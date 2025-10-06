október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elesett a király, trónra lépett a trónörökös?

1 órája

A MotoGP új arcai taroltak, a veteránok porba hulltak – Mandalika a generációváltás szimbóluma lett

Címkék#baleset#magyar nagydíj#Márquez#Acosta#Fermín Aldeguer#MotoGP

Indonéziában tegnap este új korszak kezdődött a királykategória történetében: Fermín Aldeguer, a csak 20 éves újonc, nem csupán győzött — dominált. De nem pusztán a fiatal pilóta diadala írja a legfrissebb MotoGP történetet. Egy váratlan ütközés a rajtnál – Marc Márquez és Marco Bezzecchi bukása – árnyalta az örömöt, és veszélybe sodorta a spanyol legenda jövőjét, akire valószínűleg műtét vár, karrierje során már az ötödik...

Csizi Péter

Az előző versenyen Márquez behúzta a világbajnoki címet, így az Indonéz sprintfutam már igazi nyíltsisakos küzdelemmel kecsegtetett. A magyar közönségnek nem ismeretlen a spanyol pilóta: a Balaton Park Circuit megnyitóján még világbajnoki formában láthatták, most viszont az indonéz sóderágyban ért véget a szezonja. De ne menjünk ennyire előre! Szombaton az aszfalt úgy izzott, mint egy túlforrósodott féktárcsa: a MotoGP mezőnye egymás torkának esett, a gumik füstöltek, a motorok visítottak. A világbajnoki pozíciókért zajló küzdelmek felpezsdítették a mezőnyt, amely pillanatról pillanatra egyre feszesebb és kiszámíthatatlanabb lett. A fiatal titánok – Acosta, Raul Fernández és Aldeguer – nemcsak egymást üldözték, hanem a fizika szabályait is újraértelmezték, ahogy egy-egy rövidebb féktávon elemelkedett az aszfalttól a hátsó kerék. A sprintfutamot végül a gyári Aprilia színeiben versenyző Marco Bezzecchi, egy utolsó körös látványos előzéssel, parádés felzárkózás után húzta be. A Gresini Racing (Ducati) pilótája, Fermín Aldeguer szorosan mögötte második lett, a dobogót Raul Fernández zárta a Trackhouse Racing / Aprilia nyergében.

A MotoGP-csapatbajnok Ducati ezúttal távol maradt az élmezőny küzdelmeitől, csatáztak helyettük mások
A MotoGP-csapatbajnok Ducati ezúttal távol maradt az élmezőny küzdelmeitől, csatáztak helyettük mások
Kép: Fülöp Ildikó/ Napló

Vasárnap az volt a kérdés, a MotoGP élmezőnye összeszedi-e magát

A rajtrácson a pontverseny élmezőnyéből mindössze Marco Bezzecchi indulhatott előkelő helyről: az előző napi sprintfutam-győzelmének köszönhetően az első rajtkockából indulhatott. Mögötte Pedro Acosta fért be a második sor közepére, ötödikként. A Márquez testvérek, valamint a VR46-os duó hátrébb szorult, és még az előző, Japán Nagydíjat megnyerő Francesco Bagnaia is csak a nyolcadik rajtkockát foglalhatta el. A kérdés az volt, a futamon meglepetés születik, vagy az élmenők átvágják magukat a mezőnyön, hogy a dobogóért csatázhassanak?

