Nem volt őszinte a taps a Veszprém–Berlin meccs után
Folytatódik Veszprém vármegye sportos kibeszélő műsora, a Helyzet Podcast. Természetesen a fő témánk a One Veszprém–Füchse Berlin kézilabda-mérkőzés volt.
Pillanatnyilag nem néz ki jól a bakonyi kézilabdacsapat, amely hazai pályán maradt alul, méghozzá elég gyatra, vérszegény teljesítménnyel. Így láttuk mi a One Veszprém–Füchse Berlin kézilabda Bajnokok Ligája találkozót.
One Veszprém–Füchse Berlin
Műsorunkban szót ejtettünk a német és a magyar bajnok játékának különbözőségéről, arról, hogy a berliniek jól tudták, mivel lehet a Veszprémet megfogni. Rossz hír, hogy nem csak a Füchse ismeri ezt a receptet a BL-mezőnyben.
Külön pikantériája volt az összecsapásnak az, hogy a bakonyiak hazai környezetben nem szoktak ilyen alárendelt szerepet játszani. Az aréna közönsége nem is fogadta jól a látottakat, a lelátókon olyasmik is történtek, amik nem, vagy ritkán szoktak.
FC Ajka és NB III-as foci
Zajlik az élet az FC Ajkánál, a labdarúgó NB II-es csapatnál rövid időn belül edző- és vezetőségváltás is volt. Fura helyzetben van Csábi József a kispadon, hiszen őt még az előző vezetőség hívta, és egy újabb vereség akár rövidre is zárhatja ajkai pályafutását.
Nem állnak jól megyénk NB III-as labdarúgócsapatai, és a következő, vasárnap esedékes fordulóban is nehéz meccsek várnak a Veszprém, Balatonfüred, Pápa hármasra.
A Helyzet Podcast hétről hétre elemzi vármegyénk sporteseményeit, igyekszünk kritikus szemmel és némi humorral elemezni a történéseket, helyi érdekességeket.
