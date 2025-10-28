Nem történt csoda (+ galéria)

Kis Ákos: Nagy vonalakban jó első félidőt produkáltunk, aztán az ellenfelünk a játék minden elemében felülmúlt bennünket, ilyen különbséggel is megérdemelten diadalmaskodott.

Michael Apelgren: Örülök, hogy ezúttal a bajnokságban is koncentrált játékkal rukkoltunk elő, s az is dicséretes, hogy a fiataljaink remek játékkal járultak hozzá a sikerünkhöz.