A rajtot követően már az első kanyarban elszabadult a káosz: Marco Bezzecchi, aki pole pozícióból indult, lassú startja után agresszívan próbált előre törni, ám a mandalikai pálya 1–2-es kanyarkombinációjában túlságosan merészen támadta Marc Márquezt. A manőver végzetesnek bizonyult – Bezzecchi ráfutott Márquez Ducati-jának hátsó kerekére, és a két motor szinte egyszerre repült ki a pályáról. A becsapódás 160–180 km/órás sebességnél történt, Márquez kulcscsonttörést szenvedett, míg Bezzecchi is a bukótérben kötött ki, és fel kellett adnia a futamot. A drámai incidens már a rajt utáni másodpercekben eldöntötte, hogy a két esélyes közül senki sem szólhat bele az Indonéz Nagydíj végkimenetelébe. Az első kör végén Pedro Acosta vette át a vezetést és hosszú körökön át uralta a tempót, mögötte Luca Marini, Fermín Aldeguer, Álex Rins, Raúl Fernández, Fabio Quartararo, Álex Márquez, Joan Mir, Brad Binder és Franco Morbidelli haladtak sorrendben.

A fiatal KTM-pilóta magabiztosan tartotta magát az élmezőnyben, de mögötte forrt a levegő: Luca Marini és Fermín Aldeguer is támadó pozícióban követte. Marini többször is megpróbálta kifékezni Acostát, ám a spanyol minden alkalommal visszaverte a támadásokat. Közben Álex Márquez csendben, de rendkívül hatékonyan kapaszkodott fel a középmezőnyből, és a futam derekán már a dobogóért harcolt. Az első szektorokban Acostát precíz és bátor manőverei vitték előre, míg a gyors kanyarokban Aldeguer látványosan közeledett – a különbség körönként tizedekre zsugorodott, sőt ezredre azonos kört is futottak!

Kiváló futamon teljesített maradandót Pedro Acosta a KTM nyergében
Kép: Fülöp Ildikó/ Napló

A 10. körben eljött a pillanat: Aldeguer egy hibátlan féktávval megelőzte Acostát, és onnantól kezdve megállíthatatlanul húzott el. A mezőny hátsó részében is bőven akadt történés: Joan Mir a második körben bukott, Francesco Bagnaia pedig technikai hibából kifolyólag esett el, így a Ducati napja katasztrofálisan alakult. Elöl közben a szintén bravúrosan felzárkózó Álex Márquez végül megszerezte a harmadik helyet, Acosta pedig hősiesen küzdve tartotta a második pozíciót. A befutónál Fermín Aldeguer első MotoGP-diadalát aratta, látványos fölénnyel – a verseny pedig emlékezetes maradt a fiatal tehetségek száguldó párbajáról és a tapasztalt bajnokok botlásáról.

A kiesés tovább mélyítette Ducati kilátásait a versenynapon: Francesco Bagnaia is bukott, így gyászos napja volt a gyári csapatnak. 

Aldeguer győzelme nem csupán egy újabb futamgyőzelem volt, hanem egy korszakhatár: a fiatal spanyol a második legfiatalabb MotoGP-győztesként üzent a mezőnynek – „figyeljetek rám”. Hidegvérű, hibátlan versenyzése azt jelezte, hogy az új generáció nemcsak megérkezett, hanem készen áll átvenni a vezetést. Eközben a címvédő Marc Márquez számára a mandalikai futam drámai fordulóponttá vált: a kulcscsonttörés nemcsak a szezon hátralévő részét veszélyezteti, hanem karrierjében is mély nyomot hagyhat. Bár a bajnoki cím már biztosan az övé, a jövője egyre bizonytalanabb – miközben a fiatal hajtók, mint Aldeguer és Acosta, látványosan veszik át tőle a stafétát.

A 2025-ös Indonéz MotoGP futam végeredménye (időeredményekkel és csapatokkal)

  • Fermín Aldeguer – BK8 Gresini Racing (Ducati) – 41:07.651
  • Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – +6.987
  • Álex Márquez – BK8 Gresini Racing (Ducati) – +7.896
  • Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing – +8.901
  • Luca Marini – Honda HRC Castrol – +9.129
  • Raúl Fernández – Trackhouse Racing Team (Aprilia) – +9.709
  • Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha – +9.894
  • Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – +10.087
  • Joan Mir – Repsol Honda Team – +11.532
  • Álex Rins – LCR Honda – +12.010
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu