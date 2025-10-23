október 23., csütörtök

Megtörné az átkot a 14 éve csúnya vereségbe belefutó Veszprém (videóval)

A németek eddig minden alkalommal győztesen hagyták el a bakonyiak csarnokát. A One Veszprém–Füchse Berlin összecsapáson így egy régi átkot törnének meg a hazaiak, nem lesz könnyű dolguk.

Horváth Gábor

Csütörtökön 18.45-kor indul útjára a labda a One Veszprém–Füchse Berlin összecsapáson és a kézilabda szeretők az előjelek alapján igazi ínyencségre számíthatnak.

One Veszprém–Füchse Berlin összecsapásnak ad ma otthon a Veszprém Aréna a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. A Berlin hibátlan a bakonyiak csarnokában.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A bakonyiak ebben az idényben még nem kaptak ki hazai pályán, a Füchse Berlin pedig hibátlan mérleggel vezeti a Bajnokok Ligája A csoportját.

Ami külön érdekesség, hogy a német csapat eddig két alkalommal lépett pályára a Veszprém Arénában a BL-ben és mindkétszer győztesen távozott. Az egyik siker nem régi, hiszen idén tavasszal történt, a Veszprém biztos csoportelsőként látta vendégül a Füchsét, és a rókák nagy csatában, egy góllal nyertek.

A másik találkozóra már biztosan kevesebben emlékeznek, a berliniek 2011. november 27-én látogattak az arénába és kilenc góllal jobbnak bizonyultak a házigazdánál. Érdekesség, hogy 10 nappal korábban a bakonyiak öttel nyertek a német fővárosban.

One Veszprém–Füchse Berlin: 14 évvel ezelőtt történt
Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár

Gratulálok az ellenfélnek. Jobb napot fogtak ki, koncentráltabb játékot mutattak be, mint Berlinben. Terzic korai sérülése alapjaiban borította fel a stratégiánkat, de hiba lenne csupán erre fogni a vereséget. Nem tudtuk megismételni a berlini teljesítményt, kiismerhetően játszottunk

 – nyilatkozta a mérkőzést követően a veszprémiek mestere, Mocsai Lajos.

A Füchse szakvezetője, Dagur Sigurdsson így értékelt. 

Nagyon boldogok vagyunk. Remekül sikerült a meccs, a Veszprémnek voltak kimaradásai, amelyeket sikerült jól kihasználnunk.

A Berlin abban az idényben a négyes döntőig menetelt a Bajnokok Ligája sorozatban. Épp ahogyan az idén is.

A Veszprém nyilván azon lesz, hogy megtörtje a hazai átkot a németek ellen, minden bizonnyal óriási csata bontakozik majd ki a forró hangulatú csarnokban. Lényeges lesz, hogy milyen formában kézilabdázik a két kulcsember, Nedim Remili és Mathias Gidsel.

One Veszprém–Füchse Berlin: kezdés, 18.45

A One Veszprém–Füchse Berlin összecsapás ma 18.45-kor rajtol a Veszprém Arénában a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. Ugyanebben az időpontban játsszák a Dinamo Bucurest–Kielce találkozót. Az A csoport másik két meccsét tegnap rendezték, eredmények: Kolstad–Sporting 30-34, Nantes–Aalborg 27-28.

Az állás

  1. Füchse Berlin (5 mérkőzés) 10 pont
  2. Aalborg (6) 10
  3. Sporting (6) 8
  4. Nantes (6) 6
  5. One Veszprém (5) 6
  6. Kielce (5) 2
  7. Kolstad (6) 2
  8. Bucuresti (5) 0

 

