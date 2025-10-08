október 8., szerda

Elhunyt Mezey György, aki bajnoki címmel zárta edzői pályafutását (+ videó)

A Magyar Labdarúgó Szövetség közölte, elhunyt a mesteredző, korábbi szövetségi kapitány. Mezey György 84 évet élt.

Horváth Gábor

Mezey György volt eddig az utolsó szövetségi kapitány, aki világbajnokságon irányította a magyar labdarúgó-válogatottat, 1986-ban, Mexikóban szerepeltek legutóbb vb-n a mieink.

Mezey György: elhunyt a mesteredző
Nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, az edzőképzés egykori vezetője
Forrás: mlsz.hu

Mezey György 1941-ben született Topolyán, játékos-pályafutása alatt többek között szerepelt Budafokon, a Keszthelyi Haladásban és az MTK-ban. Fiatalon lett edző, és 1977-ben már az élvonalban szereplő MTK-t irányította.

Mezey György kétszer is volt szövetségi kapitány

Mészöly Kálmán segítőjeként került a válogatotthoz, amelyet 1983 és 1986 között, majd 1988-ban szövetségi kapitányként irányított.

Később dolgozott Finnországban és Kuvaitban, itthon pedig edzette többek között a BVSC-t, a Vasast, a Kispestet, az Újpestet és a Videotont. Utóbbival 2011-ben bajnoki címet szerzett, ezt követően vonult vissza. Még a székesfehérváriak vezetőedzőjeként nem mindennapi dicsértben részesítette a veszprémi utánpótlásműhelyből a Videotonhoz kerülő fiatal tehetséget.

Mezey György volt a Magyar Labdarúgó Szövetség szakmai igazgatója, illetve a hazai edzőképzés vezetője.

A tanulmányokat, a folyamatos képzést mindig fontosnak tartotta, 1990-ben szerzett egyetemi doktori címet, 1991-ben címzetes egyetemi docenssé avatták.

Mezey György idén nyáron adta utolsó interjúját, a Kontextus csatorna Négyszemközt című műsorában beszélt életútjáról, pályafutásának nehézségeiről és örömeiről, a mexikói 0-6-ról, és a jelen futballjáról is, érintve Szoboszlai Dominikot és a magyar válogatottat.

A Nemzeti Sport információi szerint Mezey György szerdán hajnalban, rövid, de súlyos betegség után, kápolnásnyéki otthonában hunyt el, a Magyar Labdarúgó-szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
