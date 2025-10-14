Megvan Remili új szerződése? Ezzel a klubbal írhatott alá a francia sztár

A handball-planet információi szerint a francia világsztár meghosszabbította szerződését a Veszprémmel, amelyet így legalább 2028-ig erősíthet. Nedim Remili 2023-ban igazolt a bakonyiakhoz, a PSG átlövője egy rövid lengyelországi kitérőt (Kielce) követően költözött Magyarországra.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Nedim Remili vezér Veszprémben

Többször is írtunk róla korábban, Nedim Remili abszolút vezérszerepet tölt be a veszprémi csapatban. A balkezes átlövő, aki irányítóként is tud szerepelni, határozza meg a legtöbbször a bakonyiak játékának ritmusát.

Ebben az idényben ez még szembetűnőbb, a magyar bajnokhoz több olyan játékos is érkezett a nyáron, akinek még nincs komoly tapasztalata a legmagasabb szinten. Nemcsak a One Veszprém, hanem személyesen Remili számára is érzékeny veszteség volt, hogy a beállós Ludovic Fabregas távozott. A válogatott társsal remekül megértették egymást, csapaton belüli csapatot alkottak, ugyanakkor Remili saját góljai mellett remekül képes másokat is kiszolgálni.

Sokan már biztosan tudni vélték, hogy Remili a jövő nyáron távozik a bakonyiaktól, a mostani hírek azonban ezt cáfolják. Ha marad, akkor a veszprémi kézilabdacsapat kerete még a jelenleginél is erősebb lehet. Az már korábban eldőlt, hogy a Barcelona dán kapusklasszisa, Emil Nielsen a királynék városában folytatja pályafutását. Mellette egy másik dán, a beállós Lukas Jörgensen is csatlakozik a magyar rekordbajnokhoz.

A 30 éves Nedim Remili a francia válogatottal világ-, olimpiai- és Európa bajnoki címet is ünnepelhetett. Ahogy említettük, BL-sikere még nincs neki.