2 órája
A MotoGP új arcai taroltak, a veteránok porba hulltak – Mandalika a generációváltás szimbóluma lett
Indonéziában tegnap este új korszak kezdődött a királykategória történetében: Fermín Aldeguer, a csak 20 éves újonc, nem csupán győzött — dominált. De nem pusztán a fiatal pilóta diadala írja a legfrissebb MotoGP történetet. Egy váratlan ütközés a rajtnál – Marc Márquez és Marco Bezzecchi bukása – árnyalta az örömöt, és veszélybe sodorta a spanyol legenda jövőjét, akire valószínűleg műtét vár, karrierje során már az ötödik...
Az előző versenyen Márquez behúzta a világbajnoki címet, így az Indonéz sprintfutam már igazi nyíltsisakos küzdelemmel kecsegtetett. A magyar közönségnek nem ismeretlen a spanyol pilóta: a Balaton Park Circuit megnyitóján még világbajnoki formában láthatták, most viszont az indonéz sóderágyban ért véget a szezonja. De ne menjünk ennyire előre! Szombaton az aszfalt úgy izzott, mint egy túlforrósodott féktárcsa: a MotoGP mezőnye egymás torkának esett, a gumik füstöltek, a motorok visítottak. A világbajnoki pozíciókért zajló küzdelmek felpezsdítették a mezőnyt, amely pillanatról pillanatra egyre feszesebb és kiszámíthatatlanabb lett. A fiatal titánok – Acosta, Raul Fernández és Aldeguer – nemcsak egymást üldözték, hanem a fizika szabályait is újraértelmezték, ahogy egy-egy rövidebb féktávon elemelkedett az aszfalttól a hátsó kerék. A sprintfutamot végül a gyári Aprilia színeiben versenyző Marco Bezzecchi, egy utolsó körös látványos előzéssel, parádés felzárkózás után húzta be. A Gresini Racing (Ducati) pilótája, Fermín Aldeguer szorosan mögötte második lett, a dobogót Raul Fernández zárta a Trackhouse Racing / Aprilia nyergében.
Vasárnap az volt a kérdés, a MotoGP élmezőnye összeszedi-e magát
A rajtrácson a pontverseny élmezőnyéből mindössze Marco Bezzecchi indulhatott előkelő helyről: az előző napi sprintfutam-győzelmének köszönhetően az első rajtkockából indulhatott. Mögötte Pedro Acosta fért be a második sor közepére, ötödikként. A Márquez testvérek, valamint a VR46-os duó hátrébb szorult, és még az előző, Japán Nagydíjat megnyerő Francesco Bagnaia is csak a nyolcadik rajtkockát foglalhatta el. A kérdés az volt, a futamon meglepetés születik, vagy az élmenők átvágják magukat a mezőnyön, hogy a dobogóért csatázhassanak?
A rajtot követően már az első kanyarban elszabadult a káosz: Marco Bezzecchi, aki pole pozícióból indult, lassú startja után agresszívan próbált előre törni, ám a mandalikai pálya 1–2-es kanyarkombinációjában túlságosan merészen támadta Marc Márquezt. A manőver végzetesnek bizonyult – Bezzecchi ráfutott Márquez Ducati-jának hátsó kerekére, és a két motor szinte egyszerre repült ki a pályáról. A becsapódás 160–180 km/órás sebességnél történt, Márquez kulcscsonttörést szenvedett, míg Bezzecchi is a bukótérben kötött ki, és fel kellett adnia a futamot. A drámai incidens már a rajt utáni másodpercekben eldöntötte, hogy a két esélyes közül senki sem szólhat bele az Indonéz Nagydíj végkimenetelébe. Az első kör végén Pedro Acosta vette át a vezetést és hosszú körökön át uralta a tempót, mögötte Luca Marini, Fermín Aldeguer, Álex Rins, Raúl Fernández, Fabio Quartararo, Álex Márquez, Joan Mir, Brad Binder és Franco Morbidelli haladtak sorrendben.
A fiatal KTM-pilóta magabiztosan tartotta magát az élmezőnyben, de mögötte forrt a levegő: Luca Marini és Fermín Aldeguer is támadó pozícióban követte. Marini többször is megpróbálta kifékezni Acostát, ám a spanyol minden alkalommal visszaverte a támadásokat. Közben Álex Márquez csendben, de rendkívül hatékonyan kapaszkodott fel a középmezőnyből, és a futam derekán már a dobogóért harcolt. Az első szektorokban Acostát precíz és bátor manőverei vitték előre, míg a gyors kanyarokban Aldeguer látványosan közeledett – a különbség körönként tizedekre zsugorodott, sőt ezredre azonos kört is futottak!
A 10. körben eljött a pillanat: Aldeguer egy hibátlan féktávval megelőzte Acostát, és onnantól kezdve megállíthatatlanul húzott el. A mezőny hátsó részében is bőven akadt történés: Joan Mir a második körben bukott, Francesco Bagnaia pedig technikai hibából kifolyólag esett el, így a Ducati napja katasztrofálisan alakult. Elöl közben a szintén bravúrosan felzárkózó Álex Márquez végül megszerezte a harmadik helyet, Acosta pedig hősiesen küzdve tartotta a második pozíciót. A befutónál Fermín Aldeguer első MotoGP-diadalát aratta, látványos fölénnyel – a verseny pedig emlékezetes maradt a fiatal tehetségek száguldó párbajáról és a tapasztalt bajnokok botlásáról.
A kiesés tovább mélyítette Ducati kilátásait a versenynapon: Francesco Bagnaia is bukott, így gyászos napja volt a gyári csapatnak.
Aldeguer győzelme nem csupán egy újabb futamgyőzelem volt, hanem egy korszakhatár: a fiatal spanyol a második legfiatalabb MotoGP-győztesként üzent a mezőnynek – „figyeljetek rám”. Hidegvérű, hibátlan versenyzése azt jelezte, hogy az új generáció nemcsak megérkezett, hanem készen áll átvenni a vezetést. Eközben a címvédő Marc Márquez számára a mandalikai futam drámai fordulóponttá vált: a kulcscsonttörés nemcsak a szezon hátralévő részét veszélyezteti, hanem karrierjében is mély nyomot hagyhat. Bár a bajnoki cím már biztosan az övé, a jövője egyre bizonytalanabb – miközben a fiatal hajtók, mint Aldeguer és Acosta, látványosan veszik át tőle a stafétát.
A 2025-ös Indonéz MotoGP futam végeredménye (időeredményekkel és csapatokkal)
- Fermín Aldeguer – BK8 Gresini Racing (Ducati) – 41:07.651
- Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – +6.987
- Álex Márquez – BK8 Gresini Racing (Ducati) – +7.896
- Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing – +8.901
- Luca Marini – Honda HRC Castrol – +9.129
- Raúl Fernández – Trackhouse Racing Team (Aprilia) – +9.709
- Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha – +9.894
- Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – +10.087
- Joan Mir – Repsol Honda Team – +11.532
- Álex Rins – LCR Honda – +12.010