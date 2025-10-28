16 perce
Nem történt csoda (+ galéria)
Miként arra számítani lehetett, nem mozdult el az NB I tabellájának utolsó helyéről a Balatonfüredi KSE, a BL-csoportjában negyedik helyen álló és az itthoni kézilabda-bajnokságot vezető szegediek ugyanis esélyeshez méltóan, gond nélkül nyertek ellenük.
Balatonfüredi KSE–OTP Bank-Pick Szeged 21-35 (12-21)
Balatonfüred, 700 néző. Vezette: Fekete, Hajdú.
Balatonfüred: Füstös – Urbán-Patocskai 3, Rozman 2, Melnyicsuk 4 (2), FEKETE G. 4, Varga M. 1, BÓKA 4. Csere: Deményi és Erdei (kapusok), Sretenovic 2, Klucsik, Fekete B., Tóth N., Szabó L. 1, Ambrus. Vezetőedző: Kis Ákos.
Szeged: MIKLER – SZILÁGYI 6 (5), Garciandia 3, Kalarash, Mackovsek 2, FRIMMEL 5, Kukic 3. Csere: RADVÁNSZKI (kapus), BÁNHIDI 6, Gottfridsson 2, Sostaric 1, Bodó 2, Jelinic 2, Fazekas M. 2, Járó 1 (1). Vezetőedző: Michael Apelgren.
Kiállítások: 2, ill. 10 perc.
Hétméteresek: 5/2, ill. 6/6.
Mivel a fürediek az előző szezon egyik legnagyobb meglepetését okozták a szegediek elpáholásával, a vendégek úgy voltak vele, nem árt az óvatosság, de az erőviszonyokat jól mutatta, hogy a hazaiak leginkább egy jó találkozót akartak vívni a BL-résztvevővel. Az első tíz perc megfelelt ezen elképzelésnek, Urbán-Patocskaiék a harcos énjüket mutatva tartották magukat: egy ideig vezettek is, igaz, Bánhidi semlegesítésével azért meggyűlt a bajuk (5-6). Később aztán kezdett kidomborodni a – hibákat kíméletlenül kihasználó – Tisza-partiak tudásfölénye, akik hirtelen BL-fokozatba kapcsoltak, és csináltak egy kettő-kilences sorozatot, hogy elkerüljék a kellemetlen élményeket (5-11). A BKSE időkérése után egy darabig számottevően nem változott a feleket elválasztó eltérés (8-13), aztán Miklerben mind több lövés akadt el, ám azt sem szabad elhallgatni, hogy előtte feljavult a társak védekezése is (8-16). A sérüléshullám most is nagy kihívás elé állította a tópartiakat, akik nem igazán tudtak cserélni, a lépést nehezen tartva csak felvillanásaik akadtak, az eladott labdáiknak „köszönhetően” alárendelt szerepbe kényszerültek (12-21).
Nem történt csodaFotók: Fülöp Ildikó/Napló
A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, vagyis a sereghajtó szemszögéből még rosszabbul, mert a pontosabb vendégek a fordulást követően egy kettő–ötös szériával nyitottak (14-26). Kis edző tanítványai néha helyzetbe is alig kerültek, sajnos a papírformának megfelelően kezdtek könnyű prédává válni, a sokkal jobb játékerőt képviselő éllovason pedig érződött, hogy a legutóbbi itteni vereségük miatt van bennük némi törlesztenivaló. A tartalékos BKSE ettől függetlenül visszajött tíz gólra (18-28), bár ez az állapot nem sokáig állt fel, lévén, hogy Radvánszki megirigyelte Mikler parádéját, és remek dolgokat produkált a kapuban, míg társai a másik oldalon folyamatosan növelték az előnyüket (19-33). A hazaiak szemmel láthatóan elkészültek az erejükkel, Melnyicsuk például egymás után két büntetőt puskázott el, de a támadójátékuk összességében is akadozott. Noha a vendégek is mind több fiatalt küldtek pályára, a legnagyobb különbség a mérkőzés végére alakult ki (20-35). Így a fürediek a bajnokságban továbbra is nyeretlenek hazai környezetben.
Kis Ákos: Nagy vonalakban jó első félidőt produkáltunk, aztán az ellenfelünk a játék minden elemében felülmúlt bennünket, ilyen különbséggel is megérdemelten diadalmaskodott.
Michael Apelgren: Örülök, hogy ezúttal a bajnokságban is koncentrált játékkal rukkoltunk elő, s az is dicséretes, hogy a fiataljaink remek játékkal járultak hozzá a sikerünkhöz.