Túl gyors volt a tempó a Veszprémnek, amely otthon kapott ki (videóval)
Már hét góllal is vezetett a vendégcsapat az arénában, ahonnan ismét sikerrel távoztak a németek. A One Veszprém–Füchse Berlin meccsnek csak a véghajrája volt izgalmas, összességében sokkal jobbak voltak a vendégek.
One Veszprém–Füchse Berlin: izgalmas, kiélezett összecsapásra lehetett számítani, hiszen a hazai pályán idén még hibátlan bakonyiak a kézilabda Bajnokok Ligája A csoportját száz százalékos mérleggel vezető német bajnokot fogadták. Érdekesség, hogy a Füchse eddig kétszer játszott a BL-ben a Veszprém Arénában és mind a két alkalommal sikert tudott aratni. A mérkőzés egyik nagy kérdése volt, hogy a két sztár átlövő közül melyik tud jobb teljesítményt nyújtani: Nedim Remili és Mathias Gidsel egyaránt remek formában várta az összecsapást. Napjaink két legjobb jobbátlövőjéről van szó, ehhez elég csak ennyit megemlíteni, hogy az előző három nagy válogatott tornán (vb, Eb, olimpia) mindegyik alkalommal közülük került ki az MVP.
40 éve nyertek először bajnoki címet
Szépen gyűltek a Veszprém Arénába a szurkolók, a bakonyiaknak nagy szükségük volt a szurkolók támogatására, hiszen a menetelő Füchse megállítása nem ígérkezett egyszerű feladatnak. A drukkerek nemcsak a maiakat éltetették, a találkozót megelőzően a magyar klub megemlékezést rendezett történetének első bajnoki címére, amelyet éppen 40 évvel ezelőtt szereztek meg a veszprémi fiúk. Az akkori fiúk közül most Horváth Gábort, Keller Lajost, Molnár Gyulát, Pardi Károlyt, Ulcz Lászlót és Végh Józsefet köszöntötték a pályán. Máris zúgott az Építők, építők!-rigmus, hatalmas ovációt kaptak a veszprémi bajnoki aranysorozat elindítói.
Kevesebbet hibáztak a németek az első félidőben
Mikael Appelgren gyorsan megmutatta, hogy nem véletlenül került kezdőként a kapuba, a Bundesligából érkezett svéd azonnal védéseket mutatott be. Kezdő volt a jobb szélen Yanis Lenne is, a francia játékos első BL-meccsén szerepelt bakonyi színekben. A hazaiak 3-1-el kezdtek, Lenne szerezte a negyedik találatot, kapaszkodtak a németek, 4-3.
A 7. percben, 4-4-es állásnál Martinovicot kellett ápolni, Remili váltotta a horvátot. Keményen védekeztek a felek, a hazaiak, érthető módon, külön figyelmet fordítottak Gidselre.
Gyorsan játszott, ha tudott, kontrázott a Füchse, amely át is vette a vezetést, 6-7. Nem sokkal később Fabian Wiede kapott a lábához, a berlinit ápolni kellett és hordágyon hagyta el a játékteret.
A 14. percben Av Teigum alakította 7-9-re az állást, Ligetvári pedig két percet kapott. Három gólra nőtt a vendégek előnye, és Milosavljev is kezdett bemelegedni, ami nem volt jó hír a Veszprémnek. A 17. percben 8-12-es állást mutatott az eredményjelző, Xavier Pascual időt kért. Két hazai találat következett, közben rengeteg volt a kaput tévesztett lövés, pontatlan passz, mindkét csapat többször is hibázott. A vendégek nyugodtak meg hamarabb, 10-14. Appelgren ziccervédése kellett ahhoz, hogy ne legyen öt közte, Milosavljev pedig már hét hárításnál járt szép csendben.
Kapkodott támadásban a házigazda, a közönség nem is volt túlságosan elégedett. Grondhal hétméteresből volt eredményes, 10-15. Nem sokkal később Max Darj "kipontozódott", harmadik két perces kiállítását kapta meg a svéd, aki alapembere a berliniek védőfalának. A játékrész 12-16-al ért véget.
Berlini parádé, majd izgalmas véghajrá
A második félidő elején Milosavljev kivédte Descat hetesét, Arino gólt lőtt, 12-17. Öltözőben maradt a Veszprém, Appelgren hiába hárított, rossz passzát Gidsel leleste, 13-19, Pascual három percet követően időt kért.
A folytatásban hét gólra nőtt a különbség, úgy tűnt, egyszerűen túl gyors a Berlin a bakonyi védelemnek, még a felállt falnak is. Milosavljev ezúttal Elísson büntetőjét hatástalanította, éles füttyszó harsant a nézőtérről. Appelgren védései tüzelték a csapatot és a közönséget, Remili első találatát szerezte a mérkőzésen, 14-21 után háromszor talált be a házigazda.
A magyar bajnok azért küzdött, hogy lőtávolba kerüljön, ehhez feszesebb védekezésre volt szükség, támadásban megtalálta a ritmust a One Veszprém. Négy-öt találat volt a vendégek előnye, 43. perc: 20-25.
Megint felgyorsított a Füchse, ha nincs Appelgren újabb védése, újra hétre nő a különbség. Lenne duplázott, 23-27, ismét felcsillant némi remény a bakonyiak számára. Nem volt gond a küzdőszellemmel, a közönség is igyekezett mindent beleadni, de a Berlin nem adta olcsón az előnyét, 11 perccel a vége előtt néggyel vezetett. Milosavljev előbb Thiagus próbálkozását, majd Elísson ziccerét védte ki, ekkora szívességeket nem tehetett a magyar bajnok, ha komolyan gondolta a pontszerzést.
Fáradt a Berlin, de a Veszprém ezt nem tudta kihasználni, hét perccel a vége előtt jött az utolsó hazai időkérés, 24-29.
Gidselben még volt kraft, a hatodikat lőtte a dán klasszis, a másik oldalon Remili is beköszönt, neki még csak a második volt. Váratlanul lett izgalmas a véghajrá, a Füchse nyugodt volt, talán túlságosan is, a Veszprém mínusz egyre zárkózott és maradt még fél perc, a vendégek támadtak. Av Teigum gólja lezárta a meccset, a legvégén Elísson volt eredményes.
Úgy kapott ki a Veszprém, hogy remek kapusteljesítménye akadt. Ezzel együtt a magyar bajnok végig futott az eredmény után a sokkal gyorsabban játszó és kevesebbet hibázó vendégekkel szemben. Az egyetlen pozitívum, hogy a legvégén szép hajrával kozmetikázni tudott az eredményen a csapat.
Ahogyan tavasszal, ismét egy góllal bizonyult jobbnak a Veszprémnél a Füchse az arénában.
One Veszprém–Füchse Berlin: megint egy gól döntött
Bajnokok Ligája csoportkör, A csoport
One Veszprém–Füchse Berlin 31-32 (12-16)
Veszprém, 5078 néző. V.: Lah, Sok (szlovének). One Veszprém HC: APPELGREN - Lenne 4, Martinovic 1, Pesmalbek, Thiagus 1, Hesam 4, Descat 1. Csere: Corrales (kapus), Cindric 3, ADEL 6, Remili 4, Ligetvári, Ali Zein 1, Elísson 3 (1), el-Dera 2, Marguc 1. Edző: Xavier Pascual.
Füchse Berlin: MILOSAVLJEV - AV TEIGUM 7, GIDSEL 6, LICHTLEIN 5, Marsenic 1, Andersson 3, ARINO 5. Csere: Darj, Wiede, Langhoff 1, Grondahl 4 (4). Edző: Nikolaj Krickau.
Kiállítások: 2, ill. 8 perc.
Hétméteresek: 3/1, ill. 4/4.