A MotoGP új arcai taroltak, a veteránok porba hulltak – Mandalika a generációváltás szimbóluma lett

Az előző versenyen Márquez behúzta a világbajnoki címet, így az Indonéz sprintfutam már igazi nyíltsisakos küzdelemmel kecsegtetett. A magyar közönségnek nem ismeretlen a spanyol pilóta: a Balaton Park Circuit megnyitóján még világbajnoki formában láthatták, most viszont az indonéz sóderágyban ért véget a szezonja. De ne menjünk ennyire előre! Szombaton az aszfalt úgy izzott, mint egy túlforrósodott féktárcsa: a MotoGP mezőnye egymás torkának esett, a gumik füstöltek, a motorok visítottak. A világbajnoki pozíciókért zajló küzdelmek felpezsdítették a mezőnyt, amely pillanatról pillanatra egyre feszesebb és kiszámíthatatlanabb lett. A fiatal titánok – Acosta, Raul Fernández és Aldeguer – nemcsak egymást üldözték, hanem a fizika szabályait is újraértelmezték, ahogy egy-egy rövidebb féktávon elemelkedett az aszfalttól a hátsó kerék. A sprintfutamot végül a gyári Aprilia színeiben versenyző Marco Bezzecchi, egy utolsó körös látványos előzéssel, parádés felzárkózás után húzta be. A Gresini Racing (Ducati) pilótája, Fermín Aldeguer szorosan mögötte második lett, a dobogót Raul Fernández zárta a Trackhouse Racing / Aprilia nyergében.

A MotoGP-csapatbajnok Ducati ezúttal távol maradt az élmezőny küzdelmeitől, csatáztak helyettük mások

Kép: Fülöp Ildikó/ Napló

Vasárnap az volt a kérdés, a MotoGP élmezőnye összeszedi-e magát

A rajtrácson a pontverseny élmezőnyéből mindössze Marco Bezzecchi indulhatott előkelő helyről: az előző napi sprintfutam-győzelmének köszönhetően az első rajtkockából indulhatott. Mögötte Pedro Acosta fért be a második sor közepére, ötödikként. A Márquez testvérek, valamint a VR46-os duó hátrébb szorult, és még az előző, Japán Nagydíjat megnyerő Francesco Bagnaia is csak a nyolcadik rajtkockát foglalhatta el. A kérdés az volt, a futamon meglepetés születik, vagy az élmenők átvágják magukat a mezőnyön, hogy a dobogóért csatázhassanak?

A rajtot követően már az első kanyarban elszabadult a káosz: Marco Bezzecchi, aki pole pozícióból indult, lassú startja után agresszívan próbált előre törni, ám a mandalikai pálya 1–2-es kanyarkombinációjában túlságosan merészen támadta Marc Márquezt. A manőver végzetesnek bizonyult – Bezzecchi ráfutott Márquez Ducati-jának hátsó kerekére, és a két motor szinte egyszerre repült ki a pályáról. A becsapódás 160–180 km/órás sebességnél történt, Márquez kulcscsonttörést szenvedett, míg Bezzecchi is a bukótérben kötött ki, és fel kellett adnia a futamot. A drámai incidens már a rajt utáni másodpercekben eldöntötte, hogy a két esélyes közül senki sem szólhat bele az Indonéz Nagydíj végkimenetelébe. Az első kör végén Pedro Acosta vette át a vezetést és hosszú körökön át uralta a tempót, mögötte Luca Marini, Fermín Aldeguer, Álex Rins, Raúl Fernández, Fabio Quartararo, Álex Márquez, Joan Mir, Brad Binder és Franco Morbidelli haladtak sorrendben.