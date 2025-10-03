1 órája
Országos fesztiválon és bajnokságon jártak az SVSE sportolói
Az U16-os és U15-ös atléták kapták a figyelmet nemrég Budapesten, a magyar bajnokságon. Mellettük a legkisebbek (U10 és U12) is rajthoz álltak az országos fesztiválon. Az SVSE számára mindkét verseny tartogatott izgalmakat és kimagasló eredményeket.
A legkisebbek is szépen helyt álltak
Forrás: SVSE
A magyar bajnokságon Simon-Varga Fanni 1500 méter akadályfutásban (U16) utasított mindenkit maga mögé (5:22.37, egyéni csúcs), míg Kingl Marcell 1500 méter síkfutásban (U15) szerzett ezüstérmet egyéni csúccsal (4:36.48). A fiúk versenyében az előkelő negyedik helyen ért be Dénes Mátyás (4:44.53, egyéni csúcs). A 800 méteres síkfutásban az U16-os korosztályban Kovács Kincső rajt-cél győzelmet aratott 2:23.92-vel, míg csapattársa, Simon-Varga Fanni ért be a második helyen (2:26.48). A fiúk versenyében (U15) 3000 méter síkfutásban Kingl Marcell bronzérmesként zárt 10:27.08-as időeredménnyel.
A kölyökatléták országos fesztiválján, az U12-es korosztályban az SVSE is érdekelt volt. A nyolc fős csapat (Mészáros Zoé, Szőnyi Hanga, Szórád Zuboly, Schindler Dóra, Schindler Luca, Nyemcsok Dorián, Horváth Dominik, Fajd Merse) öt versenyszámot teljesített és megharcolva minden pontért, végül az ezüstérem kerülhetett a nyakukba.
További eredmények, U15
- Keller Márton, 1500 m síkfutás: 5:11.12, 800 m: 2:25.87.
- Horváth-Buday Bulcsú, 1500 m síkfutás: 5:22.52.
- Kaszás Zsigmond, 300 m: 39.78, 300 m gát: 43.17.
- Fazekas Milos, 300 m: 42.92, 300 m gát: 48.07.
- Fehér Benedek, 300 m: 44.18, 800 m: 2:21.74.
- Kerekes Lea, 300 m: 47.83.
U16
- Kiss Lukács, 300 m: 39.23, 800 m: 2:12.71.
- Szabó Regő, 300 m: 43.08.
- Vén Levente, 300 m: 43.95, 300 m gát: 49.69.
- Kovács Zoé, 300 m: 46.38, 800 m: 2:34.90.