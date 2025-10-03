október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Küzdősport

1 órája

Siam Fight Club: nagyszerű sikerek a WFC Magyar Kupán

Címkék#WFC Hungary#Baja#Veszprém

Komoly erőpróbán vettek részt. A veszprémi Siam Fight Club SE kiváló eredményekkel tért haza a Baján megrendezett negyedik WFC Magyar Kupáról, amelyen több mint 200 harcos mérte össze tudását 30 sportegyesület képviseletében. A rangos verseny nemzetközi mezőnnyel zajlott, hiszen a magyar indulók mellett Szlovákiából és Romániából is érkeztek küzdősportolók.

Balogh Dávid

A veszprémi klub (Siam Fight Club SE) öt versenyzővel képviseltette magát. Gombár Levente magabiztosan menetelt előre, a K1 light szabályrendszerben kettős győzelmével megszerezte a Magyar Kupa első helyét. Nem elégedett meg ennyivel, hiszen a K1 full kontakt kategóriában is rajthoz állt, ahol egy rutinos ellenféllel szemben bravúrosan küzdött, és ezüstérmet szerzett.

Siam Fight Club
A Siam Fight Club versenyzői eredményesen szerepeltek. A képen balról jobbra: Lenti Levente, Muzsay Patrik, Gombár Levente, Benedek István, Laza Mike.
Fotó: a klub

Muzsay Patrik a saját súlycsoportjánál magasabb, -71 kg-ban indult, és remek teljesítménnyel az első helyet ünnepelhette.

Lenti Levente három különböző súlycsoportban, két szabályrendszerben is bizonyíthatott. A sűrű program ellenére mindhárom alkalommal ezüstéremmel gazdagította a klub éremgyűjteményét.

Benedek István, mindössze nyolc hónap edzés után, a +91 kg-os súlycsoportban lépett ringbe. Hatalmas meglepetésre TKO-val győzött, így a K1 light kategóriában Magyar Kupa-győztesként ünnepelhetett.

A klub vezetője, Laza Mike is ringbe lépett. Nyolchetes felkészülést követően ellenfél hiányában magasabb súlycsoportban indult, ahol egy rutinos kiskőrösi harcos ellen mérkőzött meg. A küzdelmet magabiztosan, egyhangú pontozással nyerte meg.

Siam Fight Club: nyolc érmet szereztek

A Siam Fight Club SE az éremtáblázat előkelő ötödik helyén zárt, összesen 4 arany- és 4 ezüstéremmel. Ezzel a teljesítménnyel a veszprémi csapat lett a vármegye legeredményesebb klubja.

A közeljövőben sem pihennek. Laza Mike számára eseménydús időszak következik. Októberben előbb az IFMA Spartan Muay Thai Kupán, majd a Muay Thai Magyar Bajnokságon áll ringbe. Novemberben pedig a klub teljes csapata ismét Bajára utazik, ahol egy rangos nemzetközi nyílt bajnokságon mérettetik meg magukat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu