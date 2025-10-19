október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lövészet

28 perce

Sárközi Tamás lett az egyik országos bajnok

Címkék#olimpiai#versenyszámban#Budapesti Rendőr Sportegyesület#Sárközi Tamás Dániel#ZTE Zalaegerszeg#lövészet

Ajkai versenyző is állt a dobogón a Magyar Sportlövők Szövetsége országos bajnokságán, amelyet az ajkai lőtér átadó ünnepségét követően tartottak.

Tisler Anna

 A versenyre Budapestről, Szegedről, Győrből, Börzsönyből, Zalaegerszegről, Gyöngyösről és Ajkáról neveztek lövészek. Az egész napos versenyben több számban szerezhették a pontokat.

Jobbra az ajkaiak sikeres versenyzője, Sárközi Tamás
Fotó: Gyarmati László

A peremgyújtású pisztoly gyorslövés fém irányzék versenyszámban országos bajnok lett Nagy Tibor, a Budapesti Honvéd sportolója, második Rábai Zsombor (ZTE Zalaegerszeg), harmadik Sárközi Tamás Dániel (Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület). A csapatversenyben országos bajnoki címet szerzett  a ZTE Zalaegerszeg, Pintér Ernő Tibor, Németh Ferenc és Rábai Zsombor. Második lett az Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület, Sárközi Tamás Dániel, Berzsák Lajos és Nagy Gábor. A központigyújtású pisztoly gyorslövés fém irányzék versenyszámban országos bajnok lett Sárközi Tamás Dániel, második helyen végzett Dencs Zoltán ( Börzsöny LK), harmadik lett Pernyész Csaba (DVLA Szeged).

Csapatban szintén a ZTE Zalaegerszeg nyerte az országos bajnoki címet. Központigyújtású pisztoly gyorslövés optikai irányzék versenyszámban győzött Pálfi Gábor (DVLA Szeged), második lett  Rábai Zsombor, harmadik Sárközi Tamás Dániel. Központigyújtású puska gyorslövés fém irányzék versenyszám országos bajnoka Csaba Levente (BRSE), második helyezett Czakó Ernő (Győri LK), harmadik Dencs Zoltán. Peremgyújtású puska gyorslövés optikai irányzék versenyszámban bajnok lett Horváth József Csaba (Budapesti Rendőr Sportegyesület), második helyen végzett Czakó Ernő, harmadik lett Varga Károly, a Budapesti Rendőr Sportegyesület tagja, 1980-as olimpiai bajnok, aki sokat tett az ajkai lőtér felújításáért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu