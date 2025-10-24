október 24., péntek

Kézilabda-BL

1 órája

Mi történt hazai pályán a Veszprémmel?

Ugyan a végeredmény szoros lett, összességében a vendégek lejátszották a magyar bajnokot. A One Veszprém–Füchse Berlin kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzésre tekintünk vissza.

Horváth Gábor

Nagyon rég nem láttunk ennyire erőtlen és a pontszerzésre esélytelen Veszprémet hazai pályán. A One Veszprém–Füchse Berlin mérkőzés egyoldalú volt, még akkor is, ha a végeredmény nem ezt mutatja.

Könnyedén nyerték meg a vendégek a One Veszprém–Füchse Berlin mérkőzést a kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjában. Nedim Remiliék gyengén teljesítettek.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

One Veszprém–Füchse Berlin: újfajta hangulat a Veszprém Arénában

A Veszprém Aréna nem egy bevehetetlen vár, de azt azért a szurkolók megszokhatták, hogy ha sikerül is nyernie olykor-olykor egy-egy vendégnek, az általában végletekig kiélezett összecsapáson történik, minimális különbséggel.

Sokkal inkább volt jellemző a One Veszprém hazai meccseire az a kép, hogy a házigazda voltaképpen bedarálja az ellenfelet, azaz a meccs valamely szakaszában olyan szinten fölé tornyosul, annyira ráerőlteti akaratát, ami megfojtja a másik játékát. A lelátók dübörgése mindennek szerves részét képezi, a drukkerhad és a csapat egysége gyilkos párosítást szokott jelenteni a Veszprém Arénában.

Most egy újfajta hazai hangulattal kellett szembesülni, ami egy idegen tapasztalás volt. A Füchse Berlin darálta be a bakonyiakat, a németek úgy játszották le a magyar bajnokot, hogy két fontos emberük kiesett, Wiedét hordágyon vitték le a pályáról, Darj pedig az első félidő végén megkapta harmadik két perces kiállítását.

A vendégek jól tudták, hogy mit kell játszani a One Veszprém ellen, amelynek nem volt ellenszere a gyors kézilabdára. Nem mostanában történt meg az, hogy egy vendégcsapat hét góllal vezessen a Veszprém Arénában, s bár a vége csak mínusz egy lett a bakonyiak szempontjából, összességében sima berlini siker született.

A csarnok hangulata csak azért nem volt gyászos a meccs után, mert a hazaiak becsülettel hajtva kozmetikáztak az eredményen. Mínusz hétnél, vagy ötnél minden bizonnyal hangos füttyszó kísérte volna öltözőbe a veszprémi fiúkat.

Remil vs. Gidsel: a dán volt a jobb

Az összecsapást megelőzően összehasonlítottuk Nedim Remilit és Mathias Gidselt. A két sztár közül egyértelműen utóbbi teljesített jobban. A dán nagyjából végigjátszotta a 60 percet, nyolc lövésből hat gólt szerzett, emellett rengeteg helyzetet teremtett társainak, heteseket harcolt ki. Remili négyszer volt eredményes (hét próbálkozásból), de ebből kettőt a mérkőzés azon szakaszában lőtt, amikor már nagyjából eldőlt a meccs.

A bakonyiak legjobbja egyértelműen Mikael Appelgren volt, a svéd kapus 31 százalékos hatékonysággal tette a dolgát, több ziccert is fogott.

Ezt a teljesítmény azonban mondhatni semlegesítette a Dejan Milosavljev, a szerb hálóőr ismét hozta tudását, 16 védést mutatott be, köztük extra hárításokat láthattunk tőle. Itt kell megemlíteni, hogy a berliniek kapusedzője az a Dejan Perics, aki emlékezetes időszakot töltött Veszprémben és még most is szeretettel emlékeznek rá a szurkolók, többször is hangosan skandálták a korábbi klasszis nevét.

A találkozón egyik csapat sem volt túl pontos, a veszprémiek 57 százalékos lövési hatékonysága azonban elég gyenge (a berlinieké sem acélos: 60%), és ebben benne van két kihagyott hétméteres is.

A One Veszprém legközelebb szombaton lép pályára, az NB I-ben a Szigetszentmiklóst fogadja.

Pascual: az első félidőben borzasztóan játszottunk

One Veszprém–Füchse Berlin 31-32 (12-16)

Veszprém, 5078 néző. V.: Lah, Sok (szlovének). One Veszprém HC: APPELGREN - Lenne 4, Martinovic 1, Pesmalbek, Thiagus 1, Hesam 4, Descat 1. Csere: Corrales (kapus), Cindric 3, ADEL 6, Remili 4, Ligetvári, Ali Zein 1, Elísson 3 (1), el-Dera 2, Marguc 1. Edző: Xavier Pascual.

Füchse Berlin: MILOSAVLJEV - AV TEIGUM 7, GIDSEL 6, LICHTLEIN 5, Marsenic 1, Andersson 3, ARINO 5. Csere: Darj, Wiede, Langhoff 1, Grondahl 4 (4). Edző: Nikolaj Krickau.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/1, ill. 4/4.

Nyilatkozatok (a handballveszprem.hu alapján)

Xavier Pascual: 

Az első félidőben borzasztóan játszottunk és hamar hátrányba kerültünk. Körülbelül tíz perc után elveszítettük az irányítást a meccs felett – a Berlin sokkal jobb volt nálunk. A második félidőben próbáltunk változtatni az intenzitásunkon, de ők kihasználták a helyzeteiket, és 6-7 góllal elhúztak, ami nagyon megnehezítette a dolgunkat. A csapat tovább harcolt, de a Berlin megérdemelten nyert. 

Nicolej Krickau: 

Talán akkor döntöttük el a meccset, amikor az első félidőben elhúztunk négy góllal. Akkor támadásban Lichtlein vezetésével ment minden, hátul pedig Milosavljev igazi fal volt. A második félidőben sokáig tudtuk tartani a tempónkat, többet futottunk a Veszprémnél, ahogyan azt szerettük volna. Hogy a vége szoros lett? Ott már az órát is néztük, de azért kellett Av Teigum megnyugtató gólja a végére. Sajnos nem tudom, mi lesz Wiedével, a térdsérülés biztos, a súlyossága a kérdés.

A BL A csoportjának állása

  1. Füchse Berlin 12
  2. Aalborg 10
  3. Sporting 8
  4. Nantes 6
  5. Veszprém 6
  6. Kielce 4
  7. Kolstad 2
  8. Bucuresti 0

 

