Siam Fight Club: nagyszerű sikerek a WFC Magyar Kupán

A veszprémi klub (Siam Fight Club SE) öt versenyzővel képviseltette magát. Gombár Levente magabiztosan menetelt előre, a K1 light szabályrendszerben kettős győzelmével megszerezte a Magyar Kupa első helyét. Nem elégedett meg ennyivel, hiszen a K1 full kontakt kategóriában is rajthoz állt, ahol egy rutinos ellenféllel szemben bravúrosan küzdött, és ezüstérmet szerzett.

A Siam Fight Club versenyzői eredményesen szerepeltek. A képen balról jobbra: Lenti Levente, Muzsay Patrik, Gombár Levente, Benedek István, Laza Mike.

Fotó: a klub

Muzsay Patrik a saját súlycsoportjánál magasabb, -71 kg-ban indult, és remek teljesítménnyel az első helyet ünnepelhette.

Lenti Levente három különböző súlycsoportban, két szabályrendszerben is bizonyíthatott. A sűrű program ellenére mindhárom alkalommal ezüstéremmel gazdagította a klub éremgyűjteményét.

Benedek István, mindössze nyolc hónap edzés után, a +91 kg-os súlycsoportban lépett ringbe. Hatalmas meglepetésre TKO-val győzött, így a K1 light kategóriában Magyar Kupa-győztesként ünnepelhetett.

A klub vezetője, Laza Mike is ringbe lépett. Nyolchetes felkészülést követően ellenfél hiányában magasabb súlycsoportban indult, ahol egy rutinos kiskőrösi harcos ellen mérkőzött meg. A küzdelmet magabiztosan, egyhangú pontozással nyerte meg.

Siam Fight Club: nyolc érmet szereztek

A Siam Fight Club SE az éremtáblázat előkelő ötödik helyén zárt, összesen 4 arany- és 4 ezüstéremmel. Ezzel a teljesítménnyel a veszprémi csapat lett a vármegye legeredményesebb klubja.

A közeljövőben sem pihennek. Laza Mike számára eseménydús időszak következik. Októberben előbb az IFMA Spartan Muay Thai Kupán, majd a Muay Thai Magyar Bajnokságon áll ringbe. Novemberben pedig a klub teljes csapata ismét Bajára utazik, ahol egy rangos nemzetközi nyílt bajnokságon mérettetik meg magukat.