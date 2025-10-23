Túl gyors volt a tempó a Veszprémnek, amely otthon kapott ki (videóval)

One Veszprém–Füchse Berlin: izgalmas, kiélezett összecsapásra lehetett számítani, hiszen a hazai pályán idén még hibátlan bakonyiak a kézilabda Bajnokok Ligája A csoportját száz százalékos mérleggel vezető német bajnokot fogadták. Érdekesség, hogy a Füchse eddig kétszer játszott a BL-ben a Veszprém Arénában és mind a két alkalommal sikert tudott aratni. A mérkőzés egyik nagy kérdése volt, hogy a két sztár átlövő közül melyik tud jobb teljesítményt nyújtani: Nedim Remili és Mathias Gidsel egyaránt remek formában várta az összecsapást. Napjaink két legjobb jobbátlövőjéről van szó, ehhez elég csak ennyit megemlíteni, hogy az előző három nagy válogatott tornán (vb, Eb, olimpia) mindegyik alkalommal közülük került ki az MVP.

Kemény meccsnek ígérkezett a One Veszprém–Füchse Berlin összecsapás a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. A németek hibátlan mérleggel jöttek az arénába

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

40 éve nyertek először bajnoki címet

Szépen gyűltek a Veszprém Arénába a szurkolók, a bakonyiaknak nagy szükségük volt a szurkolók támogatására, hiszen a menetelő Füchse megállítása nem ígérkezett egyszerű feladatnak. A drukkerek nemcsak a maiakat éltetették, a találkozót megelőzően a magyar klub megemlékezést rendezett történetének első bajnoki címére, amelyet éppen 40 évvel ezelőtt szereztek meg a veszprémi fiúk. Az akkori fiúk közül most Horváth Gábort, Keller Lajost, Molnár Gyulát, Pardi Károlyt, Ulcz Lászlót és Végh Józsefet köszöntötték a pályán. Máris zúgott az Építők, építők!-rigmus, hatalmas ovációt kaptak a veszprémi bajnoki aranysorozat elindítói.

Kevesebbet hibáztak a németek az első félidőben

Mikael Appelgren gyorsan megmutatta, hogy nem véletlenül került kezdőként a kapuba, a Bundesligából érkezett svéd azonnal védéseket mutatott be. Kezdő volt a jobb szélen Yanis Lenne is, a francia játékos első BL-meccsén szerepelt bakonyi színekben. A hazaiak 3-1-el kezdtek, Lenne szerezte a negyedik találatot, kapaszkodtak a németek, 4-3.

A 7. percben, 4-4-es állásnál Martinovicot kellett ápolni, Remili váltotta a horvátot. Keményen védekeztek a felek, a hazaiak, érthető módon, külön figyelmet fordítottak Gidselre.

Gyorsan játszott, ha tudott, kontrázott a Füchse, amely át is vette a vezetést, 6-7. Nem sokkal később Fabian Wiede kapott a lábához, a berlinit ápolni kellett és hordágyon hagyta el a játékteret.