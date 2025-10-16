Nem sikerül rálépni a helyes útra: kikaptak az újonc otthonában

A vendégek győzelmi reménnyel utaztak a bajnokságot szintén nem túl acélosan indító Pest vármegyeiekhez, de mert ősszel az ág is húzza őket, nem mehettek biztosra, és az is óvatosságra inthette őket, hogy a mérkőzés előtt még ugyancsak hárompontos ellenfél nemrég a csurgóiakat is elpáholta itt.

Mindkét oldal jól megszervezte a védelmét, ennek volt betudható, hogy az első gólra a 6. percig kellett várni – a kölcsönszerződéséből a minap visszatért Melnyicsuk lőtte –, aztán a mieink gyorsan két másikat is szereztek, így jött is a vetélytárs időkérése (0-3). A hazaiak addig is odaadóan iparkodtak, de később pontosabbak is lettek: a 11. percben voltak először eredményesek. Vezettek ugyan Varga Mátéék, de a „műsorukat” már akkor is hibák tarkították, az első negyedórában Füstös volt a legjobbjuk (2-5). A rivális mintha ekkor érkezett meg volna a csatába: a feltolt védelmük még önfeláldozóbb lett, miközben Mojsilov védési hatékonysága súrolta a 60 százalékot (4-5). A fürediek a derbin még több rossz lövéssel és átadással jelentkeztek, ennek okán az elszánt hazaiak a 25. percben kiegyenlítettek (6-6), majd a vezetést is átvették a második negyedórában két találatig jutott vendégektől, akik szakmányban hagyták ki az ajtó-ablak helyzeteket (9-7).

Mojsilov a fordulás után ott folytatta, ahol a nagyszünet előtt abbahagyta: Fekete Bálinték naggyá tették, s mert a hazai lövők két perc alatt csináltak egy három–nullás szériát, Kis edzőnek is magához kellett hívni az övéit (12-7). Mély hullámvölgybe kerültek a tanítványai, már Füstös sem tudott segíteni, a csapatból csak néhányan nyújtottak elfogadható, kvázi átlagos teljesítményt (14-8). Ennek az lett a következménye, hogy a hibákat kihasználó ellenfél tovább növelte az előnyét, miközben a teljesen elbizonytalanodott füredieknek semmi sem jött össze a pályán. Ugyanis amihez nyúltak, az balul sült el, pedig a szakmai stábjuk keverte a lapokat, de mintha az együttesen átok ült volna (18-12).

Ha ez nem lett volna elég, a sérüléséből visszatért Németh Balázs piros lapot kapott, így borítékolható volt, hogy a BKSE-nek innen már nem lesz visszaút (20-13). Az 51. percben még felcsillant valamiféle esély (20-15), de az is pillanatok alatt szertefoszlott, az előzetesen esélytelenebbnek tartott vetélytárs ilyen arányban is megérdemelten nyert az Európa-kupa hétvégi visszavágójára készülő fürediek ellen. Remélhetőleg a csapat az október 19-én (vasárnap, 17 óra) tartandó azeri párharc során a szebbik arcát mutatja – noha a továbbjutása az első találkozón eldőlt.