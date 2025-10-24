Mi történt hazai pályán a Veszprémmel?

Nagyon rég nem láttunk ennyire erőtlen és a pontszerzésre esélytelen Veszprémet hazai pályán. A One Veszprém–Füchse Berlin mérkőzés egyoldalú volt, még akkor is, ha a végeredmény nem ezt mutatja.

Könnyedén nyerték meg a vendégek a One Veszprém–Füchse Berlin mérkőzést a kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjában. Nedim Remiliék gyengén teljesítettek

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

One Veszprém–Füchse Berlin: újfajta hangulat a Veszprém Arénában

A Veszprém Aréna nem egy bevehetetlen vár, de azt azért a szurkolók megszokhatták, hogy ha sikerül is nyernie olykor-olykor egy-egy vendégnek, az általában végletekig kiélezett összecsapáson történik, minimális különbséggel.

Sokkal inkább volt jellemző a One Veszprém hazai meccseire az a kép, hogy a házigazda voltaképpen bedarálja az ellenfelet, azaz a meccs valamely szakaszában olyan szinten fölé tornyosul, annyira ráerőlteti akaratát, ami megfojtja a másik játékát. A lelátók dübörgése mindennek szerves részét képezi, a drukkerhad és a csapat egysége gyilkos párosítást szokott jelenteni a Veszprém Arénában.

Most egy újfajta hazai hangulattal kellett szembesülni, ami egy idegen tapasztalás volt. A Füchse Berlin darálta be a bakonyiakat, a németek úgy játszották le a magyar bajnokot, hogy két fontos emberük kiesett, Wiedét hordágyon vitték le a pályáról, Darj pedig az első félidő végén megkapta harmadik két perces kiállítását.

A vendégek jól tudták, hogy mit kell játszani a One Veszprém ellen, amelynek nem volt ellenszere a gyors kézilabdára. Nem mostanában történt meg az, hogy egy vendégcsapat hét góllal vezessen a Veszprém Arénában, s bár a vége csak mínusz egy lett a bakonyiak szempontjából, összességében sima berlini siker született.

A csarnok hangulata csak azért nem volt gyászos a meccs után, mert a hazaiak becsülettel hajtva kozmetikáztak az eredményen. Mínusz hétnél, vagy ötnél minden bizonnyal hangos füttyszó kísérte volna öltözőbe a veszprémi fiúkat.