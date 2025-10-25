október 25., szombat

Nem volt őszinte a taps a Veszprém–Berlin meccs után

Folytatódik Veszprém vármegye sportos kibeszélő műsora, a Helyzet Podcast. Természetesen a fő témánk a One Veszprém–Füchse Berlin kézilabda-mérkőzés volt.

Pillanatnyilag nem néz ki jól a bakonyi kézilabdacsapat, amely hazai pályán maradt alul, méghozzá elég gyatra, vérszegény teljesítménnyel. Így láttuk mi a One Veszprém–Füchse Berlin kézilabda Bajnokok Ligája találkozót.

A One Veszprém–Füchse Berlin kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzés volt a fő témája a Helyzet Podcast e heti adásának
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

One Veszprém–Füchse Berlin

Műsorunkban szót ejtettünk a német és a magyar bajnok játékának különbözőségéről, arról, hogy a berliniek jól tudták, mivel lehet a Veszprémet megfogni. Rossz hír, hogy nem csak a Füchse ismeri ezt a receptet a BL-mezőnyben.

Külön pikantériája volt az összecsapásnak az, hogy a bakonyiak hazai környezetben nem szoktak ilyen alárendelt szerepet játszani. Az aréna közönsége nem is fogadta jól a látottakat, a lelátókon olyasmik is történtek, amik nem, vagy ritkán szoktak.

FC Ajka és NB III-as foci

Zajlik az élet az FC Ajkánál, a labdarúgó NB II-es csapatnál rövid időn belül edző- és vezetőségváltás is volt. Fura helyzetben van Csábi József a kispadon, hiszen őt még az előző vezetőség hívta, és egy újabb vereség akár rövidre is zárhatja ajkai pályafutását.

Nem állnak jól megyénk NB III-as labdarúgócsapatai, és a következő, vasárnap esedékes fordulóban is nehéz meccsek várnak a Veszprém, Balatonfüred, Pápa hármasra.

A Helyzet Podcast hétről hétre elemzi vármegyénk sporteseményeit, igyekszünk kritikus szemmel és némi humorral elemezni a történéseket, helyi érdekességeket.

 

Veol podcast

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
