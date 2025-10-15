október 15., szerda

Veszprémi kézilabda

1 órája

Három játékos hosszabbított, nem minden szurkoló örül

Címkék#Nedim Remili#Veszprém#klasszis#publikum#ONE Veszprém#Thiagus Petrus#Luka Cindric

A One Veszprém HC bejelentette, hogy három játékosával megállapodott. Nedim Remili, Luka Cindric és Thiagus Petrus bakonyi szerződése hosszabb lett, a szurkolók vegyesen fogadták a döntést.

Veol.hu

Hamar beigazolódtak a Nedim Remilivel kapcsolatos sajtóértesülések, a francia klasszis marad Veszprémben. A bakonyiak szerdán bejelentették, hogy az olimpiai-, világ-, és Európa-bajnok az átlövő/irányító 2029-ig marad a királynék városában.

Nedim Remili, Luka Cindric és Thiagus Petrus is marad Veszprémben, a francia új szerződést kapott, a horvát és brazil esetében lehívta a klub az opciót.
Nedim Remili, Luka Cindric és Thiagus Petrus (a képen) is marad Veszprémben, a francia új szerződést kapott, a horvát és brazil esetében lehívta a klub az opciót
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Nedim Remilinek örültek a szurkolók

Luka Cindric és Thiagus Petrus is marad. A horvát irányító és a brazil védekezőspecialista esetében a klub lehívta az eredeti szerződésben lefektetett hosszabbítási opciót. Ennek megfelelően a tavaly érkezett Cindric 2028-ig, az idén nyáron igazolt Thiagus 2027-ig marad.

Érdekes volt a veszprémi szurkolók reakciója. A kommentszekciót böngészve, Remilinek, mondhatni, egy emberként örült a publikum, ami jelentős részt annak köszönhető, hogy a francia hetek óta klasszis teljesítményt nyújt. A drukkerek ugyanakkor nem biztosak abban, hogy a sokszor nem bevethető Cindric ilyen hosszú távon tud segíteni a csapatnak. Thiagust máris sokan megszerették, ugyanakkor a volt szegedinek még kell idő arra, hogy igazán belopja magát a bakonyiak szívébe. Sokan aggodnak ráadásul amiatt, hogy a brazil épp Ligetvári Patrikot szorítja partvonalra. 

A One Veszprém HC csütörtökön a Sporting otthonában szerepel a Bajnokok Ligája csoportkörében.

 

