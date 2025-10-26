október 26., vasárnap

Kimaradt helyzetek

1 órája

Újabb bosszantó vereséget szenvedett a Perutz FC

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában Budaörsre utazott a Frutti Drink-Perutz FC Pápa. A vendégek kétgólos hátrányból kis híján egyenlíteni tudtak, végül azonban a hajrában budaörsiek bebiztosították a győzelmet.

Veol.hu

Budaörs–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 4-2 (2-1) Gsz.: Szedlár, Rónaszéki, Sinka, Jármai ill. Varga, Nagy K.

Perutz FC - Kétgólos vereség Budaörsön
A Perutz FC nem tudott idegenben bravúrt bemutatni
Fotó: Frutti Drink-Perutz FC/Facebook

Budaörsi Városi Stadion. V.: Maml. Budaörs: Vas B. – Gál, Szécsi (Lehoczky, 70.), Vas B., Schmidtka, Rónaszéki (Jármai, 65.), Laudán (Birtalan, 65.), Szedlár (Kovács, 81.), Sinka (Németh, 70.), Sajbán, Sóron. Edző: Imrik László. 

Frutti Drink-Perutz FC Pápa: Kiss – Mogyorósi (Papp, 65.), Szabó, Sipos-Kiss (Banai, 46.), Nagy K., Varga (Cser, 75.), Molnár, Pető (Szalai, 75.), Rozman (Ruzsás, 46.), Szőke, Hauser B. Edző: Kun-Szabó Attila.

A Perutz FC ismét sok helyzetet puskázott el

Egyik közvetlen riválisához utazott a legutóbbi három mérkőzését elveszítő pápai együttes, melyből két alapember, Németh Noel és Nagy Dávid sérülés miatt hiányzott. A 19. percben a hazaiak szerezték a mérkőzés első találatát, Szedlár volt eredményes, azonban nem sokáig örülhettek a vendéglátók, ugyanis egy perccel később Varga egyenlített. Hat perccel később egy védelmi megingást Rónaszéki használt ki, 2-1 állt az eredményjelzőn a szünetben. A második felvonás elején hamar kétgólos lett a hazai vezetés, egy bal oldali szögletet követően Sinka iratkozott fel a gólszerzők közé. Negyed órával a lefújás előtt büntetőhöz jutott a Perutz, melyet Nagy Krisztián magabiztosan értékesített (3-2). Izgalmas 15 perc volt hátra, a pápaiak mindent megtettek az egyenlítésért, de a 85. percben egy kontratámadás végén Jármai megszerezte a Budaörs negyedik, mindent eldöntő találatát, ami egyben a végeredményt is jelentette.

A kék mezes Perutz négy meccs óta nyeretlen
Fotó: Frutti Drink-Perutz FC/Facebook

Kun-Szabó Attila: Nehéz ilyenkor bármit is mondani, a második félidőben mi domináltunk, helyzeteink voltak, de az egyéni hibák ismét előjöttek, ezek okozták a vesztünket. Az ellenfél kontrákból veszélyes volt, de egy pontra érzésem szerint rászolgáltunk volna. Jövő héten hazai pályán próbálunk javítani.

A Perutz FC november 2-án 13 órai kezdettel a sereghajtó Újpest II-t fogadja.

 

