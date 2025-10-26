56 perce
A sportsiker és ami mögötte van: „Hiába lettem első, dühös voltam és elégedetlen”
A Veol-podcast legújabb epizódjában Simonyi Mátyás, a veszprémi men’s physique-versenyző mesél őszintén a versenyzés hullámhegyeiről és -völgyeiről. A fiatal sportoló idén előbb a WABBA szervezetnél, majd a Fitparádén diadalmaskodott kategóriájában – mégis, az első győzelme után nem az öröm, hanem az elégedetlenség lett úrrá rajta.
„Hiába lettem első, dühös voltam és elégedetlen” – vallja be Simonyi, aki a siker ellenére majdnem idő előtt lezárta a szezont. A beszélgetésből kiderül, hogyan tudta áthidalni a negatív hullámokat, miként talált újra motivációt, és milyen mentális eszközökkel készül fel a következő megmérettetésre, a legendás Superbody színpadára.
A podcastban szó esik kitartásról, önreflexióról, test és lélek egyensúlyáról, valamint arról is, milyen belső küzdelmeket rejthet a siker mögött a versenysport.
Ha érdekel, hogyan lehet újraépíteni a mentális erőt a kudarc és a győzelem határán, ne hagyd ki ezt az adást!