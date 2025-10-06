október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulók
Ijesztő sérülés a futballpályán

33 perce

Vért köpött a fiatal pápai focikapus, mentő vitte el a stadionból

Címkék#sérülés#vér#mentő#Perutz FC

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság Észak-Nyugati csoportjának 10. fordulójában a Komáromot fogadta a Frutti Drink-Perutz FC Pápa. A találkozó hajrájában a pápaiak kapusa, Kiss Ákos annyira súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, hogy mentő vitte a kórházba.

Veol.hu

A pontvadászat vasárnapi játéknapján a Perutz FC kétgólos vereséget szenvedett a jobb erőkből álló Komáromtól, ám nem csak Szénási és Vukasovic gólja miatt marad emlékezetes az összecsapás. A 88. percben a hazaiak kapusát, Kiss Ákost egy közeli lövésnél a mellkasán szerencsétlenül találta el a labda, aminek következtében vért köpött, és néhány percig ápolni kellett.

Perutz FC - kórházba került a pápai focicsapat kapusa
A Perutz FC kapusa, Kiss Ákos (feketében) jó teljesítményt nyújtott a mérkőzésen
Fotó: Haraszti Gábor

Nagy volt az ijedtség a Perutz FC-nél 

A játékost nem cserélték le, a lefújásig a pályán volt, ám ezután a vezetőség úgy döntött, mentőt hív hozzá. A kapus saját lábán szállt be az esetkocsiba, a pápai kórházban elvégzett vizsgálatok bordazúzódást állapítottak meg. A hálóőrre néhány napos pihenő vár, ezt követően pedig remélhetőleg visszatérhet a pályára.

A lefújás után mentőt hívtak a pápai stadionba
Fotó: Haraszti Gábor

 

 

