámhegyeiről és -völgyeiről. A fiatal sportoló idén előbb a WABBA szervezetnél, majd a Fitparádén diadalmaskodott kategóriájában – mégis, az első győzelme után nem az öröm, hanem az elégedetlenség lett úrrá rajta.

Balogh Dávid

„Hiába lettem első, dühös voltam és elégedetlen” – vallja be Simonyi, aki a siker ellenére majdnem idő előtt lezárta a szezont. A beszélgetésből kiderül, hogyan tudta áthidalni a negatív hullámokat, miként talált újra motivációt, és milyen mentális eszközökkel készül fel a következő megmérettetésre, a legendás Superbody színpadára.

Simonyi Mátyás eddig jól vette az akadályokat, és egy verseny még hátravan
Simonyi Mátyás eddig jól vette az akadályokat, és egy verseny még hátravan
Fotó: Nagy Lajos /Napló

A podcastban szó esik kitartásról, önreflexióról, test és lélek egyensúlyáról, valamint arról is, milyen belső küzdelmeket rejthet a siker mögött a versenysport.
Ha érdekel, hogyan lehet újraépíteni a mentális erőt a kudarc és a győzelem határán, ne hagyd ki ezt az adást!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu