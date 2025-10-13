Mezőnyjátékos védte a Perutz kapuját

FC Sopron–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 3-2 (2-2). Gsz.: Tóth, Fendrik, Szilágyi A. ill. Nagy K., Nagy D.

A Perutz FC két gólt lőtt az első félidőben

Fotó: SC Sopron/Facebook

Sopron, 500 néző. V.: Gindl. FC Sopron: Ferenczi – Bokor (Kovács, 75.), Somogyi, Oláh, Szilágyi, Molnár, Tóth, Fendrik, Orosz, Reseterits, Szóka (Végh, 83.). Edző: Finta Zoltán. Frutti Drink-Perutz FC Pápa: Kiss – Mogyorósi (Papp, 55.), Szabó, Sipos-Kiss (Banai, 55.), Nagy K., Molnár, Rozman, Nagy D., Ruzsás (Szalai, 67.), Szőke (Pető, 80.), Hauser (Varga, 80.). Edző: Kun-Szabó Attila.

A Perutz FC vesztét korábbi játékosa okozta

Gólzáporos első félidőt szurkolhattak végig a kilátogatók, negyed óra alatt mindjárt három gól esett. A 2. percben Tóth Dávid 18 méterről a kapu bal oldalába bombázott, 1-0. A 6. percben egy nagy védelmi hibát Nagy Krisztián használt ki, és 5 méterről egyenlített 1-1. Tíz perccel később ismét hibázott a soproni védelem, Nagy Dávid 17 méterről a bal alsó sarokba lőtt 1-2. A 43. percben egy szabadrúgás utáni kavarodásból Fendrik talált a hálóba 2-2.

Kiss Ákos idő előtt hagyta el a pályát

Fotó: SC Sopron/Facebook

Egy óra játék után ismét megszerezte a vezetést a hazai alakulat, a korábbi Perutz-játékos, Szilágyi Adrián 18 méteres bombája a jobb felső sarokban kötött ki, 3-2. A 85. percben tíz emberre fogyatkoztak a pápaiak, Kiss Ákost állította ki a játékvezető, addigra viszont már Kun-Szabó Attila mind az öt cserelehetőségét kihasználta, így hiába ült Hauser és Varga kapus is a kispadon, nem tudtak pályára lépni. A hajrában így Banai Zétény állt a háló előtt, az eredmény nem változott, szoros meccsen tartotta otthon a pontokat a Sopron.

A középpályás Banai Zétény kapusként debütált

Fotó: SC Sopron/Facebook

Kun-Szabó Attila: Egy kiélezett meccsen nagyot küzdött a csapat, nem lehet elmarasztalni senkit, ezúttal is tudásunk szinte maximumát nyújtottuk. A mérkőzés fordulópontjaiból sajnos mi jöttünk ki rosszul, 1-2-nél ziccert rontottunk, 2-2 után üres kapura hibáztunk, majd Szilágyi egy bombagóllal eldöntötte a meccset, ő jelentette a különbséget. A kiállításról csak annyit, mielőtt kapusunk a tizenhatoson kívül kézzel ért volna a labdához, a hazai játékost lesről ugratták ki.

A Perutz FC október 18-án, szombaton 13 órától a második helyen álló Puskás Akadémia II-t fogadja.