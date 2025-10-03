Országos fesztiválon és bajnokságon jártak az SVSE sportolói

A magyar bajnokságon Simon-Varga Fanni 1500 méter akadályfutásban (U16) utasított mindenkit maga mögé (5:22.37, egyéni csúcs), míg Kingl Marcell 1500 méter síkfutásban (U15) szerzett ezüstérmet egyéni csúccsal (4:36.48). A fiúk versenyében az előkelő negyedik helyen ért be Dénes Mátyás (4:44.53, egyéni csúcs). A 800 méteres síkfutásban az U16-os korosztályban Kovács Kincső rajt-cél győzelmet aratott 2:23.92-vel, míg csapattársa, Simon-Varga Fanni ért be a második helyen (2:26.48). A fiúk versenyében (U15) 3000 méter síkfutásban Kingl Marcell bronzérmesként zárt 10:27.08-as időeredménnyel.

A kölyökatléták országos fesztiválján, az U12-es korosztályban az SVSE is érdekelt volt. A nyolc fős csapat (Mészáros Zoé, Szőnyi Hanga, Szórád Zuboly, Schindler Dóra, Schindler Luca, Nyemcsok Dorián, Horváth Dominik, Fajd Merse) öt versenyszámot teljesített és megharcolva minden pontért, végül az ezüstérem kerülhetett a nyakukba.

További eredmények, U15

Keller Márton, 1500 m síkfutás: 5:11.12, 800 m: 2:25.87.

Horváth-Buday Bulcsú, 1500 m síkfutás: 5:22.52.

Kaszás Zsigmond, 300 m: 39.78, 300 m gát: 43.17.

Fazekas Milos, 300 m: 42.92, 300 m gát: 48.07.

Fehér Benedek, 300 m: 44.18, 800 m: 2:21.74.

Kerekes Lea, 300 m: 47.83.

U16