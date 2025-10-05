október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Két gól a hajrában

1 órája

Túl nagy falat volt a Komárom a Perutznak

Címkék#Komárom VSE#Frutti Drink-Perutz FC Pápa#labdarúgás NB III.

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában a legutóbbi négy mérkőzését megnyerő Komáromot fogadta a Frutti Drink-Perutz FC Pápa. A pápaiak a 0–0-s első félidőt követően a hajrában bekapott két góllal pont nélkül vonultak az öltözőbe.

Haraszti Gábor

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Komárom VSE 0–2 (0–0) Gólszerzők: Szénási (83.), Vukasovic (86.). Perutz stadion, 400 néző. V.: Erni (Havasi-Németh, Kovács). Frutti Drink-Perutz FC Pápa: Kiss – Mogyorósi (Nagy K., 56.), Szabó, Papp (Nagy D., 56.), Molnár, Banai (Szép, 81.), Pető (Szalai, 40.), Rozman, Ruzsás, Szőke, Hauser B. (Cser, 81.), Edző: Kun-Szabó Attila. Komárom VSE: Ásványi – Farkas, Bartos (Vukasovic, 65.), Köles, Csöngei (Batizi-Pócsi, 71.), Bagó, Szénási, Kószás, Múcska, Nagy (Szecsődi G., 75.), Bán (Szecsődi M., 65.). Edző: Horváth Csaba.

Perutz FC - Vereség a Komárom ellen
A kék mezes Perutz FC a 83.percig hősiesen védekezett
Fotó: Haraszti Gábor

A Perutz FC nem jutott el a vendégkapuig

Két Kiss-védést jegyezhettünk fel az első negyedórában: előbb Bartos, majd Csöngei lövését hárította a hazai hálóőr. A Perutz becsülettel próbálkozott, de támadásaiban nem rejlett igazi veszély, így erejének nagy részét a védekezés emésztette fel. A 16. percben óriási komáromi lehetőség maradt ki: Farkas a kapussal szemben a passzt választotta, ám a hosszú oldalon érkező Csöngeihez nem jutott el pontosan a labda. A 27. percben Bagó révén betalált a Komárom, de Erni játékvezető les címén érvénytelenítette a találatot. A második félidőben hosszú kihagyás után a Nagy testvérek ismét játékra jelentkeztek. 

A pápaiak hősiesen védekeztek
Fotó: Haraszti Gábor

A 60. percben Hauser ugratta ki Nagy Dávidot, aki a hosszún üresen érkező Nagy Krisztiánt szerette volna játékba hozni, de az egyik vendégvédő lefülelte a támadást. A 61. percben Kiss kapus Bartus fejesét ütötte ki, majd egy eladott labda után Múcska a jobb kapufát találta el. A 80. percben egy védelmi hibát Batizi-Pócsi kis híján kihasznált, próbálkozása kevéssel kerülte el a kapu jobb oldalát. A Perutz a 83. percig bírta a rohamokat: egy szöglet után Szénási fejelt a hálóba (0–1). Két perccel később Vukasovic a bal kapufát találta el, majd egy perccel ezután már pontosabban célzott – Bagó beadását kapásból a kapu közepébe lőtte, beállítva a 0–2-es végeredményt.

Az utolsó percig nagy volt a küzdelem a pályán
Fotó: Haraszti Gábor

Kun-Szabó Attila (Perutz FC): Az első félidőben stabilan védekeztünk, a második felvonásban sajnos az ellenfél fölénk kerekedett. A középpályás védekezés nem volt elég hatékony, és nehezen tudtunk odaférkőzni a kapujuk elé. El kell ismerni, a Komárom ma jobb volt, megérdemelten nyertek.

Horváth Csaba (Komárom VSE): Idegőrlő mérkőzés volt, az első félidőben el kellett volna döntenünk a három pont sorsát. A második játékrészben rengeteg ziccerünk, több kapufánk is volt, a hazaiaknak nem volt gólhelyzetük. Figyeltünk a kontrákra, és megérdemelten nyertünk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu