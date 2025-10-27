Őszi futófesztivál Pápa utcáin

Az őszi futófesztivál résztvevői idén is változatos útvonalon – a Schwenczel-réten és a Külső-Várkerten keresztül – teljesíthették a különböző távokat. A rajt és a cél ezúttal is a sportcentrum futópályáján volt, ahonnan a futók egy 5,25 kilométeres körön haladtak végig.

Az őszi futófesztivál mezőnye együtt indult útnak

Fotó: Haraszti Gábor

Az őszi futófesztivál idén is nagy sikert aratott

A választott távnak megfelelően ezt egy, két vagy négy alkalommal kellett lefutniuk. A pálya különböző burkolatai – rekortán, aszfalt, térkő, murva és apró kavics – izgalmas kihívást és élményt kínáltak minden indulónak.

Az idei rendezvény újdonságaként debütált a 2 kilométeres „FunRun” örömfutás, amelyet elsősorban gyermekeknek, idősebbeknek és kezdő futóknak hirdettek meg, hogy ők is átélhessék a versenyhangulatot. A tapasztaltabb sportolók 5,25 km, 10,5 km vagy 21,1 km-es (félmaratoni) távok közül választhattak – utóbbit akár egyéniben, akár háromfős váltóban.

5,25 kilométeren Végh Tamás győzött

Fotó: Haraszti Gábor

A mezőnyben kiváló eredmények születtek:

5,25 km: a férfiaknál Végh Tamás győzött (18:08), a nőknél Szemán Dorka Kinga (20:35).

10,5 km: a férfiaknál Lovas Barna Hunor (00:38:56), a nőknél Winhoffer Júlia (00:44:04) lett az első.

21,1 km (félmaraton): Nick Márton fantasztikus 1:14:35-ös idővel ért célba elsőként, míg a nőknél Radványi Alexandra diadalmaskodott 1:37:04-gyel.

A váltók versenye is szoros küzdelmeket hozott: a férfiaknál a Lábonfutók csapata (1:25:00), a nőknél pedig a VEDAC Lányok (1:31:05) szereztek aranyérmet.

A futók a Schwenczel-réten is keresztülhaladtak

Fotó: Haraszti Gábor

A befutók minden kategóriában elismerésben részesültek: a célba érkezők érmet és befutócsomagot kaptak, a „FunRun” résztvevői pedig külön befutóéremmel térhettek haza. A Pápai Sport CentRUN az Aktív Magyarország Élmény- és Szabadidősport program támogatásával valósult meg, tovább erősítve Pápa sportos közösségét és az egészséges életmód népszerűségét.