1 órája
Túl nagy falat volt a Komárom a Perutznak
Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában a legutóbbi négy mérkőzését megnyerő Komáromot fogadta a Frutti Drink-Perutz FC Pápa. A pápaiak a 0–0-s első félidőt követően a hajrában bekapott két góllal pont nélkül vonultak az öltözőbe.
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Komárom VSE 0–2 (0–0) Gólszerzők: Szénási (83.), Vukasovic (86.). Perutz stadion, 400 néző. V.: Erni (Havasi-Németh, Kovács). Frutti Drink-Perutz FC Pápa: Kiss – Mogyorósi (Nagy K., 56.), Szabó, Papp (Nagy D., 56.), Molnár, Banai (Szép, 81.), Pető (Szalai, 40.), Rozman, Ruzsás, Szőke, Hauser B. (Cser, 81.), Edző: Kun-Szabó Attila. Komárom VSE: Ásványi – Farkas, Bartos (Vukasovic, 65.), Köles, Csöngei (Batizi-Pócsi, 71.), Bagó, Szénási, Kószás, Múcska, Nagy (Szecsődi G., 75.), Bán (Szecsődi M., 65.). Edző: Horváth Csaba.
A Perutz FC nem jutott el a vendégkapuig
Két Kiss-védést jegyezhettünk fel az első negyedórában: előbb Bartos, majd Csöngei lövését hárította a hazai hálóőr. A Perutz becsülettel próbálkozott, de támadásaiban nem rejlett igazi veszély, így erejének nagy részét a védekezés emésztette fel. A 16. percben óriási komáromi lehetőség maradt ki: Farkas a kapussal szemben a passzt választotta, ám a hosszú oldalon érkező Csöngeihez nem jutott el pontosan a labda. A 27. percben Bagó révén betalált a Komárom, de Erni játékvezető les címén érvénytelenítette a találatot. A második félidőben hosszú kihagyás után a Nagy testvérek ismét játékra jelentkeztek.
A 60. percben Hauser ugratta ki Nagy Dávidot, aki a hosszún üresen érkező Nagy Krisztiánt szerette volna játékba hozni, de az egyik vendégvédő lefülelte a támadást. A 61. percben Kiss kapus Bartus fejesét ütötte ki, majd egy eladott labda után Múcska a jobb kapufát találta el. A 80. percben egy védelmi hibát Batizi-Pócsi kis híján kihasznált, próbálkozása kevéssel kerülte el a kapu jobb oldalát. A Perutz a 83. percig bírta a rohamokat: egy szöglet után Szénási fejelt a hálóba (0–1). Két perccel később Vukasovic a bal kapufát találta el, majd egy perccel ezután már pontosabban célzott – Bagó beadását kapásból a kapu közepébe lőtte, beállítva a 0–2-es végeredményt.
Kun-Szabó Attila (Perutz FC): Az első félidőben stabilan védekeztünk, a második felvonásban sajnos az ellenfél fölénk kerekedett. A középpályás védekezés nem volt elég hatékony, és nehezen tudtunk odaférkőzni a kapujuk elé. El kell ismerni, a Komárom ma jobb volt, megérdemelten nyertek.
Horváth Csaba (Komárom VSE): Idegőrlő mérkőzés volt, az első félidőben el kellett volna döntenünk a három pont sorsát. A második játékrészben rengeteg ziccerünk, több kapufánk is volt, a hazaiaknak nem volt gólhelyzetük. Figyeltünk a kontrákra, és megérdemelten nyertünk.