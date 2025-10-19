Sárközi Tamás lett az egyik országos bajnok

A versenyre Budapestről, Szegedről, Győrből, Börzsönyből, Zalaegerszegről, Gyöngyösről és Ajkáról neveztek lövészek. Az egész napos versenyben több számban szerezhették a pontokat.

Jobbra az ajkaiak sikeres versenyzője, Sárközi Tamás

Fotó: Gyarmati László

A peremgyújtású pisztoly gyorslövés fém irányzék versenyszámban országos bajnok lett Nagy Tibor, a Budapesti Honvéd sportolója, második Rábai Zsombor (ZTE Zalaegerszeg), harmadik Sárközi Tamás Dániel (Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület). A csapatversenyben országos bajnoki címet szerzett a ZTE Zalaegerszeg, Pintér Ernő Tibor, Németh Ferenc és Rábai Zsombor. Második lett az Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület, Sárközi Tamás Dániel, Berzsák Lajos és Nagy Gábor. A központigyújtású pisztoly gyorslövés fém irányzék versenyszámban országos bajnok lett Sárközi Tamás Dániel, második helyen végzett Dencs Zoltán ( Börzsöny LK), harmadik lett Pernyész Csaba (DVLA Szeged).

Csapatban szintén a ZTE Zalaegerszeg nyerte az országos bajnoki címet. Központigyújtású pisztoly gyorslövés optikai irányzék versenyszámban győzött Pálfi Gábor (DVLA Szeged), második lett Rábai Zsombor, harmadik Sárközi Tamás Dániel. Központigyújtású puska gyorslövés fém irányzék versenyszám országos bajnoka Csaba Levente (BRSE), második helyezett Czakó Ernő (Győri LK), harmadik Dencs Zoltán. Peremgyújtású puska gyorslövés optikai irányzék versenyszámban bajnok lett Horváth József Csaba (Budapesti Rendőr Sportegyesület), második helyen végzett Czakó Ernő, harmadik lett Varga Károly, a Budapesti Rendőr Sportegyesület tagja, 1980-as olimpiai bajnok, aki sokat tett az ajkai lőtér felújításáért.