Negyvenéves játékos okozta a Perutz vesztét

Frutti Drink-Perutz FC Pápa – Puskás Akadémia II. 1-3 (0-1) Gsz.: Nagy K. ill. Zahorán, Magasföldi 2

A Perutz FC támadója, Nagy Krisztián büntetőből egyenlített

Fotó: Haraszti Gábor

A Perutz FC közel állt a bravúrhoz

Perutz stadion, 400 néző. V.: Linn. Frutti Drink-Perutz FC Pápa: Hauser M. - Mogyorósi (Cser, 66.), Szabó B., Nagy K., Molnár, Szalai (Pető, 66.) Banai (Sipos-Kiss, 66.), Rozman (Szép, 87.), Nagy D. (Papp, 46.), Szőke, Hauser B. Edző: Kun-Szabó Attila. Puskás Akadémia II.: Bozó – Lakatos (Csiszár, 46.), Yablonskyi, Gustei (Krupa, 55.), Varga, Makara (Radványi, 89.), Orján, Magyarics (Antal, 55.), Zahorán (Magasföldi, 64.), Major, Vékony. Edző: Babó Levente.

Magasföldi lövését nem tudta kitolni Hauser kapus

Fotó: Haraszti Gábor

A mérkőzést aktívan kezdte a Puskás, Hausernek már a 16. percben nagy bravúrt kellett bemutatnia. Néhány perccel később egy labdavesztés után Zahorán közelről megszerezte a vezetést a vendégeknek (0–1). A Perutz hamar válaszolhatott volna, de Bozó kapus hárította Nagy Dávid lövését. A második félidőben is bátran játszott a hazai alakulat, Nagy Krisztián próbálkozását ismét Bozó védte bravúrral. A 72. percben azonban jött az áttörés: Vékony buktatta Hausert a tizenhatoson belül, a második sárgájával kiállították, a megítélt büntetőt pedig Nagy Krisztián magabiztosan a bal felsőbe lőtte (1–1). Az öröm nem tartott sokáig: a 79. percben a csereként beálló Magasföldi szabadrúgásból ismét a vendégeknek szerzett vezetést, majd a 87. percben egy fejesből beállította az 1–3-as végeredményt.

Tíz emberrel fejezte be a meccset a Puskás II.

Fotó: Haraszti Gábor

Kun-Szabó Attila: Megérdemelten nyertek a vendégek, 80 percig jól helytálltunk, de az egyéni hibák megpecsételték a sorsunkat.

A Perutz FC a következő fordulóban Budaörsre utazik.