A sportsiker és ami mögötte van: „Hiába lettem első, dühös voltam és elégedetlen”

„Hiába lettem első, dühös voltam és elégedetlen” – vallja be Simonyi, aki a siker ellenére majdnem idő előtt lezárta a szezont. A beszélgetésből kiderül, hogyan tudta áthidalni a negatív hullámokat, miként talált újra motivációt, és milyen mentális eszközökkel készül fel a következő megmérettetésre, a legendás Superbody színpadára.

Simonyi Mátyás eddig jól vette az akadályokat, és egy verseny még hátravan

Fotó: Nagy Lajos /Napló

A podcastban szó esik kitartásról, önreflexióról, test és lélek egyensúlyáról, valamint arról is, milyen belső küzdelmeket rejthet a siker mögött a versenysport.

Ha érdekel, hogyan lehet újraépíteni a mentális erőt a kudarc és a győzelem határán, ne hagyd ki ezt az adást!